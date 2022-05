Le marché de l’IA mobile va croître à mesure que les applications continuent de se développer

Faits saillants du marché

L’intelligence artificielle est une technologie vitale qui a transformé la façon dont les humains interagissent avec les machines. L’intelligence artificielle mobile ou IA mobile se développe à un rythme rapide et a un immense potentiel au cours de la période d’évaluation de 2018 à 2023. Market Research Future a étudié le marché de manière approfondie et a constaté que le marché mondial de l’IA mobile est sur la bonne voie pour une croissance énorme à un TCAC de 29,52% au cours de la période d’évaluation. Les calculs concernant la croissance du marché suggèrent que le marché mondial atteindra une valeur estimée à 10,28 milliards de dollars d’ici la fin de 2023.

L’IA mobile est devenue de plus en plus un élément essentiel de la technologie mobile sous diverses formes et à divers degrés. Avec la forte pénétration des smartphones et autres appareils personnels avancés, la plupart des consommateurs sont habitués à l’IA mobile existante, tandis que de nombreux consommateurs exigeants affichent un taux d’adoption élevé de la technologie de pointe dans les appareils personnels. L’IA mobile a conduit le marché aux chipsets d’IA qui augmentent la puissance de calcul mobile et permettent aux appareils d’étendre leurs applications. Mobil AI est utilisé pour la navigation, augmentant la sécurité des smartphones et améliorant les fonctionnalités de la caméra pour ne nommer que quelques utilisations populaires. Les caméras sont souvent une caractéristique convaincante qui encourage le consommateur à choisir une marque de smartphone plutôt qu’une autre. La mise en œuvre croissante de l’IA mobile a été très utile pour améliorer la détection des sujets et améliorer automatiquement la qualité des images prises avec un minimum d’effort de la part du consommateur. Le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique sont utilisés pour rendre diverses fonctionnalités d’IA plus avancées. Les assistants virtuels sont largement utilisés et en sont un excellent exemple. De nombreux acteurs du marché dans les industries B2C utilisent l’IA mobile pour commercialiser leurs produits auprès des consommateurs grâce à l’utilisation de chatbots et d’autres applications d’IA mobile

Cependant, le prix élevé associé aux processeurs d’IA mobiles signifie qu’ils sont largement utilisés dans les appareils mobiles haut de gamme, limitant ainsi la croissance du marché. Notamment, l’avancement de la technologie, qui est en cours, devrait avoir un impact sur le coût de l’IA mobile à l’avenir et atténuer ce défi du marché dans une certaine mesure.

Segmentation:

Le marché mondial de l’IA mobile a été segmenté en fonction de plusieurs facteurs tels que les plates-formes mobiles, les applications, la verticale et les régions. Les plates-formes mobiles ont été segmentées en Android, Windows et iOS.

Les applications de l’IA mobile ont été segmentées, dans le rapport, en navigation, caméra, drones, assistant virtuel, chatbots et autres. Les secteurs verticaux, où l’IA mobile est appliquée, comprennent les médias et le divertissement, la finance, les soins de santé, l’éducation, les voyages et le tourisme, etc.

Les régions couvertes par le rapport du MRFR comprennent l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le reste du monde.

Analyse régionale

Les régions couvertes par l’analyse de MRFR du marché mondial de l’IA mobile comprennent l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe et le reste du monde. Le marché nord-américain est sur le point de dominer le marché et de conserver sa position de leader au cours de la période de prévision. La présence d’un certain nombre d’acteurs de premier plan dans la région qui développent et adoptent activement des technologies pour s’intégrer à l’IA dans les smartphones devrait être un moteur clé du marché régional.

Pendant ce temps, le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide en raison de la présence d’un grand nombre de fabricants de smartphones de premier plan. Beaucoup de ces fabricants fabriquent également des processeurs d’IA spécifiques aux appareils. L’adoption de technologies de pointe se développe dans la région et, à ce titre, les investissements dans les activités de R & D ont considérablement augmenté, ce qui a conduit le marché vers des opportunités de croissance.

Acteurs clés

Graphcore (Royaume-Uni), Samsung Electronics (Corée du Sud), Microsoft Corporation (États-Unis), Huawei (Chine), Intel Corporation (États-Unis), Google Inc (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), NVIDIA (États-Unis), Qualcomm (États-Unis), MediaTek (Taïwan), Apple Inc (États-Unis) et Amazon Inc (États-Unis).

Dernières nouvelles de l’industrie

Nouveau téléphone Asus, ZenFone inclut la détection de scène de caméra alimentée par l’IA dans sa liste de fonctionnalités.

AirAsia utilise des chatbots dans ses nouvelles applications mobiles pour aider à améliorer le service. Les consommateurs peuvent désormais diriger les vols et les requêtes connexes via des chatbots.

Rapport d’étude de marché mondial sur l’IA mobile, par plate-forme mobile (Android, iOS, Windows), par application (assistant virtuel, caméra, chatbots, navigation, drones), par secteur vertical (finance, éducation, voyages et tourisme, médias et divertissement) – Prévisions jusqu’en 2023

