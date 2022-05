Le marché mondial des revêtements de bois devrait croître avec un TCAC de plus de 5% d’ici 2026

Le niveau de vie de la circonscription, le revenu disponible et la croissance rapide de l’urbanisation augmentent simultanément la demande de solutions de revêtement de bois à l’échelle mondiale. Cela a également un impact positif et la demande croissante d’armoires, de revêtements, de revêtements de sol et de nombreux autres meubles de maison a un impact sur la croissance du revêtement en bois.

Certains types courants de revêtements de bois tels que les vernis, les gommes laques, les conservateurs de bois, les teintures à bois, les finis à base d’eau et bien d’autres. Les types les plus courants sont les vernis; ils peuvent être transparents ou sous forme colorée. Les vernis sont composés d’huile, de solvant et de résine et donnent une finition dure, durable et protectrice. Il est généralement livré avec une finition brillante et peut être personnalisé pour produire une finition satinée et semi-brillante en ajoutant des agents flatteurs. Ensuite, la gomme laque est connue comme une cire naturelle sécrétée par un insecte. Cela peut couvrir efficacement les dommages sur les surfaces en bois et peut être facilement appliqué et sèche également rapidement après l’application. En conséquence, il laisse une finition brillante. Les finitions à base d’eau donnent une finition propre et claire. Ce sont des finitions à base d’huile et contiennent de la résine acrylique ainsi que de l’uréthane et de l’alkyde. Ils ont un aspect naturel en surface et sont assez faciles à entretenir. Les protecteurs de bois sont utilisés pour empêcher le bois de pourrir ou d’être endommagé par les insectes. Cela vient en plusieurs couleurs et donne une finition mate ou semi-brillante.

Selon ce rapport publié par Bonafide Research intitulé «Perspectives du marché mondial des revêtements de bois, 2026», le marché des revêtements de bois devrait dépasser 12 milliards USD d’ici la période de prévision et devrait croître avec un TCAC de plus de 5% en 2026. Tous les types de revêtements en bois ont peu de choses en commun pour les distinguer des autres catégories de revêtements en bois. La formulation a été définie comme la science et la technologie de production d’un mélange physique de deux ou plus de deux. La définition met l’accent sur deux aspects majeurs de la formulation. Le premier accent mis sur les propriétés physiques du mélange et la chimie est impliqué dans la fabrication des ingrédients. Le deuxième aspect de la même chose met en évidence les mesures contradictoires de la qualité, cela explique également pourquoi il existe tant de types de revêtements en bois.

Les formulateurs visent à préserver la beauté des armoires de meubles en bois enduit et des meubles à plat. En même temps, il fait face à une pression considérable pour fabriquer d’une manière économe en ressources et écologiquement raisonnable. Le mobilier d’intérieur et les revêtements de sol en bois ont un marché diversifié et englobent des segments tels que les meubles contemporains assemblés, les armoires et les meubles à plat auto-assemblés pour la maison et le bureau.

Principales entreprises présentes sur le marché :

AKZO NOBEL N.V, AXALTA COATING SYSTEM, PPG INDUSTRIES, SHERWIN WILLIAMS, RPM INTERNATIONAL, ARKEMA, EASTMAN CHEMICAL COMPANY, ANGUS CHEMICAL COMPANY, LONZA, MICHELMAN, INC, CABOT CORPORATION, ALBEMARLE CORPORATION, THE LUBRIZOL CORPORATION, SOLVAY, KEMIRA, LANXESS, CRODA INTERNATIONAL, HUNTSMAN INTERNATIONAL, UNIVAR SOLUTIONS INC

Considéré dans ce rapport

– Géographie : mondiale

– Année de base : 2020

– Année estimée : 2021

– Année de prévision : 2026

Aspects couverts dans ce rapport

– Le marché mondial des revêtements de bois avec sa valeur et ses prévisions ainsi que ses segments

– Analyse du marché des revêtements de bois par région

– Divers pilotes et défis

– Tendances et évolutions en cours

– Les meilleures entreprises profilées

– Recommandation stratégique

Régions couvertes par le rapport

– Amérique du Nord

– L’Europe 

– Asie-Pacifique

– LAMEA (Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique)

Par formulation/technologie

– À base de solvant

– D’origine hydrique

– UV/rayonnement durci

– Borne d’alimentation

– Haut solide

Par type de revêtement

– Teinture & Vernis

– Gomme laque

– Préservation du bois

– Hydrofuges

– Autres

Par utilisation finale

– Utilisation finale

– Meubles & Ébénisterie’

– Lambris & Portes

– Bardage

– Revêtement de sol

– Autres

Par type de résine

– Polyuréthane

– Acrylique

– Nitrocellulose

– Polyester insaturé

– Autres

L’approche du rapport :

Ce rapport consiste en une approche combinée de recherche primaire et secondaire. Initialement, la recherche secondaire a été utilisée pour comprendre le marché et répertorier les entreprises présentes sur le marché. La recherche secondaire consiste en des sources tierces telles que des communiqués de presse, des rapports annuels d’entreprises, en analysant les rapports et les bases de données générés par le gouvernement. Après avoir recueilli les données de sources secondaires, une recherche primaire a été menée en réalisant des entretiens téléphoniques avec les principaux acteurs sur le fonctionnement du marché, puis en effectuant des appels commerciaux avec des concessionnaires et des distributeurs du marché. Après cela, nous avons commencé à faire des appels primaires aux consommateurs en segmentant également les consommateurs selon les aspects régionaux, les aspects de niveau, le groupe d’âge et le sexe. Une fois que nous avons des données primaires avec nous, nous avons commencé à vérifier le détails obtenus de sources secondaires.

