Part de marché de l’impression 3D dans l’automobile, perspectives de croissance, principales entreprises, segmentations et prévisions jusqu’en 2030

L’impression 3D sur le marché automobile devrait atteindre 2 512,3 millions USD d’ ici 2023 avec un TCAC de 26,2 % .

L’ impression 3D sur le marché automobile devrait croître à un TCAC de 26,2 % au cours de la période de prévision. Selon le rapport d’étude de marché sur l’impression 3D dans l’automobile, le marché mondial de l’impression 3D dans l’automobile devrait croître de 2 512,3 millions de dollars américains d’ici 2023. Selon les analystes, l’augmentation des investissements en capital dans la technologie automobile ainsi que l’accent mis sur les véhicules légers stimuler la croissance du marché tout au long de la période de prévision. Le rapport d’étude de marché sur l’impression 3D dans l’automobile fournit une analyse approfondie du marché mondial de l’impression 3D dans l’automobile et de ses segments de matériaux, de technologies et d’applications. Le manque de main-d’œuvre qualifiée ainsi que le faible investissement sont les facteurs qui pourraient affecter la croissance du marché de l’impression 3D dans l’automobile jusqu’en 2023.

Principaux fournisseurs

Autodesk, 3D Systems, Inc, Stratasys Ltd, Arcam AB, EnvisionTEC, Inc, Exone, Voxeljet AG, Local Motors, Ponoko Ltd, Optomec.

Segmentation du marché

Le marché mondial de l’impression 3D dans l’automobile a été segmenté en fonction des matériaux, de la technologie et des applications. Sur la base du matériau, le marché de l’impression 3D dans l’automobile est segmenté en fonction du métal, des alliages et autres. De plus, le marché sur la base de la technologie est segmenté en fusion par faisceau d’électrons, fabrication d’objets laminés, frittage laser, stéréolithographie (SLA) et autres. Le marché mondial de l’impression 3D dans l’automobile est également couvert en fonction du segment des applications qui est ensuite divisé en fabrication, activités de RD, prototypage et outillage, etc.

Des influences clés telles que le manque d’infrastructures bien développées et des politiques défavorables pourraient entraver la croissance du marché Impression 3D dans l’automobile. Cependant, selon le rapport d’étude de marché sur l’impression 3D dans l’automobile, l’augmentation de la demande ainsi que les innovations technologiques stimuleront la croissance au cours de la période de prévision.

Des dépenses automobiles énormes et des facteurs macroéconomiques et directeurs seraient les principaux facteurs de croissance qui contribueront à soutenir la croissance du marché à un TCAC de 26,2%. L’analyse segmentaire des segments de matériaux, de technologies et d’applications ainsi que l’analyse du marché régional ont été présentées dans le rapport d’étude de marché mondial sur l’impression 3D dans l’automobile. Les analystes qui étudient le marché de l’impression 3D dans l’automobile ont présenté des projections dans le rapport d’étude de marché sur l’impression 3D dans l’automobile, aidant de nombreuses manières l’impression 3D dans les entreprises du marché automobile. Le rapport d’étude de marché sur l’impression 3D dans l’automobile offre des détails cruciaux sur l’impression 3D dans le marché automobile sur la base des données et des prévisions jusqu’en 2023.

Aperçu régional

Le marché régional Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe et Reste du monde pour l’impression 3D dans l’automobile est principalement couvert dans le rapport de recherche mondial sur le marché de l’impression 3D dans l’automobile. Le rapport couvre également les marchés nationaux répartis dans toute l’Amérique du Nord – les États-Unis, le Canada et le Mexique. En Amérique du Sud, le Brésil et d’autres pays, l’impression 3D sur les marchés automobiles sont couverts dans le rapport. Dans la région Asie-Pacifique (APAC), les pays couverts par l’impression 3D sur les marchés automobiles sont la Chine, l’Inde, le Japon et d’autres. Le rapport d’étude de marché sur l’impression 3D dans l’automobile couvre également le marché régional de l’impression 3D dans l’automobile réparti dans les pays européens, notamment le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, etc. Le rapport d’étude de marché sur l’impression 3D dans l’automobile explore en outre d’autres marchés régionaux du reste du monde, notamment l’impression 3D sur les marchés automobiles du Moyen-Orient et d’Afrique. Selon le rapport d’étude de marché mondial sur l’impression 3D dans l’automobile.

Paysage concurrentiel

L’accent mis sur les véhicules légers devrait accélérer la croissance du marché de l’impression 3D dans le monde de l’automobile. Le marché mondial de l’impression 3D dans l’automobile devrait connaître des défis, notamment le manque d’expertise, cependant, les entreprises du marché de l’impression 3D dans l’automobile maintiendront le taux de croissance. Le rapport d’étude de marché sur l’impression 3D dans l’automobile propose également des profils d’entreprises d’acteurs clés opérant sur le marché de l’impression 3D dans l’automobile à travers le monde. En outre, le rapport sur le marché mondial de l’impression 3D dans l’automobile fournit une analyse détaillée du marché basée sur des données de recherche primaires et secondaires collectées à partir de l’impression 3D auprès des principaux décideurs et parties prenantes du marché automobile.

Nouvelles de l’industrie

Dans le cadre d’une initiative innovante visant à rendre la personnalisation de leurs véhicules plus abordable, MINI, un constructeur automobile britannique appartenant à BMW, a lancé le premier MINi Votre service personnalisé fin 2017. Pour les modèles MINI en Europe et sur d’autres marchés majeurs, le service révolutionnaire , qui s’appuyait en partie sur l’impression 3D pour créer ses fonctionnalités personnalisées, a été lancé en 2018. Les fonctionnalités personnalisées (sur une plateforme en ligne intuitive) pour un client MINI comprenaient des seuils à LED, des projecteurs de porte, des garnitures intérieures ainsi que des sabords latéraux (aka indicateur incrustations). Les clients avaient le choix entre différentes couleurs et ils pouvaient choisir de personnaliser leur MINI avec une signature ou un thème.

