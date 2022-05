Analyse du marché de l’informatique de découverte de médicaments par taille, part, croissance, application, segmentation et prévisions jusqu’en 2027

Faits saillants du marché

Le marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments détenait une valeur de marché de 1 680,6 millions USD en 2017 et devrait croître à un TCAC de 11,5% au cours de la période de prévision. Les facteurs qui stimulent la croissance du marché comprennent la nécessité imminente de réduire les coûts de découverte et de développement de médicaments, de se concentrer sur la découverte de médicaments, d’augmenter les dépenses en R & D et la forte prévalence des maladies chroniques. Selon le rapport de l’OMS de 2001, les maladies chroniques représentaient 60% des décès cette année-là. Près de 46,4% des décès en 2020 seront attribués à des maladies chroniques déclenchant la demande du marché. Mais la mise en place de laboratoires et les coûts élevés des logiciels informatiques peuvent limiter la croissance du marché.

La découverte de médicaments joue un rôle essentiel dans les industries des sciences de la vie, pharmaceutiques et biopharmaceutiques. La quantité de données accumulées à partir d’essais cliniques et de tests est vaste et nécessite un logiciel pour passer au crible. De nouvelles approches en informatique de découverte de médicaments pour l’accumulation et le traitement de l’information peuvent conduire à une banalisation plus rapide des médicaments, des médicaments et des vaccins. Le rapport sur le marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments par Market Research Future (MRFR) contient un aperçu complet suivi de facteurs et d’inconvénients pertinents pour la période

Analyse régionale

L’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), les Amériques et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont des régions couvertes dans le rapport sur le marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments.

Les Amériques ont dominé le marché mondial en 2017 en raison de la présence de noms de premier plan tels que International Business Machines, PerkinElmer Inc. et ThermoFisher Scientific Inc. Création de laboratoires de séquençage et de chimie de nouvelle génération aux États-Unis et au Canada, boom des industries pharmaceutiques et biopharmaceutiques et infrastructures de soins de santé sophistiquées.

L’Europe est la deuxième plus grande région et très lucrative pour le marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments jusqu’en 2023. Cela peut être attribué au financement alloué à la recherche et au développement sur la recherche sur les médicaments par les gouvernements, à la croissance des centres de découverte thérapeutique et aux activités réussies des instituts de recherche et universitaires, des universités et d’autres centres prestigieux.

L’APAC peut être assurée d’afficher un taux de croissance rentable au cours de la période de prévision en raison de la grande population gériatrique et de la forte prévalence des maladies chroniques. La connaissance du logiciel, l’adoption du logiciel dans les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques et l’augmentation des études cliniques peuvent stimuler la croissance du marché régional. Des coûts réduits, des politiques et des réglementations laxistes et une poussée dans les essais cliniques sont d’autres facteurs qui rendent la région lucrative pour le marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments.

Segmentation du marché de l’informatique de découverte de médicaments:

Le marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments a été segmenté en produit, mode, service, utilisateur final et région.

Par produit, le marché a été segmenté en informatique de découverte et en informatique de développement.

Sur la base du mode, le marché a été divisé en informatique interne et en informatique externalisée.

Par service, le marché a été classé en séquençage et analyse de données cibles, amarrage, modélisation moléculaire, gestion des données d’essais cliniques, etc. Le segment du séquençage et de l’analyse des données cibles devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de l’application croissante de solutions informatiques dans l’analyse ciblée et d’une grande quantité de données générées au cours du processus de découverte de médicaments.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché a été classé en industries pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat (CRO) et autres.

Perspectives concurrentielles du marché de l’informatique de découverte de médicaments

Parmi les principauxacteurs du marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments figurent Thermo Fisher Scientific, Inc., PerkinElmer, Inc., Certara, L.P., Infosys Limited, Novo Informatics Pvt. Ltd., Collaborative Drug Discovery Inc., Selvita, Charles River Laboratories, Inc., International Business Machines Corporation, Jubilant Life Sciences Ltd., IO Informatics, Inc., GVK Biosciences Private Limited et Dassault Systèmes.

