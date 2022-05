Rapport sur la reprise du marché et l’analyse d’impact des services de gestion des prestations de pharmacie à accès aléatoire 2027

Faits saillants du marché

Le marché des services de gestion des prestations pharmaceutiques est le résultat des progrès technologiques incessants dans le secteur de la santé. Ces services prennent un élan soutenu. Ces services minimisent les complications des politiques de remboursement, mettant les compagnies d’assurance et les bénéficiaires sur la page.

Ces services sont de plus en plus utilisés par les pharmacies, les grossistes en médicaments, les employeurs, les sociétés pharmaceutiques pour obtenir le meilleur résultat possible en ce qui concerne les demandes de soins de santé et d’autres services. Au cours de la période de prévision, le marché devrait être régi par des tendances telles que l’adoption croissante des systèmes de gestion des soins de santé, l’augmentation des dépenses de santé et l’innovation technologique en matière de soins de santé.

La sensibilisation accrue à l’assurance maladie et le nombre croissant de preneurs d’assurance dans les pays en développement rapide continueront de jouer un rôle impératif dans la conduite du marché. Néanmoins, la faible pénétration des soins de santé dans les pays du tiers monde et les préoccupations concernant la confidentialité des données des patients peuvent constituer un obstacle pour le marché.

Analyse régionale

Les régions clés abordées dans le rapport de MRFR comprennent l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), l’Europe et les Amériques. Les Amériques dominent actuellement le marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques et cette tendance devrait se poursuivre au-delà de 2019. La position impressionnante de la région sur le marché peut être attribuée au nombre élevé de cliniques, de centres de soins de santé et d’hôpitaux dans des pays tels que les États-Unis et le Canada. Les données publiées par l’American Hospital Association révèlent que le nombre total d’hôpitaux aux États-Unis était de 5 534 en 2016. Pendant ce temps, les Centers for Medicare & Medicaid services ont rapporté que les dépenses de santé globales ont augmenté de 3,9% en 2017, dépassant les 3 000 milliards de dollars, soit une moyenne de près de 10 739 dollars par Américain.

L’Amérique du Nord est suivie par l’Europe en termes de chiffre d’affaires. Des facteurs tels que la prévalence croissante des troubles chroniques, l’adoption plus rapide de technologies de soins de santé avancées, un système de santé efficace, l’augmentation des dépenses de santé par habitant et un fort soutien gouvernemental donnent un élan au marché européen des services de gestion des prestations pharmaceutiques.

L’Asie-Pacifique (APAC) est la troisième dans l’ordre hiérarchique et devrait présenter des opportunités de croissance attrayantes pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision. Les décideurs politiques locaux dans les régions renforcent la coopération avec les soins de santé, plusieurs nouveaux cadres ont été conçus pour renforcer le système de santé, ce qui a un impact cumulatif sur divers sous-secteurs verticaux des soins de santé, y compris les services de gestion des prestations pharmaceutiques. En outre, un vaste bassin de demandeurs de services de santé associé à un niveau croissant de sensibilisation et à des investissements accrus dans le secteur des soins de santé influence les tendances du marché dans la région APAC. La région abrite également une importante population gériatrique, ce qui se reflète favorablement pour le marché. Les Nations Unies ont rapporté que près de 12,4% de la population de la région avait 60 ans ou plus en 2016 et que ce chiffre devrait atteindre près de 1,3 milliard de personnes d’ici 2050.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) devrait également croître sainement au cours de la période de prévision, mais à partir d’une base plus petite. L’accent accru mis sur la diversification économique et les efforts visant à améliorer les normes de soins de santé propulsent quelque peu le marché dans la région.

Segmentation du marché

Le marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques a été segmenté en fonction du service, de l’utilisateur final et de la région.

Sur la base du service, le marché a été classé comme services de pharmacie de détail, services de pharmacie spécialisés, conception et consultation de régimes d’avantages sociaux, gestion de la liste des médicaments assurés, etc.

Par utilisateur final, le marché a été segmenté en fournisseurs de soins de santé, employeurs, fabricants de médicaments et autres.

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs du marché mondial des services de gestion des prestations pharmaceutiques sont Abarca health LLC., CVS Health, Express Scripts, Humana Pharmacy Solutions, Magellan Rx Management, McKesson Corporation, Medimpact Healthcare, MeridianRx, OptumRx (UnitedHealth), Prime Therapeutics, Sea Rainbow, Vidalink et autres.

