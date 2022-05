Taille du marché de la fabrication de cellules souches, perspectives, stratégies, fabricants, type et application, prévisions mondiales jusqu’en 2027

Faits saillants du marché :

Le marché mondial de la fabrication de cellules souches devrait détenir une valeur de marché de 10,8 milliards USD en 2017 et devrait croître à un TCAC de 6,6% au cours de la période de prévision. La prise de conscience croissante du potentiel des produits à base de cellules souches dans les applications médicales parmi les masses provoque principalement l’expansion de l’industrie mondiale de la fabrication de cellules souches à un rythme effréné. À peu près à la même époque, des développements majeurs dans le domaine de la science des cellules souches ont lieu et des méthodes révolutionnaires sont trouvées presque chaque année. Cela a attiré un grand nombre de personnes à travailler dans ce domaine, ce qui a stimulé la demande de fabrication de cellules souches pour atteindre une expansion illimitée. Le développement du marché est stimulé par l’utilisation croissante de cellules souches pour guérir de multiples troubles, un nombre croissant d’organisations de cellules souches dans le monde et l’augmentation des investissements publics-privés et du soutien à la recherche sur les cellules souches. L’utilisation croissante des cellules souches pour guérir différents troubles, l’augmentation du nombre d’organisations de cellules souches dans le monde et l’augmentation des investissements public-privé et du soutien à la recherche sur les cellules souches ont principalement profité à l’industrie mondiale de la fabrication de cellules souches.

Analyse régionale :

L’industrie mondiale de la production de cellules souches par région est divisée entre les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2017, les États-Unis représentent la part de marché la plus élevée et détiennent 49,1% de l’ensemble du marché. Le développement croissant de l’industrie de fabrication de cellules souches de la région est motivé par la prévalence croissante du cancer, la présence d’un secteur pharmaceutique et biotechnologique bien établi, la disponibilité de produits commerciaux innovants et un financement gouvernemental substantiel sous forme de fonds et de subventions en Amérique. Le principal contributeur au développement de la région est l’Amérique du Nord.

En 2017, l’Europe représentait la deuxième plus grande part de marché, et le marché régional devrait avoir un TCAC de 17,5% au cours de la période de prévision, et le marché de l’Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide. Dans ce domaine, le scénario de remboursement attrayant présenté par les organismes gouvernementaux pour les procédures médicales a également contribué à l’expansion significative de la demande. .

Segmentation:

Le marché mondial de la fabrication de cellules souches a été segmenté en produits, applications et utilisateurs finaux. Le marché, sur la base du produit, a été segmenté en lignées de cellules souches, instruments, milieux de culture et consommables. Les lignées de cellules souches sont en outre segmentées en cellules souches hématopoïétiques (CSH), cellules souches mésenchymateuses (CSM), cellules souches pluripotentes induites (CSPi), cellules souches embryonnaires (ESC) et autres. Sur la base des produits, les instruments sont segmentés en bioréacteurs, incubateurs, trieurs de cellules et autres.

Le marché mondial, sur la base de l’application, a été segmenté en recherche, identification de cibles, thérapie et banque de cellules et de tissus. La thérapie est en outre segmentée en autologue et allogénique. Le segment des banques de cellules et de tissus devrait détenir la plus grande part de marché en raison de la demande croissante de banques de cellules souches de sang de cordon ombilical et de la sensibilisation croissante à la préservation des cellules souches. Le segment de la recherche devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’importance croissante accordée à la recherche sur les cellules souches. Le marché mondial de la fabrication de cellules souches, par utilisateur final, a été segmenté en hôpitaux, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, banques de cellules souches et autres.

Acteurs clés :

Certains des principaux acteurs du marché mondial de la fabrication de cellules souches sont Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, BD, Bio-Rad Laboratories, Inc., Lonza, AbbVie Inc., Bristol-Myers Squibb Company, GlaxoSmithKline plc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Takeda Pharmaceutical Company Limited, FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. (FCDI), American CryoStem Corporation, Takara Bio Inc., Miltenyi Biotec, STEMCELL Technologies Inc. et autres.

