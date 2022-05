Technologies de stockage de données de nouvelle génération Principaux fabricants, méthodologie de recherche, paysage concurrentiel et opportunités commerciales d’ici 2027

Analyse de marché

Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché mondial des écrans holographiques augmentera à un TCAC de 19% de 2018 à 2023 (période de prévision).

Le marché de l’affichage holographique devrait connaître une forte croissance entre 2016 et 2023. L’utilisation croissante des écrans holographiques en imagerie médicale est l’un des principaux moteurs du marché. En outre, la demande croissante de projections holographiques lors d’événements, de défilés de mode, de conférences, de cérémonies de lancement de produits et d’événements de marketing de produits devrait également aider le marché à gagner du terrain au cours de la période de prévision.

De multiples aspects du marketing et de l’achat de produits peuvent être combinés dans des hologrammes bidirectionnels qui captent l’attention des gens tout en vendant un produit en temps réel. Par rapport aux kiosques et aux distributeurs automatiques traditionnels, les étals interactifs et les distributeurs automatiques projetés holographiquement peuvent projeter des images plusieurs fois, ce qui permet au plus grand nombre de consommateurs d’être facilement accessibles. De plus, en raison de leur petite taille, elles prennent beaucoup moins de place que les machines électroniques standard.

Au cours de la période de prévision, les améliorations technologiques et la prolifération des smartphones sont susceptibles de fournir un potentiel de croissance important pour le marché mondial. De nouvelles avancées technologiques et des améliorations de l’affichage devraient également contribuer à la croissance du marché de l’affichage holographique. Un modulateur de lumière, un micromètre numérique, un moniteur, un scanner et des lentilles sont tous des composants d’un affichage holographique.

Les écrans semi-transparents ou électro-holographiques, les écrans tactiles, les écrans laser et les écrans à piston font partie des technologies d’affichage holographique sur le marché. Les écrans holographiques tactiles permettent de vraiment sentir et interagir avec les hologrammes. Le département d’informatique de l’Université de Bristol a construit un écran holographique tactile en décembre 2014 pour voir et sentir des formes 3D composées d’air en focalisant les perturbations de l’air et les ultrasons. Cette technologie est utilisée pour analyser les tomodensitogrammes et sentir les tumeurs via un retour haptique, élargissant ainsi le spectre des applications d’affichage holographique en imagerie médicale.

Les prix peuvent sembler trop chers pour les clients des pays en développement, ce qui entrave l’expansion de l’industrie. En outre, dans les économies les plus pauvres, les affichages holographiques n’ont pas encore été commercialisés.

Analyse régionale

Le marché des écrans holographiques en Amérique du Nord devrait croître au TCAC le plus élevé entre 2017 et 2023. Ce marché dans les économies développées comme les États-Unis devrait croître au TCAC le plus élevé en raison des progrès technologiques croissants dans les dispositifs médicaux et de soins de santé.

La Red Digital Cinema Camera Company a développé un smartphone holographique, virtuellement augmenté et prêt pour la réalité mixte nommé hydrogen one en juillet 2017. Hydrogen One est le fondement d’un futur système multimédia multidimensionnel. L’appareil sera modulaire, ce qui signifie que certaines parties peuvent être interchangées, ajoutant ou soustrayant des pièces de matériel pour que l’appareil fasse différentes choses.

Quels sont les principaux acteurs du marché considérés pour la part de marché la plus élevée de l’affichage holographique ?

AV Concepts (États-Unis), Eon Reality Inc. (États-Unis), Konica Minolta Inc. (Japon), Qualcomm (États-Unis), Zebra Imaging (États-Unis), Holoxica (États-Unis), Musion Das Hologram Ltd. (Royaume-Uni), Provision Holdings Inc. (États-Unis), Realview Imaging Ltd. (Israël) et ViewSonic Corp. (États-Unis), entre autres.

Quel segment offrira le plus de chances de croissance du marché de l’affichage holographique jusqu’en 2027?

L’industrie mondiale segmentée en taille de marché de l’affichage holographique, type, composant, tension, application et région. Par type, le segment est ensuite classé en affichage holographique mobile et monté sur patins. Par composant, le segment est en outre classé en appareillage de commutation, barre de bus, systèmes CVC, transformateur, variateurs de fréquence, systèmes de surveillance et de contrôle et autres. Par tension, le segment est en outre classé en affichage holographique basse tension et moyenne tension. Les affichages holographiques sont utilisés dans diverses industries telles que le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, les transports et les services publics d’électricité.

Segmentation du marché

L’industrie mondiale de l’affichage holographique a été segmentée en fonction de la technologie, du type de produit, de l’application et des utilisateurs finaux.

Sur la base de la technologie, le marché mondial de l’affichage holographique a été segmenté en semi-transparent, tactile, laser et piston.

En fonction du type de produit, le marché mondial de l’affichage holographique a été segmenté en caméras, kiosques, affichage dynamique, équipements d’imagerie médicale, téléviseurs intelligents et autres.

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’affichage holographique a été segmenté en projection d’images 3D, réplication d’images, numérisation et détection de lumière diffusée, stockage d’images, tests non destructifs en temps réel.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial des écrans holographiques a été segmenté en soins de santé, fabrication, médias et divertissement, défense et aérospatiale, secteur de l’éducation, automobile et bien d’autres.

Marché de l’affichage holographique par géographie

Asie-Pacifique

Europe

Amérique du Nord

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine

Affichage holographique Analyse du marché Covid 19

En raison d’une augmentation des activités de phishing, la COVID-19 a considérablement augmenté l’adoption de l’infrastructure et des services cloud. En outre, la COVID-19 a considérablement augmenté le budget de sécurité, ce qui a entraîné une forte augmentation de l’infrastructure et des services cloud. Selon les résultats d’une étude menée par Microsoft et publiée en août 2020, 36% des 800 personnes interrogées ont déclaré que le budget de la cybersécurité avait augmenté en raison de l’épidémie de pandémie. En outre, 42% des personnes qui ont répondu à l’enquête ont déclaré que l’entreprise avait modifié son personnel en ajoutant davantage d’experts en sécurité.

