Der Markt für Steer-by-Wire-Systeme für Kraftfahrzeuge wächst bis 2030 mit einer CAGR von 14 % | ZF Friedrichshafen AG (Deutschland), Nissan Motor Company Ltd (Japan)

Market Research Future (MRFR) prognostiziert, dass sich der globale Markt für Automotive Steer-By-Wire- Systeme mit einer CAGR von 14 % entwickeln wird (Prognosezeitraum).

Das automotive Steer-by-Wire-System gibt dem Fahrer die volle Lenkkontrolle im Fahrzeug. Die Technologie verbessert die Fahrzeugleistung, indem mechanische Verbindungen in der Nähe des Lenksystems entfernt werden. Der Elektromotor, der über elektronische Steuereinheiten Eingaben vom Fahrer erhält, regelt die Radrichtung in einem automobilen Steer-by-Wire-System.

Die wachsende Nachfrage nach größeren Lenkfähigkeiten in Fahrzeugen treibt den globalen Markt für Steer-by-Wire-Systeme für Kraftfahrzeuge an. Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach verbesserter Kraftstoffeffizienz als Folge steigender Kraftstoffpreise sowie die massive Nachfrage nach Fahrzeugkomfort den globalen Markt für automobile Steer-by-Wire-Systeme in Bezug auf Wert und Volumen antreiben werden.

Mechanische Komponenten und Verbindungen fügen dem Fahrzeug zusätzliches Gewicht hinzu und verlangsamen seine Kraftstoffeffizienz noch weiter. Das Steer-by-Wire-System für Kraftfahrzeuge reduziert das Gewicht, indem mechanische Komponenten eliminiert werden, wodurch die Kraftstoffeffizienz des Fahrzeugs verbessert wird. Sie eröffnet den globalen Marktteilnehmern neue Chancen. Die Nissan-Tochter Infiniti führte den Q50 2014 mit der Steer-by-Wire-Systemtechnologie ein, die mechanische Komponenten/Verbindungen zwischen dem Lenkrad und den Rädern des Fahrzeugs eliminiert.

Schlüsselfiguren

Zu den führenden Akteuren auf dem globalen Markt für Steer-by-Wire-Systeme für Kraftfahrzeuge gehören die ZF Friedrichshafen AG (Deutschland), die Nissan Motor Company Ltd (Japan), die JTEKT Corporation (Japan) und die Thyssenkrupp AG (Deutschland), die Paravan GmbH (Deutschland) und LORD Corporation (USA), Nexteer Automotive (USA), Danfoss Power Solutions, Inc. (USA), SKF (Schweden) und Eaton Corporation (Republik Irland).

Anfänglich hatte das Steer-by-Wire-System für Kraftfahrzeuge bestimmte Software- und Wenderadiusprobleme, was den Hersteller dazu veranlasste, die Produktion zurückzurufen und einzustellen. Der Verkauf des Q50-Fahrzeugs begann nach einer Verbesserung des Ansprechverhaltens der Lenkung und einer Änderung des Wenderadius, und es besteht eine enorme Nachfrage nach der Technologie auf dem Weltmarkt. BMW, Mercedes und Nissan begannen, große Summen in die Erforschung und Implementierung der Steer-by-Wire-Systemtechnologie in ihren Automobilen zu investieren. Es wird jedoch erwartet, dass ein hohes Technologieniveau das Wachstum des weltweiten Marktes für Steer-by-Wire-Systeme für Kraftfahrzeuge begrenzt. Die richtige technologische Entwicklung ist die Hauptsorge der Hersteller in den frühen Stadien der Steer-by-Wire-Technologie, da ein kleiner Fehler zum Rückruf von Automobilen auf dem Weltmarkt führen kann.

Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen Automotive Steer-by-Wire-System Markt

Die Umsetzung einer Vielzahl von Vorschriften durch Regierungen weltweit zum Umgang mit der COVID-19-Krankheit, wie z. B. die vollständige Schließung von Produktionseinheiten, wird sich voraussichtlich auf das Wachstum der globalen Automobilindustrie für Steer-by-Wire-Systeme auswirken.

Marktsegmentierung

Der globale Markt für Kfz-Steer-by-Wire-Systeme wurde nach Komponenten, Antriebstypen und Fahrzeugtypen segmentiert.

Basierend auf den Komponenten wurde der globale Markt für Steer-by-Wire-Systeme für Kraftfahrzeuge in Feedback-Motoren, Winkelsensoren, Lenkaktuatoren und andere segmentiert.

Basierend auf dem Antriebstyp wurde der globale Markt für Steer-by-Wire-Systeme für Kraftfahrzeuge in ICE und elektrisch unterteilt.

Basierend auf dem Fahrzeugtyp wurde der globale Markt für Kfz-Steer-by-Wire-Systeme in Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge unterteilt.

Regionale Analyse

Geografisch wurde die weltweite Automobil-Steer-by-Wire-Systemindustrie in vier Hauptregionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt.

Aufgrund der Präsenz wichtiger Automobilverbraucherländer wie Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien und Russland wird Europa während des Prognosezeitraums voraussichtlich den höchsten Umsatzmarktanteil halten. Führende Automobilhersteller in Europa schärfen ihr Bewusstsein für neue Technologien und ihre Verfügbarkeit zu reduzierten Kosten, was voraussichtlich die Nachfrage nach neuen Fahrzeugtechnologien und -komponenten wie z. Es wird erwartet, dass die erhöhte Nachfrage nach Luxusfahrzeugen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des steigenden durchschnittlich verfügbaren Einkommens und der Kaufkraft der Verbraucher den Verkauf von Steer-by-Wire-Systemen für Kraftfahrzeuge ankurbeln wird.

