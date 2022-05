Tendances du marché du gaz de soudage et prévisions de croissance jusqu’en 2030

Aperçu du marché du gaz de soudage ou du gaz de protection

Les gaz de soudage ou de protection sont des gaz inertes ou semi-inertes utilisés dans les procédures de soudage. Ces gaz peuvent protéger la soudure de la vapeur d’eau et de l’oxygène et peuvent améliorer la qualité de la soudure. Market Research Future (MRFR) a étudié le marché mondial du gaz de soudage ou du gaz de protection et a révélé que le marché mondial du gaz de soudage en 2022 peut croître à un TCAC de 5 % sur la période de prévision (2022 à 2030).

Obtenez un exemple de PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/2787

Joueurs clés

MRFR a profilé des revendeurs réputés de gaz de soudage ou de gaz de protection. Ils sont; Air Liquide SA, Iceblick Ltd., Taiyo Nippon Sanso Corporation, Praxair, Inc., Air Products & Chemicals, Inc., Gulf Cryo, SIG Gases Berhad, Messer Group GmbH, The Linde Group et Iwatani Corporation. Le rapport MRFR révèle des informations sur les contributions de ces acteurs clés et les aspects financiers pour une meilleure compréhension de la dynamique du marché du gaz. Une analyse concurrentielle approfondie du marché du gaz de soudage a été réalisée par MRFR qui comprend des recherches primaires et secondaires. Une étude holistique du paysage concurrentiel du marché du gaz de soudage ou du gaz de protection peut aider les investisseurs à prendre des décisions rationnelles.

La dynamique de l’industrie de la construction peut influencer le marché du gaz de soudage ou du gaz de protection. La fréquence élevée des procédés de soudage, tels que le soudage à l’arc sous gaz métallique, le soudage à l’arc sous protection et le soudage à l’arc au tungstène dans le secteur, peut dicter l’essor du marché du gaz de protection. L’expansion rapide de l’industrie de la construction peut soutenir l’expansion du marché mondial du gaz de soudage ou du gaz de protection. Dans les régions développées, le secteur automobile peut générer des revenus substantiels pour le marché grâce aux développements en cours et à la modernisation des infrastructures existantes. Les coûts élevés de ces gaz volatils peuvent limiter leur utilisation. Cependant, les opportunités liées à l’utilisation du gaz l’emportent sur les défis, améliorant ainsi la croissance globale du marché du gaz de protection.

Segmentation du marché

Des informations sectorielles sur le marché du gaz aident les investisseurs à détecter les zones potentielles de génération de revenus. Le MRFR a étudié le marché mondial du gaz de soudage ou du gaz de protection en fonction du type et de l’application. L’argon, le dioxyde de carbone et d’autres sont des segments basés sur le type du marché du gaz porteur. Le besoin croissant d’argon comme gaz de protection pour le soudage TIG peut générer des revenus considérables pour le marché. La disponibilité de différents types de gaz de soudage et l’effet élevé du gaz de protection sur le soudage peuvent stimuler le marché mondial du gaz de protection. Le soudage à l’arc au gaz tungstène, le soudage à l’arc au gaz et autres sont des segments du marché basés sur les applications. Le besoin croissant de soudage à l’arc sous gaz en raison de l’augmentation du dynamisme de la fabrication et de la construction peut stimuler la croissance du marché mondial des gaz de soudage.

Analyse régionale

L’analyse régionale du marché du gaz porteur permet aux investisseurs d’identifier des pôles de croissance dans le monde entier. Le marché du gaz en Asie-Pacifique représentait la part la plus élevée du marché mondial. Au cours de la période d’évaluation, le marché du gaz dans la région Asie-Pacifique peut générer des revenus importants, révèle une étude du MRFR. Les économies puissantes, la Chine et l’Inde sont susceptibles de mener la courbe de croissance du marché régional. L’augmentation des activités d’infrastructure et la tangibilité croissante des mégaprojets devraient entraîner l’essor du marché du gaz dans un avenir proche. La grande utilité du gaz de protection pour le soudage MIG dans le secteur en pleine croissance de l’énergie, le secteur de la construction et d’autres peut stimuler la croissance du marché régional. Le revenu disponible des personnes et la hausse du pouvoir d’achat peuvent avoir un impact important sur le marché régional.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/welding-shielding-gas-market-2787

À propos de Market Research Future :

Market Research Future (MRFR) est une société d’études de marché mondiale qui apprécie grandement ses services, fournissant une étude détaillée et fiable de divers secteurs et consommateurs du monde entier. La méthodologie de MRFR intègre des informations exclusives avec différentes sources de données pour fournir au client une compréhension complète des tendances clés actuelles, des événements à venir et des mesures à prendre en fonction de ces aspects.

Notre société d’études de marché en pleine expansion est assistée par une équipe compétente d’analystes de recherche qui fournissent des analyses et des données utiles sur les développements technologiques et économiques. Nos analystes réputés effectuent des visites industrielles et collectent des informations précieuses auprès d’acteurs influents du marché. Notre objectif principal est de tenir nos clients informés des nouvelles opportunités et des nouveaux défis sur les différents marchés. Nous offrons une assistance étape par étape à nos précieux clients par le biais de services stratégiques et de conseil pour prendre des décisions managériales et réalisables.

Contact :

Market Research Future®

99 Hudson Street, 5th Floor

New York, New York 10013

États-Unis d’Amérique

Téléphone :

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com