Blockchain dans l’analyse régionale du marché Fintech, paysage concurrentiel et prévisions jusqu’en 2027

Blockchain dans le rapport d’étude de marché Fintech, fournisseur de services (application et solutions, middleware et services, infrastructure), canal d’interaction (succursale bancaire, application mobile), taille de l’organisation (grande entreprise, PME), application (paiement, contrat intelligent) – Prévisions jusqu’en 2027

Faits saillants du marché

Blockchain est connu pour maintenir des transactions d’enregistrements, et il est appelé une base de données décentralisée. Cet outil transparent permet aux utilisateurs de visualiser les transactions et les données saisies sont irréversibles. Par rapport à d’autres bases de données, la Blockchain est une base de données sécurisée et décentralisée qui traite les données rapidement.

Obtenez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/6368

Facteurs accélérant la blockchain dans la croissance du marché fintech

L’augmentation de la croissance d’énormes industries, d’entreprises informatiques et de centres de données propulse la demande de Blockchain sur le marché des technologies financières à travers le monde. Le développement technologique des secteurs verticaux de l’industrie dans divers pays développés accélère la croissance du marché. Pour cette raison, une énorme quantité de données est produite chaque jour; le souci croissant de protéger et de sauvegarder les données et les enregistrements a conduit au développement de la technologie blockchain.

La technologie Blockchain améliore le contrôle des données et élimine la duplication des données. Cette technologie est devenue très utile pour les institutions financières et les secteurs bancaires.

Les données saisies dans la technologie blockchain sont stockées dans un bloc qui est un événement fixe, et elles sont verrouillées dans un espace requis. Chaque fois que le bloc est rempli de données, elles sont ajoutées à la chaîne existante et organisées dans l’ordre chronologique. Ces processus ont facilité l’accès et la vérification. Le risque de corruption des données a été réduit grâce à cette technologie blockchain car ce réseau est hautement sécurisé. Il ne permet pas l’accès à toute utilisation non autorisée et conserve les données en sécurité dans diverses zones vers lesquelles elles sont transférées. Les secteurs bancaire et financier utilisent fortement la Blockchain dans la technologie financière en raison de fonctionnalités telles qu’une compatibilité plus élevée, des transactions sécurisées et des transactions rapides, des processus rentables.

L’augmentation du nombre de cybermenaces, de cyberattaques et de piratages a conduit à l’inclination des grandes entreprises et des secteurs producteurs de données à la technologie blockchain. La fonctionnalité d’identité numérique fournie par la Blockchain permet aux utilisateurs de sélectionner l’identité et de partager leur identité avec qui ils veulent. En raison de la haute sécurité et du traitement des données, la Blockchain sur le marché des technologies financières progresse fortement.

La taille du marché Blockchain dans Fintech devrait passer de 231,63 millions USD en 2017 à 6700,63 millions USD d’ici 2023, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 75,2% au cours de la période de prévision.

Plusieurs facteurs de croissance stimulent le marché et augmentent les opportunités. Les transactions traditionnelles nécessitaient plusieurs validations provenant de sources tierces, ce qui rendait le processus long et coûteux. Mais le développement de Blockchain sur le marché fintech a conduit à l’élimination de cette validation par des tiers, ce qui a réduit les coûts et le temps.

La demande croissante et l’utilisation de la technologie Blockchain dans diverses autres conditions financières comme le bitcoin augmentent l’opportunité Blockchain sur le marché FinTech. Les récents rapports faisant état d’énormes pertes financières dues à une mauvaise validation ou à des échecs du processus d’invalidation ont conduit les secteurs verticaux de l’industrie à adopter la technologie Blockchain.

L’augmentation de l’adoption d’applications telles que les paiements, les contrats intelligents, la gestion des identités propulse la croissance du marché. Les processus d’automatisation de la technologie ont réduit les erreurs et les retards potentiels dans les processus d’opérations et de transactions. L’augmentation de la croissance des crypto-monnaies et de plusieurs adresses de portefeuille est le moteur du marché. Par conséquent, ce sont les facteurs qui accélèrent la Blockchain sur le marché fintech au niveau mondial. .

Principaux acteurs

Les acteurs leaders de la blockchain mondiale sur le marché fintech sont IBM Corporation (États-Unis), Amazon Web Services, Inc. (États-Unis), Microsoft Corporation (États-Unis), Chain Inc (États-Unis), Ripple (États-Unis), Earthport PLC. (Royaume-Uni), BTL Group (Canada), Bitfury Group Limited (États-Unis), Oracle Corporation (États-Unis), Digital Asset Holdings (États-Unis), Factom (États-Unis), Circle Internet Financial Limited (Irlande), AlphaPoint (États-Unis), Plutus Financial, Inc. (États-Unis), Coinbase (États-Unis), Auxesis Group (Inde), BlockCypher, Inc. (États-Unis), BitPay (États-Unis), Applied Blockchain Ltd. (Royaume-Uni), Symbiont.io (États-Unis), RecordesKeeper (Espagne), Guardtime (Estonie), Tradle (États-Unis), Cambridge Blockchain, LLC. (États-Unis) et Blockchain Advisory Mauritius Foundation (Maurice).

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes:

25 mai 2021 – Online Blockchain plc (Royaume-Uni – OBC), une société de recherche et développement de premier plan dans le domaine de la blockchain, a annoncé l’expansion de ses opérations dans le centre fintech de Gibraltar. Il s’agit d’un choix stratégique alors que l’entreprise développe ses opérations de blockchain à un rythme soutenu, en particulier DeFi Protocol Umbria Network, pour lequel elle agit en tant que coordinateur, conseiller et administrateur.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/blockchain-fintech-market-6368

Blockchain dans le rapport d’étude de marché Fintech, fournisseur de services (application et solutions, middleware et services, infrastructure), canal d’interaction (succursale bancaire, application mobile), taille de l’organisation (grande entreprise, PME), application (paiement, contrat intelligent) – Prévisions jusqu’en 2027

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com