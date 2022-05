Tendances du marché des machines de découpe au jet d’eau abrasives et prévisions de croissance jusqu’en 2030

Analyse du marché des machines de découpe au jet d’eau abrasives:

La taille du marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasif augmentera à un TCAC de 8,5 % entre 2022 et 2030, selon la récente analyse Market Research Future (MRFR). La machine de découpe au jet d’eau abrasif, en termes simples, est une machine utilisée pour couper avec précision et précision des pièces métalliques dans l’industrie manufacturière. En raison de ses caractéristiques séduisantes, il a de nombreuses applications dans la découpe de produits en mousse, la découpe de fibre de verre, la découpe de joints, la découpe de céramique/pierre, l’art du verre/métal et la découpe de métaux exotiques et de matériaux non traditionnels.

Divers facteurs propulsent la croissance du marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasif. Selon le récent rapport du MRFR, ces facteurs comprennent la demande et la vente mondiales de voitures, la demande d’acier et d’autres métaux dans différentes industries d’utilisation finale telles que l’automobile et la construction, le secteur manufacturier en croissance, l’utilisation croissante de l’automatisation, une large portée dans les économies émergentes. , la croissance des opérations de machines automatiques et les progrès technologiques.

Segmentation du marché

Par type, le marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasives est segmenté en machines de découpe au jet d’eau robotisées, aux micro-machines de découpe au jet d’eau et aux machines de découpe au jet d’eau 3D. Parmi ceux-ci, le segment des machines de découpe au jet d’eau 3D dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par application, le marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasif est segmenté en découpe de produits en mousse, découpe de fibre de verre, découpe de joints, découpe de céramique/pierre, art du verre/métal et découpe de métaux exotiques et de matériaux non traditionnels. Parmi ceux-ci, l’application d’art en verre/métal dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par industrie, le marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasif est segmenté en dispositifs médicaux, fabrication de machines, textile, transformation des aliments, aérospatiale, automobile et fabrication de métaux. Parmi ceux-ci, le segment automobile sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision pour l’industrie en plein essor des composants automobiles et la demande de joints pour véhicules.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasif couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique (APAC) et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, l’Asie-Pacifique se taillera la part du lion sur le marché au cours de la période de prévision. La croissance rapide de l’industrie de la construction et de l’automobile, la forte croissance économique au Japon, en Inde et en Chine, l’augmentation de la production de pièces automobiles et de pièces industrielles, l’augmentation des initiatives gouvernementales, la Chine étant le centre de fabrication préféré, contribuent à la croissance du marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasif sur la période de prévision.

En Europe, la part de marché mondiale des machines de découpe au jet d’eau abrasif devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. L’augmentation de la R&D, la croissance de l’industrie automobile et l’adoption de technologies de pointe contribuent à la croissance du marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasif dans la région.

En Amérique du Nord, les tendances du marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasif devraient connaître une croissance saine au cours de la période de prévision. Investissements croissants dans les industries du verre, du meuble, de la découpe des métaux, de l’automobile, de l’aviation, présence d’acteurs clés, investissements dans le développement de machines de découpe au jet d’eau abrasive avancées et développement des industries d’utilisation finale, un nombre croissant de projets de développement et de construction d’infrastructures s’ajoutent au marché mondial croissance du marché des machines de découpe au jet d’eau abrasif dans la région.

Dans la MEA, le marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasif devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision pour la croissance de la production dans différentes industries d’utilisation finale telles que l’automobile, l’industrie et la construction.

En Amérique du Sud, le marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasif devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision. L’essor de la construction de bâtiments, de l’industrie de la production de machines et de l’automobile, les initiatives gouvernementales au Brésil et en Argentine et le développement rapide de l’industrie automobile contribuent à la croissance du marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasif dans la région.

Joueurs clés

DARDI International Corporation (Chine), Waterjet Sweden AB (Suède), AUTOPRO-UP Co., Ltd. (Corée du Sud), Semyx (États-Unis), Koike Aronson (Japon) figurent parmi les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial des machines de découpe au jet d’eau abrasives. , Hornet Cutting Systems (États-Unis), KMT Waterjet (États-Unis), Omax Corporation (États-Unis), Flow International (États-Unis), Lincoln Electric Company (États-Unis) et Colfax Corporation (États-Unis).

