Analyse globale de la taille, de la part, des ventes et du rapport d’analyse régionale du marché de l’IA dans les transports | Effets du covid-19

Rapport d'étude de marché sur l'IA dans les transports: informations par offre (matériel [CPU, GPU, capteurs et autres], logiciels [plate-forme d'IA et solution d'IA]), technologie ML (apprentissage profond, vision par ordinateur, traitement du langage naturel (NLP) et conscience du contexte), application (camion semi-autonome, peloton de camions, maintenance prédictive, précision et cartographie, camion autonome, interface homme-machine (IHM) et autres) et région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu'en 2026

Faits saillants du marché

Les principaux facteurs moteurs du marché augmentent la demande pour l’IA sur le marché des transports au niveau mondial. L’augmentation du taux d’accidents de la route dans les grandes régions du monde exige la mise en œuvre de l’intelligence artificielle. Un grand nombre de véhicules circulant sur la route sont la principale cause de l’accident. Par conséquent, l’augmentation du nombre d’accidents de la route et le souci de contrôler le trafic sont très exigeants pour la technologie de l’IA dans les transports. La technologie d’IA mise en œuvre dans les véhicules protégera le conducteur contre les accidents. Parce qu’il est capable de fournir des mises à jour rapides sur les routes et les panneaux importants aux conducteurs, il les avertira sur les zones sujettes aux accidents. Les caractéristiques des règles de sécurité du transport par IA sont plus élevées que celles manuelles. L’adoption croissante de l’IA dans les véhicules augmentera la sécurité routière et réduira les accidents.

De plus, la demande de véhicules autonomes est immense sur le marché. La génération d’aujourd’hui préfère fortement ces véhicules en raison de leur caractéristique de commodité. L’IA est une technologie intégrée dans les voitures autonomes; il vérifie la conduite jusqu’à l’entretien du véhicule; par conséquent, cette technologie est cruciale dans les véhicules autonomes. L’augmentation de la demande de véhicules autonomes est un moteur majeur pour le marché. Les véhicules autonomes comprennent la technologie d’apprentissage profond avec l’IA et l’apprentissage automatique combinés, ce qui aide les véhicules à penser, à conduire et à apprendre grâce à la technologie. L’augmentation de la demande de camions autonomes est un autre facteur moteur pour le marché; à mesure que les camions transportent des charges énormes et lourdes, ils sont plus sujets aux accidents. Par conséquent, la technologie d’IA dans le camion sera très utile. Tous ces facteurs de croissance propulsent la croissance de l’IA sur le marché des transports.

La circulation en peloton de camions sera une portée exceptionnelle pour le marché. Ce segment stimulera le marché au niveau mondial. L’IA dans les transports proposera des fonctionnalités avancées dans les années à venir, attirant de nouveaux utilisateurs finaux du marché. L’intégration de fonctionnalités dans le véhicule telles que les capteurs, la reconnaissance vocale, la reconnaissance du signal et la fusion offrira de nouvelles opportunités de croissance. L’IA dans le marché des transports connaîtra une croissance énorme au cours de la période de prévision. Le marché devrait atteindre un TCAC de 18,03% au cours de la période de prévision.

L’IA dans la technologie des transports est considérée comme la meilleure solution. Cette technologie offre également une efficacité énergétique et réduit les émissions de carbone. La réglementation de ce gouvernement sera favorable à la croissance du marché. En outre, la sensibilisation croissante à la segmentation du trafic propulsera la demande du marché. La mise en œuvre de l’IA dans les transports fournira des itinéraires efficaces, conduisant le conducteur à des itinéraires pour se déplacer dans moins de trafic.

L’IA sur le marché des transports prospérera avec les principaux moteurs du marché pour augmenter sa demande. L’augmentation de l’inquiétude face aux accidents de la route de jour en jour est le principal moteur de ce marché. L’augmentation du nombre de véhicules circulant sur la route, qui continuera d’augmenter dans les années à venir, conduira à l’adoption de l’IA dans les transports. Mais le coût initial élevé et le coût de déploiement entravent le taux de croissance du marché. Mais les acteurs clés vérifient les facteurs de restriction pour les surmonter judicieusement.

La concurrence de l’IA sur le marché des transports est en hausse en raison de l’implication d’acteurs de premier plan et de l’entrée de nouveaux acteurs. Les constructeurs automobiles lancent des véhicules dotés de la technologie de l’IA pour répondre à la demande du public. Tous ces facteurs aideront le marché à progresser rapidement avec une bonne valeur de croissance.

Segmentation:

Le marché mondial de l’IA dans les transports a été segmenté en fonction de l’offre, de la technologie d’apprentissage automatique (ML) et de l’application.

