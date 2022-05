Orta Doğu ve Afrika Katı Hal Sürücü Pazarının 2027 yılına kadar %21,53’ten fazla CAGR ile büyümesi bekleniyor

Yarıiletken sürücü, sabit bir güç kaynağı olmadan verilerin kalıcı olarak okunmasına, yazılmasına ve saklanmasına izin veren bir depolama aygıtıdır. Geleneksel sabit disk sürücülerinden farklı olarak, katı hal sürücüleri hareketli parçalardan oluşmaz ve neredeyse anında erişim süreleri sağlar. Katı hal sürücüsü, bir USB bellek çubuğundan daha gelişmiş ve karmaşıktır. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki internet penetrasyonu sağlam bir büyüme sağladığından, bölgede katı hal sürücülerine olan talebin artması bekleniyor. 2021’de Orta Doğu ve Afrika nüfusunun %75’inin internet kullanıcısı olduğu hesaplandı. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki birçok kuruluş, odaklarını Orta Doğu ve Afrika bölgesinde katı hal sürücülerine yönelik daha yüksek taleplerle sonuçlanacak dijital dönüşümlere kaydırdı. Veri merkezlerinin daha fazla benimsenmesi, bölgedeki IoT (nesnelerin interneti) cihazlarının, büyük veri analitiğinin ve yapay zekanın artan kullanımından kaynaklanmaktadır. Rapora göre yarıiletken sürücü pazarı, istemci yarıiletken sürücü ve kurumsal yarıiletken sürücü olmak üzere iki tür son kullanıcıya bölünmüştür. Bu son kullanıcılar arasında kurumsal katı hal sürücü segmentinin Orta Doğu ve Afrika’da %50’den fazla pazar payıyla pazar lideri olması bekleniyor. Bölgedeki kurumsal katı hal sürücüsündeki sürekli yenilik, segmentten gelir elde edilmesini hızlandırdı. Orta Doğu ve Afrika’da, katı hal sürücüsü pazarının büyümesini sağlayan işletmelerde en son depolama teknolojilerine yönelik önemli bir talep var.

Ücretsiz örnek rapor alın: https://www.bonafideresearch.com/samplereport/220249956/middle-east-africa-solid-state-drives-market

Bonafide Research tarafından yayınlanan « Orta Doğu ve Afrika Katı Hal Sürücü Pazarı Görünümü, 2027 » araştırma raporuna göre, katı hal sürücü pazarının %21,53’lük CAGR’ye sahip olacağı tahmin edilmektedir. Orta Doğu ve Afrika katı hal sürücüsü pazarı üç bölüme ayrılmıştır. büyük ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Güney Afrika Bu ülkeler arasında Suudi Arabistan’ın tahmin döneminde en yüksek pazar payına sahip olması bekleniyor ve Güney Afrika’nın Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en hızlı büyüyen ülke olması bekleniyor. hükümetin Suudi Arabistan’da dijitalleşmeyi desteklemek ve teşvik etmek için yaptığı yatırımların katı hal sürücüsü pazarını ilerletmesi bekleniyor.

Rapora göre, Orta Doğu ve Afrika katı hal disk pazarı, 500 GB altı, 500 GB-1 TB, 1 TB-2 TB ve 2 TB üstü olmak üzere dört depolama boyutuna bölünmüştür. Bu segmentler arasında 500 GB’ın altındaki depolama boyutu, dizüstü bilgisayarlardan daha yüksek ölçekli veri merkezlerine kadar etkili olmuştur. Bu segmentin Orta Doğu ve Afrika’da %50’den fazla pazar payıyla katı hal disk pazarına liderlik etmesi bekleniyor. Saniyede yüksek hızlı işlemler gibi verimli nitelikler ve büyük mağaza yetenekleri için uygun olması nedeniyle, 500 GB’ın altındaki depolama boyutunun tahmin süresi boyunca daha yüksek pazar büyümesine tanık olması bekleniyor. Arayüze dayalı olarak, Orta Doğu ve Afrika katı hal sürücü pazarı, SATA (seri gelişmiş teknoloji eki) arabirimi, SAS (seri ekli SCSI) arabirimi ve PCIe (çevresel bileşen ara bağlantı ekspres) arabirimi dahil olmak üzere üç türe ayrılmıştır. Bu segmentler arasında SATA arayüzünün, %60’tan fazla pazar payı ile Orta Doğu ve Afrika katı hal disk pazarına liderlik edeceği tahmin edilmektedir. Azaltılmış kablo boyutu ve maliyeti nedeniyle, daha yüksek verimlilikle daha hızlı veri aktarımı, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki SATA arabirimi taleplerini yönlendirir.

Covid-19’un Orta Doğu ve Afrika Katı Hal Sürücü Pazarına Etkisi:

Covid-19 pandemisi sırasında Orta Doğu ve Afrika, özellikle Güney Afrika’yı oldukça etkiledi. Salgının bölge ülkeleri üzerinden yayılmasıyla birlikte bu ülkeler birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Orta Doğu ve Afrika’nın sanayi sektörü, 2020 yılının başındaki salgın nedeniyle ciddi şekilde etkilendi. Ancak 2020’nin sonunda birçok ülke daha yüksek verimlilikle üretime başladı. Tüketicilerin değişen tercihleri ​​ve yeni veri merkezlerinin penetrasyonu, katı hal disk pazarını destekledi.

