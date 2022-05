Part de marché des modulateurs électro-optiques, demande, croissance, tendance, opportunités commerciales, fabricants et méthodologie de recherche d’ici 2027

La demande croissante de dispositifs avancés et avancés agit comme un moteur majeur pour la commercialisation mondiale des modulateurs électro-optiques. En outre, les modulateurs électro-optiques ont des applications dans les enregistreurs de données et d’imagerie. Les applications de recherche et développement telles que les boucles de rétroaction optique à large bande pour la réduction du bruit plasma laser argon et colorant utilisées en spectroscopie Raman, les rotateurs de polarisation d’ellipsométrie à grande vitesse et l’impulsion à grande vitesse du train modèle contribuent à la croissance positive du marché. Il existe plusieurs limitations liées à la nature des modulateurs électro-optiques qui peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée du marché

Le marché mondial des modulateurs électro-optiques devrait afficher un TCAC de 11% de 2017 à 2023.

Le marché est porté par l’amélioration des communications par fibre optique et le développement de l’arsenal dans le secteur de la défense. L’utilisation des EOM dans les expériences optiques pour augmenter sa précision et son application dans la recherche en spectroscopie Raman peut stimuler considérablement la croissance du marché. La stabilisation de la fréquence des MOEpeut être utilisée dans les applications de surveillance dans les secteurs verticaux de l’aérospatiale, de la surveillance et des télécommunications.

L’émergence de la technologie de réseau 5G et les progrès de la transmission par fibre optique peuvent être de bon augure pour le marché. Le nombre croissant d’utilisateurs d’Internet et la demande de vitesses de bande passante à volume élevé peuvent accélérer la demande du marché à un rythme considérable. Les progrès technologiques en matière d’IA, d’IoT et de LTE peuvent s’avérer fructueux sur le marché dans les années à venir.

Les coûts élevés de la technologie de la fibre optique et des bandes de spectre peuvent entraver la croissance du marché. Les limites de l’abordabilité parmi les groupes à revenu moyen associées au manque de personnel qualifié pour l’installation, la gestion et la maintenance peuvent affecter négativement le marché des modulateurs électro-optiques.

Modulateurs électro-optiques Type de marché, le marché a été divisé en modulateurs de polarisation, modulateurs d’amplitude, modulateurs de phase, modulateurs analogiques, modulateurs à cristaux liquides, modulateurs à ondes mobiles et modulateurs à compensation thermique.

Application du marché des modulateurs électro-optiques, le marché a été divisé en capteurs à fibre optique, espace et défense, télécommunications optiques et instruments et systèmes industriels.

Quels sont les principaux acteurs du marché considérés pour la part de marché la plus élevée des modulateurs électro-optiques ?

Thorlabs Inc., Gooch & Housego PLC, Inrad Optics Inc., QUBIG GmbH, APE Angewandte Physik et Elektronik GmbH, Newport Corporation, Conoptics Inc., Brimrose Corporation of America, Photon LaserOptik GmbH et GLEAM Optics sont des acteurs clés du marché des modulateurs électro-optiques. Les investissements en R&D et la sensibilisation à l’amélioration de la technologie font partie des nouvelles stratégies de ces entreprises visant à élargir leur clientèle et à lancer de nouveaux produits.

Quel segment offrira le plus de chances de croissance du marché des modulateurs électro-optiques jusqu’en 2027?

L’industrie mondiale segmentée en taille du marché des modulateurs électro-optiques, type, composant, tension, application et région. Par type, le segment est en outre classé en modulateurs électro-optiques montés sur patins et mobiles. Par composant, le segment est en outre classé en appareillage de commutation, barre de bus, systèmes CVC, transformateur, variateurs de fréquence, systèmes de surveillance et de contrôle et autres. Par tension, le segment est en outre classé en modulateurs électro-optiques basse tension et moyenne tension. Les modulateurs électro-optiques sont utilisés dans diverses industries telles que le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, les transports et les services publics d’électricité.

Segmentation

Par type, le marché est segmenté en modulateurs de phase, modulateurs d’ondes mobiles, modulateurs de polarisation, modulateurs à cristaux liquides, modulateurs analogiques, modulateurs d’amplitude et modulateurs à compensation thermique. Parmi eux, le segment des modulateurs de polarisation est voué à dominer la croissance du marché en raison de l’industrialisation rapide. Les modulateurs électro-optiques peuvent contrôler la phase, l’état de polarisation et l’amplitude du faisceau. La stabilisation des fréquences de résonance et les activités de recherche et développement des serveurs et des ordinateurs peuvent stimuler la croissance du segment.

Par application, il est segmenté en instruments et systèmes industriels, capteurs à fibre optique, espace et défense, et télécommunications optiques. Les télécommunications optiques peuvent occuper la position dominante sur le marché des modulateurs électro-optiques en raison de la demande de débits de transmission de données élevés. Les progrès des protocoles de télécommunication et l’expansion des réseaux de fibres optiques peuvent stimuler la croissance du marché. L’utilisation de fibres optiques pour la communication à haute vitesse et les performances peut être de bon augure pour le segment.

Marché des modulateurs électro-optiques par géographie

Asie-Pacifique

Europe

Amérique du Nord

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine

Segmentation du marché

Analyse régionale

L’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont des régions majeures couvertes par le marché des modulateurs électro-optiques.

On estime que l’Amérique du Nord est en tête sur le marché mondial en raison des progrès technologiques et de la croissance des fonderies et des usines de semi-conducteurs aux États-Unis. Les investissements dans l’infrastructure 5G et les initiatives visant à accroître la connectivité dans les lieux publics peuvent offrir une marge de croissance au marché des modulateurs électro-optiques. Les solutions basées sur le cloud peuvent encourager la croissance du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

L’épidémie de COVID-19 peut stimuler considérablement la demande du marché en raison des investissements dans l’infrastructure numérique et de l’injection de capitaux élevés pour répondre à de grands volumes de données. L’essor de l’informatique hyperscale et de la communication entre serveurs, appareils électroniques et autres systèmes peut renforcer le marché des modulateurs électro-optiques.

