Évaluation stratégique du marché de l’analyse en libre-service, recherche, taille, part et expansion mondiale d’ici 2027 | Effets du covid-19

Marchéde l’analyse S elf-service : Par outil logiciel, par service (utilisateur professionnel, consultants, professionnels de l’informatique d’entreprise) Par taille d’entreprise (grande entreprise, petite et moyenne entreprise) Par déploiement (sur site, sur cloud) Par industries (BFSI, soins de santé, vente au détail, informatique et télécommunications) – Prévisions 2020-2030

Faits saillants du marché

La taille du marché de l’analyse en libre-service doit atteindre 13,74 milliards USD avant la fin de la période estimée avec un TCAC de 19,27% quelque part entre 2020 et 2030.

Pilotes

La demande croissante d’analyses dans l’interprétation des données est susceptible de stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Parmi les autres facteurs qui ajoutent la croissance du marché, citons le besoin collectif d’informations concurrentielles approfondies, l’augmentation des investissements dans les économies en développement, les interfaces coopératives, personnalisables et plus simples pour l’utilisateur final, les options de déploiement rapide telles que les solutions et applications basées sur le cloud, la fourniture simple et améliorée de fonctionnalités d’analyse de données, l’accès sans stress aux données de base pour le reporting et l’analyse, et le besoin croissant de données précises.

Bride

Des facteurs tels que les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité, le coût élevé du déploiement, le manque de données appropriées et la réticence des entreprises à l’égard de certaines erreurs techniques peuvent constituer des contraintes sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché de l’analyse en libre-service bénéficiera de l’analyse COVID-19

Le pourcentage croissant de personnes restant à la maison a propulsé la demande pour le marché de l’analyse en libre-service indirectement pendant l’épidémie de COVID-19. Les personnes confinées ont davantage alimenté l’utilisation des médias numériques par rapport à la période précédant le confinement. Pendant la crise, les entreprises ont permis aux employés de travailler à domicile, ce qui a alimenté l’utilisation des plateformes numériques. L’émergence des technologies IoT et Big Data et l’augmentation du trafic de données ont eu un impact positif sur la croissance du marché. En outre, le besoin croissant de déploiement de technologies sur le cloud est responsable de la croissance du marché. Le déploiement sur le cloud aide les employés qui travaillent à distance à opérer à partir de n’importe quel endroit en offrant un accès aux données nécessaires. L’application importante de l’analyse en libre-service pour améliorer la visualisation des données afin de transmettre des informations qui aident à identifier les principaux clients alimente la croissance du marché.

Le rapport MRFR met en lumière une analyse inclusive du marché mondial de l’analyse en libre-service basée sur le déploiement, l’application et la verticale de l’industrie.

Par déploiement

Par déploiement, le marché mondial de l’analyse en libre-service est segmenté en on-request et on-premise.

Par demande

Par application, le marché mondial de l’analyse en libre-service est segmenté en conseil d’administration et acquisition, réseau d’inventaire, activités des dirigeants, soutien des ressources prémonitoires, risque et cohérence des cadres, du conseil, extorsion et sécurité, engagement et examen des clients, transactions et présentation.

Par secteur d’activité vertical

Par secteur vertical, le marché mondial de l’analyse en libre-service est segmenté en énergie et services publics, transport et coordination, médias et divertissement, fabrication, soins médicaux, gouvernement et protection, télécommunications et informatique, commerce de détail et web, et BFSI.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord restera une force motrice sur le marché de l’analyse en libre-service

L’Amérique du Nord devrait rester la force motrice du marché au cours de la période de prévision. L’adoption précoce des dernières technologies, la présence d’acteurs clés dans la région, la présence d’un secteur informatique bien développé et l’accent mis sur les innovations issues de la technologie et de la R & D ajoutent à la croissance du marché mondial de l’analyse en libre-service dans la région.

L’APAC connaîtra une croissance prometteuse sur le marché de l’analyse en libre-service

La région APAC devrait connaître une croissance prometteuse au cours de la période de prévision. L’adoption rapide des dernières technologies dans différents secteurs verticaux de l’industrie, l’adoption croissante de l’IoT et des technologies intelligentes, et les diverses initiatives gouvernementales pour des projets à venir tels que les villes intelligentes dans les pays de l’APAC, y compris l’Inde et la Chine, ajoutent à la croissance du marché mondial de l’analyse en libre-service dans la région.

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial de l’analyse en libre-service comprennent DrivenBI (États-Unis), Tableau Software (États-Unis), MicroStrategy (États-Unis), Vista equity partners (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), SAP SE (Allemagne), Oracle Corporation (États-Unis), Concur Technologies (États-Unis), TIBCO Software (États-Unis), Crimson Hexagon (États-Unis), Syncsort (États-Unis), Alteryx (États-Unis), SAS Institute (États-Unis), Splunk (États-Unis) et Microsoft Corporation (États-Unis).

Mises à jour de l’industrie

Juin 2021 – Cloudera Inc. va bientôt acquérir les sociétés SaaS Cazena et Datacoral. Les ajouts de ces deux sociétés soutiendront l’offre de cloud public de Cloudera et élargiront ses opportunités de marché à mesure que la société passera du Big Data au libre-service.

