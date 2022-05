Rapport de recherche sur le marché des cathéters urinaires avec perspectives, stratégies et défis Rapport de recherche avec perspectives 2027

Faits saillants du marché

Le marché mondial des cathéters urinaires détenait une valeur de marché de 1 103 millions USD en 2017 et devrait croître à un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision.

Un cathéter est un dispositif médical réputé qui n’est rien par un tube mince, fait de matériau de qualité médicale. Il permet l’administration de substances comme les médicaments, les liquides et d’autres dans le corps ou drainer l’urine du corps. Cette situation est fréquente en cas de chirurgies et de post-chirurgie. Par conséquent, le cathéter trouve de nombreuses applications dans de telles conditions cliniques. En raison du mode de vie sédentaire, une augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies malveillantes est observée. Cela contribue à son tour au nombre croissant de chirurgies. En outre, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation du nombre de patients souffrant d’infections urinaires incitent à l’utilisation de cathéters. Différents types de cathéters sont également disponibles pour l’usage auquel il est destiné. MRFR a identifié ces causes pour faire grimper la courbe de croissance du marché mondial des cathéters urinaires. Cependant, des complications telles que le risque d’infection dû au cathéter peuvent entraver la croissance du marché.

Analyse régionale :

L’analyse régionale du marché des cathéters urinaires donne une compréhension complète de l’évolution démographique du marché. Sur la base de la région, l’étude de marché a été couverte par l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique.

MRFR prévoit que l’Amérique du Nord et l’Amérique latine domineront le marché des cathéters urinaires au cours de la période d’évaluation. La région est en train de mobiliser un financement important pour les activités de recherche et de développement des secteurs gouvernemental et commercial. Cela est considéré comme un facteur contribuant à la prolifération du marché régional.

L’Europe est chargée de sécuriser la position du deuxième plus grand marché des cathéters urinaires. La présence d’instituts universitaires et de recherche influents et la disponibilité de fonds pour les études sur le développement sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché européen des cathéters urinaires.

L’Asie-Pacifique est susceptible de connaître le taux de croissance du marché des cathéters urinaires le plus rapide. Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 600 millions de personnes dans le monde sont privées d’eau potable. Le manque d’eau potable monte la barre, des personnes souffrant et sujettes aux troubles urologiques. Cela augmente la demande de cathéters urinaires, pour fournir un meilleur traitement. En outre, l’urbanisation rapide, l’augmentation des dépenses médicales et la mise à jour des pratiques médicales favorisent la croissance du marché des cathéters urinaires. Les gouvernements et les ONG jouent un rôle central dans la croissance du marché. Les camps de sensibilisation et le financement des activités de recherche et de développement par ces organisations sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché des cathéters urinaires.

L’Asie du Moyen-Orient et l’Afrique envisageaient de détenir la part de marché la plus faible du marché des cathéters urinaires. Cependant, l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à développer de meilleurs établissements de santé devrait stimuler la croissance du marché dans la région.

Segmentation du marché :

Les informations indispensables du marché mondial des cathéters urinaires, dérivées de son analyse segmentaire, aident à identifier de nouvelles fenêtres de croissance pour que le marché prolifère. L’étude de marché des cathéters urinaires a été segmentée en type, sexe, indication, utilisation finale et produit.

Sur la base du type, le marché des cathéters urinaires a été segmenté en cathéters non revêtus et revêtus.

Sur la base du sexe, le marché des cathéters urinaires a été segmenté en cathéters féminins et masculins.

Sur la base de l’indication, le marché des cathéters urinaires a été segmenté en lésions de la moelle épinière,

incontinence urinaire, chirurgie générale et hyperplasie bénigne de la prostate.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des cathéters urinaires a été segmenté en organismes de recherche et instituts universitaires, hôpitaux et cliniques, etc.

Sur la base du produit, le marché des cathéters urinaires a été segmenté en cathéters externes, cathéters à demeure et cathéters intermittents. .

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs du marché mondial des cathéters urinaires sont Boston Scientific Corporation, Coloplast A / S, ConvaTec Group PLC, Werkomed Pty Ltd, B. Braun Melsungen AG, DISA Vascular, Medloyd Healthcare, Terumo Europe NV, Teleflex, Medtronic, C.R. Bard, Inc., Wellspect Healthcare (une filiale de Dentsply IH Ltd.), Bactiguard Holding, Cook Medical, Hollister Incorporated, Rochester Medical Corporation, et d’autres.

