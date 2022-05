Marché des solutions d’accès aux patients 2022 – Les collaborations stratégiques entre le secteur de la santé et les entreprises dentaires sont à la hausse 2027

Aperçu du marché :

Le marché mondial des solutions d’accès aux patients devrait enregistrer un TCAC approximatif de 7,5% au cours de la période de prévision.

Le marché peut prospérer en minimisant le nombre de personnel requis pour la gestion des données des patients. L’augmentation des dépenses de santé par les pays du monde entier peut stimuler le taux d’adoption par les chaînes hospitalières à l’échelle mondiale et donner au marché un coup de pouce bien nécessaire. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les dépenses totales de santé s’élevaient à 831,5 milliards de dollars.

Les progrès technologiques dans les logiciels qui ont abouti à la précision, à la portabilité et à l’abordabilité peuvent augmenter considérablement le taux d’adoption. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans le logiciel pour aider les patients dans leur recherche peut être de bon augure pour la croissance du marché mondial des solutions d’accès aux patients. Des fonctions supplémentaires de gestion de l’économie de la santé et de gestion des dossiers des patients ainsi que l’intégration de modèles de gestion en temps réel peuvent influencer les modèles de croissance du marché.



Segmentation du marché :

Le marché mondial des solutions d’accès aux patients est segmenté par mode de livraison, logiciel, service et utilisateur final.

Par mode de livraison, il est segmenté en solutions sur site et en solutions Web et cloud.

Par logiciel, il est segmenté en logiciel de vérification de l’éligibilité, logiciel de pré-certification et d’autorisation, logiciel d’estimation des paiements, logiciel de gestion des nécessités médicales, logiciel de traitement des paiements de réclamations médicales, logiciel de gestion des demandes de règlement et d’appel, etc.

Par service, il est segmenté en formation et éducation, support et maintenance, et mise en œuvre.

Par utilisateur final, il est segmenté en laboratoires et instituts de recherche, hôpitaux et cliniques et prestataires de soins de santé.

Demandez un exemple gratuit à l’adresse suivante : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7811

Analyse régionale :

Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et l’Amérique du Nord sont les principales régions considérées lors de la compilation du rapport sur le marché.

Les Amériques représentaient la part du lion du marché en raison de la présence de chaînes hospitalières bien établies, d’un personnel réputé, d’infrastructures sophistiquées et de dépenses de santé élevées.

L’Europe représentait la deuxième plus grande part de marché en raison du soutien accru à la recherche et au développement. En outre, l’intégration des dernières technologies ainsi que la mise à niveau des équipements actuels peuvent stimuler la demande mondiale du marché des solutions d’accès aux patients jusqu’en 2023. L’investissement en capital ainsi que les importantes dépenses de santé allouées au bien-être des patients peuvent être de bon augure pour le marché de la région.

On estime que la région APAC connaîtra une croissance robuste en raison de la croissance rapide des économies ainsi que du grand bassin de patients. La sensibilisation des patients aux applications mobiles ainsi qu’aux niveaux élevés de revenu disponible a conduit à l’intégration de la dernière solution automatisée dans les grands hôpitaux. Cela peut s’avérer fructueux pour le marché qui cherche à se développer dans la région. En outre, l’amélioration des économies autres que les grandes économies de la Chine et de l’Inde peut être un domaine lucratif pour l’investissement.

Acteurs clés :

Certains des principaux acteurs du marché mondial des solutions d’accès aux patients sont MEDHOST, nThrive, Inc, PokitDok, Inc, Optum, Experian Information Solutions, Inc., Cerner Corporation, Genentech USA, Inc., TransUnion LLC, KYRUUS, UNITED BIOSOURCE LLC, TeleTracking Technologies, Inc., GAFFEY Healthcare, Stericycle Inc, FormFast, Cardinal Health, SCI Solutions, Inc., Availity, LLC, Takeda Pharmaceutical Company Limited, McKesson et autres.



Parcourez la table des matières détaillée avec l’analyse d’impact COVID-19 à l’adresse suivante :

https://www.marketresearchfuture.com/reports/patient-access-solutions-market-7811

Parcourez les rapports connexes à l’adresse suivante :

Rapport d’étude de marché Implants médicaux – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché Équipement de physiothérapie – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché récepteurs couplés aux protéines G – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché antibiotiques – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Rapport d’étude de marché Analyseurs de composition corporelle – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR) et nos services de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99, rue Hudson, 5e étage,

New York, État de New York 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071

Courriel : sales@marketresearchfuture.com