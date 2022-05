Analyse du marché des dispositifs de transfert de médicaments en système fermé Opportunité de croissance explosive, dernières tendances, positionnement, défis, avantages potentiels jusqu’en 2022-2027

Aperçu du marché: La taille du marché mondial

des dispositifs de transfert de médicaments en système fermé (CSTD) est sur le point de croître à un TCAC de 19,10% au cours de la période de prévision.

Le marché des dispositifs de transfert de médicaments en système fermé (CSTD) connaît une croissance rapide au cours des dernières années. Des facteurs tels que la prévalence croissante du cancer et la nécessité de protéger les travailleurs de la santé et les scientifiques et assistants en biotechnologie contre les risques nocifs de l’exposition à des médicaments dangereux stimulent la croissance du marché. En outre, les lignes directrices définies par des agences fédérales telles que l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH) pour prévenir les dangers possibles sur le lieu de travail stimulent la demande du marché CSTD. En outre, les utilisations croissantes des produits biologiques et les investissements substantiels tirés dans la R & D pour développer des CSTD avancés stimulent considérablement la croissance du marché. En outre, la sensibilisation, les avantages de la CSTD et les politiques de remboursement bénéfiques ont un impact positif sur la croissance du marché.

:

Le marché est segmenté en quatre dynamiques pour élargir la portée de la compréhension,

Par type: Type de barrière et Type de filtration.

Par livraison : Dispositifs d’accès aux flacons fermés, dispositifs d’accès aux sacs/lignes fermés et dispositifs de sécurité des seringues fermées.

Par utilisateur final: centres spécialisés, hôpitaux et cliniques, et autres.

Par régions : Europe, Amérique du Nord, APAC et reste du monde.

Analyse régionale: L’Amérique

du Nord domine le marché mondial des dispositifs de transfert de médicaments à système fermé avec la plus grande part de marché. Les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché régional comprennent l’augmentation des cas de cancer et le soutien financier pour encourager les infrastructures de recherche et de développement. En outre, une sensibilisation bien répandue à la CSTD ainsi que les progrès technologiques dans le secteur de la santé stimulent la croissance du marché régional.

Un énorme bassin de patients subissant des traitements contre le cancer et l’augmentation de la population gériatrique dans la région soutiennent la croissance du marché. De plus, l’augmentation du nombre d’activités de recherche et l’adoption comparativement plus élevée des CSTD connexes aux États-Unis et au Canada ont un impact positif sur la croissance du marché régional. En outre, la présence d’acteurs majeurs du marché et l’infrastructure de soins de santé développée favorisent la croissance du marché régional.

L’Europe est un autre marché en croissance phénoménale à système fermé de dispositifs de transfert de médicaments, à l’échelle mondiale. Les marchés florissants des dispositifs médicaux, les industries des sciences de la vie en plein essor et la présence de géants pharmaceutiques renforcent la croissance du marché régional.

La résurgence de l’économie en Europe joue un rôle essentiel dans le développement du marché, permettant la prolifération du secteur de la santé dans la région. En outre, l’augmentation des investissements dans le développement des CSTD stimule le marché régional à grande échelle. Le marché européen de la CSTD devrait enregistrer un TCAC phénoménal au cours de la période considérée.

Le marché des dispositifs de transfert de médicaments à système fermé dans la région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide. Cette croissance est attribuable aux investissements de nouveaux acteurs et à la prévalence croissante du cancer. En outre, les initiatives gouvernementales visant à encourager des pratiques de manipulation de médicaments sûres en Inde et en Chine influencent la croissance du marché régional. En outre, la demande croissante de dispositifs de qualité en biotechnologie et en développement rapide des technologies de soins de santé devrait mener la croissance du marché dans la région APAC.

Analyse concurrentielle:

Les principaux acteurs du marché des dispositifs de transfert de médicaments en système fermé (CSTD) comprennent Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël), Becton, Dickinson and Company (États-Unis), Corvida Medical (États-Unis), ICU Medical Inc. (États-Unis), Yukon Medical (États-Unis) et Equashield LLC (États-Unis).