Piyasada Bulunan Başlıca Firmalar:

Samsung Electronics Co. Limited, Kingston Technology Corporation, Western Digital Corporation, Seagate Technology Holdings Public Limited, Intel Corporation, Adata Technology Co. Ltd, Kioxia Holdings Corporation, Micron Technology, Inc., SK Hynix Inc., Transcend Information Inc., LITE -ON, ASUS, Dell Technologies, Viking, TDK Corporation, NetApp, Micro center, GIGABYTE, Bell Microproducts (Avnet, Inc.), Corsair, G.SKILL International Enterprise Co., Limited, Microsemi Corporation, Hangzhou Hikstorage Technology Co., Limited, Silikon Güç Bilgisayar ve İletişim A.Ş.

Bu raporda ele alınan

– Coğrafya: Orta Doğu ve Afrika

– Tarihi Yıl: 2016

– Baz yıl: 2021

– Tahmini yıl: 2022

– Tahmin yılı: 2027

Bu raporda ele alınan hususlar

– Segmentleri ile birlikte değeri ve tahmini ile Orta Doğu ve Afrika Katı Hal Sürücü pazarı

– Ülke bazında pazar analizi

– Çeşitli sürücüler ve zorluklar

– Devam eden trendler ve gelişmeler

– En iyi profilli şirketler

– Stratejik tavsiye

Raporda yer alan ülkeler

– Birleşik Arap Emirlikleri

– Suudi Arabistan

– Güney Afrika

Raporda Katı Hal Sürücüsünün Son Kullanıcısı tarafından:

– İstemci SSD

– Kurumsal SSD

– Diğerleri

Rapordaki Arayüze göre:

-SATA

– SAS

-PCIE

Rapordaki Depolama Boyutuna göre:

– 500 GB’ın altında

– 500 GB – 1 TB

– 1 TB – 2 TB

– 2 TB’nin üzerinde

Raporun yaklaşımı:

Bu rapor, birincil ve ikincil araştırmaların birleşik bir yaklaşımını içermektedir. Başlangıçta, piyasayı anlamak ve piyasada bulunan şirketleri listelemek için ikincil araştırma kullanıldı. İkincil araştırma, basın bültenleri, şirketlerin yıllık raporları, hükümet tarafından oluşturulan raporların ve veri tabanlarının analizi gibi üçüncü taraf kaynaklardan oluşmaktadır. İkincil kaynaklardan veri toplandıktan sonra, piyasanın nasıl işlediğine dair önde gelen oyuncularla telefon görüşmeleri yapılarak birincil araştırma yapılmıştır. Bunu yayınlayın, bölgesel yönler, katman yönleri, yaş grubu ve cinsiyete göre eşit olarak bölümlere ayırarak sektör insanlarına birincil çağrılar yapmaya başladık. Birincil verilere sahip olduğumuzda, ikincil kaynaklardan elde edilen ayrıntıları doğrulamaya başladık.

Hedef kitlesi

Bu rapor, Dijital Depolama sektörüyle ilgili endüstri üreticileri, danışmanlar ve Anahtar satıcılar için faydalı olabilir. Pazarlama ve sunumlara ek olarak, sektörle ilgili rekabet bilgisini de artıracaktır.

Rapora tam erişim sağlayın: https://www.bonafideresearch.com/product/220249956/middle-east-africa-solid-state-drives-market

BİZE ULAŞIN:

Steven Thomas – Satış ve Pazarlama Müdürü

E-posta: sales@bonafideresearch.com

Asya-Pasifik: +91 7878231309

Avrupa: +44 20 8089 0049

Kuzey Amerika: +1 201 793 8545

https://www.bonafideresearch.com/

HAKKIMIZDA:

Bonafide Research, çeşitli sektörlere ortak araştırma raporları, özelleştirilmiş araştırma raporları ve danışmanlık hizmetleri sunan en hızlı büyüyen küresel pazar araştırma ve danışmanlık şirketidir. Sürekli değişen piyasa senaryosunu takip etmelerine yardımcı olarak Fortune 1000 şirketlerinden küçük ve orta ölçekli işletmelere kadar geniş bir müşteri tabanı ile yakın bir şekilde çalışmaktadırlar.

Bonafide, rapor kalitesini her geçen gün geliştirmek ve geliştirmek için sürekli çaba sarf etmiştir. Bonafide Research, küresel olarak en son ekonomik, demografik, ticaret ve piyasa verilerini izleyen ve müşterilerin bilinçli iş kararları vermelerine yardımcı olan çeşitli uzmanlık alanlarından güçlü bir analist ve danışman tabanına sahiptir. Müşterilerinin strateji geliştirme için en güncel, ilgili, eyleme dönüştürülebilir ve değerli bilgileri almalarını sağlamak ve somut sonuçlar çıkarmak için pazar araştırması çalışmalarını periyodik olarak güncellerler.