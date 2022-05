Le marché mondial du lait au compteur intelligent devrait croître avec un TCAC de plus de 8,7 % d’ici 2027

Le compteur intelligent est un appareil basé sur Internet qui mesure la consommation d’énergie, d’eau et de gaz des bâtiments/habitations/industries. Les compteurs traditionnels ne mesurent que la consommation totale, tandis que les compteurs intelligents enregistrent quand et combien d’une ressource est consommée. Le compteur intelligent agit comme la terminaison du réseau, un routeur d’entrée entre le réseau des services publics et le bâtiment qu’il surveille. Il s’agit d’une approche de gestion de la distribution et de la consommation d’énergie qui utilise les technologies Internet pour créer une communication, une coordination et un contrôle bidirectionnels. De nos jours, les entreprises de services publics considèrent les compteurs intelligents comme une méthode efficace de suivi de l’utilisation de leurs bases de clients afin de mieux déterminer les coûts et les besoins en infrastructure. Les compteurs intelligents peuvent donner aux services publics et à leurs clients de meilleures idées pour suivre la quantité de services publics qu’ils utilisent afin qu’ils puissent ajuster leur utilisation et les aider à déterminer de nouvelles stratégies pour économiser de l’argent.

Selon le titre du rapport «Global Smart Meter Market Outlook, 2027», publié par Bonafide Research, le marché des compteurs intelligents devrait atteindre environ. 20 milliards de dollars en 2021. Il devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % de 2022 à 2027. De nombreux gouvernements de pays font un pas en avant et rendent obligatoires les compteurs intelligents et offrent des incitations à l’installation du smart mètres, ce qui entraînera une croissance robuste à l’avenir. La plupart des pays développés comme les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la France sont parmi les premiers à adopter les compteurs intelligents.

La région Asie-Pacifique abrite 60% de la population mondiale totale, soit près de 4,3 milliards de personnes et comprend les pays les plus peuplés du monde, la Chine et l’Inde. Il est contribué la part de marché la plus élevée env. 38% des parts du marché mondial. Au niveau national, la Chine et le Japon sont le plus grand marché et l’Inde a les pays à la croissance la plus rapide dans la région ainsi qu’au niveau mondial. En août 2021, le ministère indien de l’Énergie a publié les délais pour le remplacement à l’échelle nationale des compteurs existants par des compteurs intelligents d’ici 2025.

Pour un autre type de service public, cela nécessite différents mécanismes et mesures, comme le compteur électrique intelligent qui enregistre des informations telles que la consommation d’énergie électrique, les niveaux de tension, le courant et le facteur de puissance. Cependant, le compteur d’eau intelligent et les compteurs de gaz intelligents mesurent et enregistrent non seulement la consommation, mais mesurent également la maintenance de l’infrastructure, la surveillance à distance et la facturation automatique et les fuites qui peuvent augmenter la sécurité en détectant les situations d’urgence et en fournissant des alertes immédiates. En outre, le marché des compteurs intelligents est segmenté en compteurs d’eau intelligents, compteurs de gaz intelligents et compteurs électriques intelligents, parmi lesquels les compteurs électriques intelligents, contribuent à plus de 55 % sur le marché mondial et les compteurs d’eau intelligents devraient connaître la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision. Par utilisateur final, le marché est divisé en industriel, commercial et résidentiel. Le segment résidentiel a contribué le plus sur le marché avec plus de 80% et le segment commercial s’attend à la plus forte croissance du marché à l’avenir. Les compteurs intelligents basés sur la technologie Automated Meter Reading (AMR) ou Advanced Metering Infrastructure (AMI) et parmi ceux-ci, AMI ont contribué à plus de 60% du marché et ont une croissance robuste à l’avenir.

Impact du Covid-19 :

La pandémie de COVID-19 a ralenti la croissance des compteurs intelligents en raison de la mise en œuvre du verrouillage dans presque tous les grands pays et a interrompu les opérations non essentielles. Cela a nui aux compteurs intelligents en raison d’une moindre concentration sur le développement de l’industrie des utilisateurs finaux. En dehors de cela, des retards de fabrication et de chaîne d’approvisionnement ont également été observés, ce qui a posé un défi aux compteurs intelligents.

Principales entreprises présentes sur le marché :

Schneider Electric SE, Landis+Gyr, Itron Inc., Siemens AG, Wasion Holdings Limited, Badger Meter, Inc., Xylem Inc. (Sensus), Honeywell International Limited (Smart Energy), Kamstrup A/S, Aclara Technologies LLC, Osaki Electric Co. (Edmi), Holley Technology Ltd, ZPA Smart Energy, Secure Meter Limited, Xemex, EDMI Limited, EMH Metering GmbH & Co. KG, NEPTUNE TECHNOLOGY GROUP INC., SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD., SUNTRONT TECH CO ., LTD., AICHI TOKEI DENKI CO., LTD., Diehl Stiftung & Co. KG, Zenner International GmbH & Co. KG

Public visé

Ce rapport peut être utile aux fabricants de l’industrie, aux consultants, aux principaux fournisseurs liés aux fournisseurs de compteurs intelligents et de services publics, etc. En plus du marketing et des présentations, il augmentera également les connaissances concurrentielles sur l’industrie.

