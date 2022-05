Tendances à la hausse du marché mondial des systèmes différentiels automobiles prévisions mondiales jusqu’en 2030 | Powertrax (États-Unis), Neapco (États-Unis), DREXLER AUTOMOTIVE (Allemagne), Dana Limited (États-Unis), JTEKT Corporation (Japon)

Analyse du marché

Le marché mondial des systèmes différentiels automobiles devrait croître à un TCAC de 5 % entre 2018 et 2023, selon la récente analyse Market Research Future (MRFR). Le système de différentiel automobile a été spécialement conçu pour entraîner une paire de roues et lui permettre de rouler à différentes vitesses. Le différentiel à glissement limité (LSD), le différentiel à vecteur de couple, le différentiel à blocage, le différentiel à glissement électronique limité (ELSD) et le différentiel ouvert sont les différents types de système de différentiel automobile.

Divers facteurs propulsent la part de marché mondiale du système de différentiel automobile. Selon le rapport actuel du MRFR, ces facteurs comprennent le besoin croissant d’efficacité énergétique et d’une meilleure traction sur les routes, le besoin croissant de voitures utilitaires lourdes et légères, l’augmentation des investissements pour développer des infrastructures améliorées, l’augmentation du revenu disponible et la préférence pour les voitures de luxe. Parmi les autres facteurs contribuant à la croissance du marché, citons l’augmentation de la production de véhicules, l’essor de l’industrie automobile, l’adoption de technologies de pointe et l’innovation dans la conception.

Au contraire, la demande croissante de voitures électriques couplée à l’impact actuel du COVID-19 sont des facteurs qui pourraient limiter la croissance du marché mondial des systèmes différentiels automobiles au cours de la période de prévision.

Les acteurs éminents présentés dans le rapport sur le marché mondial des différentiels automobiles incluent Powertrax (États-Unis), Neapco (États-Unis), DREXLER AUTOMOTIVE (Allemagne), Dana Limited (États-Unis), JTEKT Corporation (Japon), GKN Plc (Royaume-Uni), Schaeffler AG (Allemagne) , BorgWarner Inc. (États-Unis), Eaton (Irlande), ZF Friedrichshafen AG (Allemagne) et autres. Les acteurs de l’industrie ont intégré différentes stratégies pour créer une niche sur le marché et répondre également aux besoins croissants des consommateurs tels que les acquisitions et les fusions, les partenariats, les coentreprises et les collaborations, la R&D approfondie, les alliances stratégiques, les emplacements géographiques et bien d’autres. Analyse de la région

Basé sur la région, le rapport sur le marché mondial des systèmes différentiels automobiles couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, la région APAC devrait avoir la part des lions au cours de la période de prévision. Une prise de conscience croissante, une urbanisation croissante, une industrie du marché secondaire en plein essor et une production et des ventes accrues d’automobiles contribuent à la croissance du marché mondial des systèmes différentiels automobiles. L’Inde, la Corée du Sud et la Chine détiennent la plus grande part du marché.

Le marché mondial des systèmes de différentiels automobiles en Europe devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision pour la demande croissante de voitures particulières.

Le marché mondial du système de différentiel automobile en Amérique du Nord devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision. La demande croissante de voitures particulières s’ajoute à la croissance du marché mondial des systèmes différentiels automobiles dans la région.

Le marché mondial des systèmes de différentiel automobile dans l’emprise devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de technologies de pointe liées aux quatre roues motrices en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis contribue à la croissance du marché mondial des systèmes différentiels automobiles au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR fournit une analyse segmentaire inclusive du marché mondial des systèmes différentiels automobiles basée sur la propulsion, le véhicule, le composant, le type et la conduite.

Par entraînement, le marché mondial des systèmes différentiels automobiles est segmenté en 4WD et 2WD. Parmi ceux-ci, le segment 4WD dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par type, le marché mondial des systèmes de différentiel automobile est segmenté en différentiel à glissement limité (LSD), différentiel à vecteur de couple, différentiel à blocage, différentiel à glissement électronique limité (ELSD) et différentiel ouvert.

Par composant, le marché mondial des systèmes de différentiel automobile est segmenté en roulement de différentiel, engrenage différentiel et boîtier de différentiel.

Par véhicule, le marché mondial des systèmes différentiels automobiles est segmenté en véhicules tout-terrain, camions, bus, voitures particulières et véhicules utilitaires. Parmi ceux-ci, le segment des voitures particulières dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par propulsion, le marché mondial des systèmes différentiels automobiles est segmenté en véhicules hybrides et ICE.

