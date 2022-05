Acteurs clés du marché du recrutement IA, offre, consommation, demande, croissance, application, analyse et prévisions jusqu’en 2027 | Impact du virus Corona

Faits saillants du marché

Le marché du recrutement en IA devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Selon le rapport d’étude de marché sur le recrutement en IA, le marché mondial du recrutement en IA devrait croître rapidement d’ici 2025. Selon les analystes, l’impact significatif de l’IA dans tous les secteurs verticaux ainsi que la nécessité d’améliorer la qualité du processus d’embauche stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport d’étude de marché sur le recrutement d’IA offre une analyse complète du marché mondial du recrutement d’IA et de ses segments d’application, de déploiement, de taille d’organisation, de région, de verticale et de composants. La réticence à adopter de nouvelles technologies ainsi que le manque d’expertise technique sont les éléments qui pourraient influencer l’avancement du marché du recrutement en IA tout au long de la période de prévision. Le rapport d’étude de marché sur le recrutement en IA par des analystes experts est développé pour aider les organisations sur le marché du recrutement en IA.

** More Articles **

Blockchain Identity Management Market

Blockchain Identity Management Market

Performance Analytics Market

Obtenez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/8289

Segmentation:

Le marché mondial du recrutement en IA a été segmenté en fonction de l’application, du déploiement, de la taille de l’organisation, de la région, de la verticale et des composants. Sur la base des composants, le marché du recrutement en IA est segmenté en fonction des logiciels et des services. En outre, le marché, sur la base de la taille de l’organisation, est segmenté en PME et grandes entreprises. Le marché mondial du recrutement en IA est également couvert en fonction du segment de déploiement qui est ensuite divisé en on-cloud et on-premise. Sur la base de l’application, le marché du recrutement par IA est segmenté en fonction de l’automatisation des annonces, des évaluations des candidats, de la découverte des candidats, de la gestion des relations avec les candidats, des prévisions du marché du travail, du filtrage des CV, etc. En outre, le marché sur la base de la verticale, est segmenté en BFSI, commercial, éducation, soins de santé, informatique et télécommunications, gouvernement et autres.

** More Articles **

Blockchain Identity Management Market

Blockchain Identity Management Market

Blockchain Identity Management Market

Des éléments majeurs tels que des solutions technologiques complexes pourraient entraver la croissance du marché du recrutement en IA. Cependant, selon le rapport d’étude de marché sur le recrutement d’IA, la nécessité d’automatiser des processus de recrutement complexes ainsi que la demande de logiciels de filtrage intelligents propulseront la croissance tout au long de la période de prévision. Le marché du recrutement en IA devrait enregistrer une croissance à un TCAC élevé en raison de ces facteurs clés. L’exploration des segments d’application, de déploiement, de taille de l’organisation, de région, de verticale et de composants, ainsi que des marchés régionaux, a été donnée dans le rapport d’étude de marché mondial sur le recrutement d’IA. Les analystes de recherche qui étudient le marché du recrutement IA ont publié des prévisions de marché dans le rapport d’étude de marché du recrutement IA afin de soutenir les entreprises basées sur le marché du recrutement IA. Le rapport d’étude de marché sur le recrutement d’IA fournit une compréhension approfondie du marché du recrutement d’IA basée sur les informations et les prévisions jusqu’en 2025.

Aperçu régional

L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du marché régional mondial du recrutement en IA sont principalement couverts dans le rapport d’étude de marché mondial sur le recrutement en IA. Les marchés nationaux du recrutement en IA répartis en Amérique du Nord – les États-Unis, le Canada et le Mexique sont également couverts dans le rapport. En Amérique du Sud, le Brésil et d’autres marchés de recrutement d’IA au niveau national sont couverts dans le rapport. Dans la région Asie-Pacifique (APAC), les marchés de recrutement d’IA au niveau national couverts sont le Japon, l’Inde, la Chine et d’autres. Le rapport d’étude de marché sur le recrutement d’IA explore également le marché régional du recrutement d’IA présent en Europe au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, etc. Le rapport d’étude de marché sur le recrutement d’IA couvre également les marchés régionaux du reste du monde, ainsi que les marchés de recrutement d’IA d’Afrique et du Moyen-Orient.

Paysage concurrentiel

Les chatbots, les entretiens numérisés et les robots de recrutement sont censés stimuler la croissance du marché du recrutement par IA dans le monde entier. Le marché mondial du recrutement en IA pourrait être mis à l’épreuve par le manque de services professionnels pour le déploiement, néanmoins, les organisations sur le marché du recrutement en IA continueront à faire progresser le taux de croissance. Le rapport d’étude de marché sur le recrutement d’IA présente les profils d’entreprise des principales entreprises actives sur le marché mondial du recrutement d’IA. En outre, le rapport sur le marché mondial du recrutement en IA offre une analyse complète du marché collectée à partir des sources primaires et secondaires du marché du recrutement en IA couvrant à la fois les décideurs et les leaders d’opinion. Le rapport d’étude de marché sur le recrutement d’IA met en évidence ces domaines clés qui aident les entreprises opérant sur le marché du recrutement d’IA à élaborer de meilleures stratégies de croissance.

** More Articles **

Blockchain Identity Management Market

Blockchain Identity Management Market

Blockchain Identity Management Market

Nouvelles de l’industrie

PredictiveHire, une société technologique australienne qui a développé des solutions de recrutement simples assistées par l’IA, a annoncé aujourd’hui la sortie mondiale de sa plate-forme de recrutement Fair AI pour éduquer la direction des ressources humaines à l’évaluation de la technologie d’IA à utiliser dans leurs organisations. Le cadre a été lancé pour entamer des discussions sur la transparence de la technologie RH face à une explosion de solutions d’IA sur le terrain, beaucoup utilisant des algorithmes de « boîte noire ».

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/ai-recruitment-market-8289

Rapport d’étude de marché mondial sur le recrutement d’IA: par composant (logiciel, service), par taille d’organisation (PME, grandes entreprises), par déploiement (sur cloud, sur site), par application (filtrage de CV, découverte de candidats, gestion des relations avec les candidats, prévisions du marché du travail, automatisation des annonces, évaluations des candidats, autres), par secteur vertical (gouvernement, informatique et télécommunications, soins de santé, BFSI, éducation, autres), par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2025

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.