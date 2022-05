Taille, part et examen du marché mondial des onduleurs solaires 2022-2030

La taille du marché mondial des onduleurs solaires devrait atteindre 18,97 milliards de dollars d’ici 2030, affirme Market Research Future (MRFR) dans son dernier rapport. Il devrait afficher un TCAC de 5,78 % au cours de la période de prévision. Le rapport du MRFR sur le marché des onduleurs solaires se concentre sur les efforts déployés par les fabricants pour rationaliser la chaîne d’approvisionnement, les accords avec les partenaires de production et de distribution, et les derniers développements du stockage d’énergie au cours de la période de prévision (2021-2028). La pandémie de COVID-19 et ses implications sont explorées en profondeur sur le marché.

Portée du marché

Le marché mondial des onduleurs solaires est tiré par la demande croissante d’énergie renouvelable causée par l’impact environnemental des combustibles fossiles. Cela est indiqué par les accords entre les pays pour réduire les niveaux de pollution et les efforts d’intégration des sources renouvelables aux services publics. L’établissement de centrales solaires et l’installation d’onduleurs solaires dans les zones commerciales et industrielles peuvent créer une demande d’onduleurs solaires.

Obtenez un exemple gratuit de PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4071

Les programmes et subventions gouvernementaux, l’intérêt des zones résidentielles et commerciales et l’implication du secteur privé peuvent stimuler la demande du marché. Les installations de panneaux solaires dans les établissements d’enseignement, les instituts de santé et les bureaux peuvent créer une demande d’onduleurs solaires.

Mais les coûts élevés des composants semi-conducteurs et les coûts de transport peuvent enliser les revenus du marché au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des onduleurs solaires en raison du déplacement de l’intérêt des énergies renouvelables vers les soins de santé. Cela s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les gouvernements pour contrôler le nombre croissant de cas et améliorer l’infrastructure médicale à l’aide de fonds. La Chine, l’un des plus grands fournisseurs de composants d’onduleurs solaires, a également été touchée, provoquant des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement qui ont entraîné des retards de production. Le marché pourrait retrouver sa demande après 2021.

Segmentation

Les onduleurs solaires centraux domineront le marché

Les onduleurs solaires centraux peuvent être à la pointe de la demande du marché en raison de l’utilisation d’un faible nombre d’onduleurs pour la gestion et de la centralisation pour le stockage de l’énergie. Ils sont disponibles avec des puissances nominales élevées, avec des onduleurs solaires de forte puissance comprenant un transformateur élévateur pour convertir le courant continu en courant alternatif.

Application industrielle pour dominer la part de marché

L’application industrielle peut connaître une croissance massive du marché en raison de l’industrialisation rapide à l’échelle mondiale causée par l’augmentation du commerce international. Le passage aux sources d’énergie renouvelables et la pression exercée par les gouvernements pour réduire l’impact de la pollution peuvent être de bon augure pour le marché des onduleurs solaires. Cela est évident avec de nombreux leaders industriels qui s’efforcent de contenir les niveaux d’émission en modifiant les approches de production.

Analyse régionale

Investissements dans l’énergie solaire pour stimuler le marché des onduleurs solaires APAC

La région Asie-Pacifique (APAC) devrait être lucrative pour le marché des onduleurs solaires en raison des investissements dans les parcs solaires, de la présence de divers fabricants d’onduleurs et de composants de panneaux photovoltaïques et de l’industrialisation rapide. Les efforts déployés par les gouvernements pour économiser l’énergie grâce à des sources d’énergie renouvelables peuvent stimuler la croissance du marché régional. La Thaïlande, l’Inde et la Chine peuvent contribuer au maximum au marché en raison des applications dans les secteurs industriels et commerciaux.

Analyse compétitive

SolarEdge Technologies Inc. (Israël), Solectria Renewables, LLC (États-Unis), Canadian Solar Inc. (Canada), ABB Ltd (Suisse), SunPower Corporation (États-Unis), Hitachi Hi-Rel Power Electronics Pvt. Ltd (Inde), Sineng Electric Co., Ltd. (Chine), Power Electronics (Espagne), Delta Electronics, Inc. (Taïwan) et SMA Solar Technology AG (Allemagne) sont des acteurs clés sur le marché mondial des onduleurs solaires.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/solar-inverter-market-4071

Nouvelles de l’industrie

Delta Electronics a lancé un onduleur à chaîne solaire de 250 kW pour les centrales photovoltaïques terrestres capables de fonctionner dans les conditions environnementales les plus difficiles.

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et études de marché et conseils sur les produits comestibles.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché au niveau mondial, régional et national, permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et de faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Afin de rester à jour avec la technologie et les processus de travail de l’industrie, le MRFR planifie et organise souvent des rencontres avec les experts de l’industrie et des visites industrielles pour ses membres analystes de recherche.

Contacter:

Avenir de l’étude de marché®

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les états-unis d’Amérique

Téléphoner:

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com