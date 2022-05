Taille du marché des dispositifs endodontiques 2022 par fabricants, part, croissance, tendances, types et applications, prévisions jusqu’en 2027

Faits saillants du marché

Le marché mondial des dispositifs endodontiques devrait enregistrer un TCAC approximatif de 5,34% au cours de la période de prévision.

Les dispositifs endodontiques comprennent une vaste gamme d’instruments et d’accessoires utilisés dans le traitement des maladies et troubles dentaires, allant des canaux radiculaires de routine aux microchirurgies complexes. Ces dispositifs sont conçus pour fournir des soins exceptionnels aux patients avec une réponse, une durabilité et une intégrité exceptionnelles pour une variété de procédures endodontiques. Avec les progrès technologiques croissants et l’industrie des soins de santé, les dispositifs endodontiques ont beaucoup évolué, améliorant la qualité des traitements dentaires.

La prévalence croissante de divers problèmes dentaires et parodontaux qui conduisent souvent à des procédures de traitement de canal parallèlement à l’augmentation des dépenses en soins dentaires stimule la demande importante du marché. En outre, les remboursements favorables et la montée en puissance des entreprises de dispositifs médicaux favorisent la croissance du marché des dispositifs endodontiques. L’augmentation de la population vieillissante et des cas de cancer de la bouche propulse considérablement la croissance du marché.

Cependant, le coût élevé des traitements dentaires, les ventes illégales de produits dentaires et les complications survenant pendant les traitements entravent la croissance du marché. Néanmoins, une plus grande importance accordée aux procédures dentaires réparatrices et une sensibilisation bien répandue aux soins bucco-dentaires soutiendraient la croissance du marché tout au long de la période de prévision. .

Market Segmentation

Le marché mondial des dispositifs endodontiques est segmenté en fonction du produit, de l’utilisateur final et de la région.

Sur la base du produit, le marché mondial des dispositifs endodontiques est segmenté en consommables et instruments.

Par consommables, le marché mondial des dispositifs endodontiques est classé en fraises endodontiques, fichiers et shaper endodontiques, solutions d’irrigation et lubrifiants, matériaux de remplissage d’obturation et autres.

Par instruments, le marché est encore sous-segmenté en localisateurs d’apex, détartreurs endodontiques, systèmes d’obturation assistés par machine, pièces à main et lasers endodontiques. Par utilisateur final, le marché mondial des dispositifs endodontiques est classé en cliniques dentaires, hôpitaux dentaires, laboratoires, universités dentaires et instituts de recherche.

Sur la base de la région, le marché mondial des dispositifs endodontiques est segmenté en Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique. Les Amériques devraient détenir la plus grande part de marché et le Moyen-Orient et l’Afrique avec une faible part de marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des dispositifs endodontiques. La plus grande part du marché est attribuée aux énormes développements en dentisterie et au nombre croissant de procédures endodontiques. En outre, les problèmes parodontaux croissants qui conduisent à des traitements de canal ainsi que les soins bucco-dentaires bien définis favorisent la croissance du marché régional.

En outre, la présence d’acteurs majeurs et les établissements de santé futuristes stimulent la croissance du marché dans la région. En raison des dépenses élevées et de la plus grande pénétration des soins dentaires, le marché nord-américain des dispositifs endodontiques devrait continuer à dominer le marché mondial des dispositifs endodontiques tout au long de la période de prévision.

Le marché des dispositifs endodontiques dans la région européenne occupe la deuxième position de leader. La demande croissante de traitement de canal et l’augmentation des cas de dommages et d’infections dentaires dans la région stimulent la croissance du marché. En outre, les problèmes dentaires qui prévalent rapidement et l’augmentation des dépenses de soins dentaires par habitant créent une énorme demande du marché.

En outre, la croissance de l’industrie des dispositifs médicaux et la pénétration des soins de santé favorisent le marché européen des dispositifs endodontiques. L’Allemagne, avec son importante industrie des dispositifs médicaux, domine le marché des dispositifs endodontiques dans la région. En outre, la France représente une part considérable du marché régional.

Le marché des dispositifs endodontiques en Asie-Pacifique est en train de devenir un marché prometteur à l’échelle mondiale. Des facteurs tels que les vastes progrès dans les technologies et les dispositifs médicaux propulsent la croissance du marché. En outre, le secteur des soins de santé en croissance rapide et les grands besoins non satisfaits dans les pays en développement rapide tels que la Chine et l’Inde devraient dominer le marché régional au cours de la période de prévision.

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs du marché mondial des dispositifs endodontiques sont DENTSPLY SIRONA, Danaher Corporation, Ivoclar Vivadent, Ultradent Products, Septodont, Brasseler USA, MICRO-MEGA, DiaDent Group International, COLTENE Holding, Kerr Corporation, Surtex Instruments Limited, Davis Schottlander & Davis Ltd, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, et d’autres.