Sur la base de l’offre, le marché mondial a été segmenté en matériel et logiciel. Le segment matériel est subdivisé en unité centrale de traitement (CPU), unité de traitement graphique (GPU), capteurs et autres.

Basée sur la technologie ML, le marché de l’IA dans les transports a été segmenté en apprentissage profond, vision par ordinateur, NLP et conscience du contexte.

Sur la base de l’application, l’IA sur le marché du transport a été segmentée en camion autonome, camion semi-autonome, peloton de camions, interface homme-machine (IHM), maintenance prédictive, cartographie de précision et autres.

Basée sur la communication IoT, l’IA sur le marché des transports a été segmentée en LTE, LPWAN et 5G.

Analyse régionale

L’analyse géographique de l’IA sur le marché des transports a été menée pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord a représenté le plus grand contributeur à l’IA sur le marché des transports. Le marché régional comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. Selon l’analyse MRFR, certains des facteurs responsables de la croissance du marché comprennent le besoin croissant d’une efficacité opérationnelle accrue et une adoption croissante pour améliorer le conducteur et le véhicule. De plus, la présence d’acteurs établis tels que Intel Corporation, Microsoft Corporation, IBM Corporation et Magna International Inc. est l’un des facteurs de croissance du marché régional.

L’Europe est le deuxième plus grand contributeur à l’IA sur le marché des transports. Le marché régional comprend les pays de l’UE-27 et le Royaume-Uni. Selon l’analyse MRFR, les pays de l’UE-27 devraient représenter ensemble la part de marché la plus élevée, suivis du Royaume-Uni. Le marché a été stimulé par des facteurs tels que les propositions du gouvernement visant à stimuler les investissements publics et privés dans l’IA en mettant davantage l’accent sur son application dans les transports. L’Union européenne (UE) a pris des mesures importantes pour s’adapter aux développements qui remplacent l’IA dans le secteur des transports. Ces mesures comprennent des stratégies générales sur l’IA et des règles qui soutiennent les innovations des technologies qui permettent l’application de l’IA dans les transports tout en garantissant le respect de ses valeurs et droits fondamentaux. En outre, la croissance du marché est également due au soutien financier du gouvernement de l’UE, en particulier pour la recherche dans le domaine de l’IA dans les transports. Dans le secteur du transport maritime, l’UE a adopté des règles visant à harmoniser les rapports numériques sur l’IA pour les navires afin de simplifier les procédures d’échange d’informations entre les navires et les ports et de numériser les opérations de transport transfrontalier. La première étape clé vers l’introduction de l’IA dans le transport ferroviaire a été le déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), qui fournit aux trains un système d’aide à la conduite. Dans l’industrie aéronautique, plusieurs projets de recherche ont été soutenus par le développement de l’IA et de la gestion du trafic aérien (ATM), couvrant des questions telles que la prévisibilité du trafic à différentes phases de vol, l’amélioration des flux de passagers dans les aéroports et une plus grande automatisation du système.

L’Asie-Pacifique a été segmentée en Chine, au Japon, en Inde et dans le reste de l’Asie-Pacifique. Selon l’analyse MRFR, la région devrait être le marché à la croissance la plus rapide pour l’IA dans le transport en termes de valeur. La croissance du marché régional peut être attribuée à une forte croissance économique, à l’essor du secteur de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement, au déplacement des secteurs logistiques tiers non organisés vers des secteurs organisés et à la croissance constante de la population. L’accent croissant mis sur l’amélioration de la sécurité des conducteurs et des véhicules et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché de l’Asie-Pacifique; l’augmentation du pouvoir d’achat de la population de la classe moyenne devrait également jouer un rôle majeur dans la croissance du marché régional. De plus, les principales sociétés de transport d’IA basées aux États-Unis et au Royaume-Uni étendent leurs activités en Asie-Pacifique.

Le marché de l’IA dans les transports au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance significative. Il est estimé à 1 447,5 millions USD d’ici 2026, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,8% au cours de la période de prévision, 2020-2026. La croissance du marché du transport par IA en Amérique du Sud est faible par rapport à d’autres régions. Cependant, le marché régional devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de solutions avancées de véhicules autonomes IA et de systèmes de sécurité routière.

Analyse concurrentielle

Les principaux acteurs du marché mondial de l’IA dans les transports comprennent Siemens Mobility Solutions (Allemagne), Huawei Technologies Co. Ltd (Chine), Intel Corporation (États-Unis), NEC Corporation (Japon), Microsoft Corporation (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Valeo (France), Daimler AG (Allemagne), Scania AB (Suède), Continental AG (Allemagne), Magna International (Canada), Volvo (Suède), ZF Friedrichshafen AG (Allemagne), et Nvidia (États-Unis).

