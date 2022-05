Aperçu du marché des passerelles IoT, taille, part, revenus de croissance, analyse des tendances, demande et prévisions de la région

Synopsis du marché des passerelles de l’Internet des objets (IoT)

Selon l’analyse de Market Research Future Reports (MRFR), le marché mondial des passerelles IoT devrait croître à un TCAC de 16,9% au cours de la période de prévision de 2018 à 2023. Il y a eu une augmentation de l’utilisation des appareils connectés au niveau mondial. Le développement des technologies de mise en réseau est le principal facteur d’augmentation de la croissance du marché au cours de la période considérée. En outre, l’utilisation croissante des capteurs sans fil dans les applications commerciales et industrielles devrait être un autre facteur d’expansion du marché mondial des nœuds et passerelles IoT 2021. Le besoin croissant d’analyse de Données volumineuses pour prendre en charge une architecture de réseau complexe dans les secteurs de la santé et d’autres secteurs devrait stimuler la demande de passerelles IoT dans la période à venir. Le Big Data aide à analyser les données des capteurs et collecte des données pour de nombreuses machines industrielles telles que les turbines, les raffineries de pétrole et autres.

De plus, il aide à innover de nouveaux modèles d’affaires, offres de services et produits. La demande croissante d’IoT, y compris les montres intelligentes, l’utilisation croissante d’appareils portables, de trackers de fitness et de trackers d’activité, et la demande croissante de technologies personnalisées sur les marchés grand public, sont susceptibles de propulser le marché au cours de la période de prévision. Cependant, le prix élevé de la passerelle IoT agit comme un obstacle à l’expansion du marché. En outre, l’épidémie de COVID-19 a compromis la plupart des opérations. Les organisations innovent dans des idées qui peuvent améliorer les revenus.

Acteurs clés du marché des passerelles de l’Internet des objets (IoT)

Les principaux acteurs du marché mondial des passerelles IoT sont –

Huawei Technologies Co. Ltd. (Chine)

Siemens AG (Allemagne)

Fujitsu Ltd. (Japon)

Eurotech SPA (Italie)

Sierra Wireless, Inc. (Canada)

Cisco Systems, Inc., (États-Unis)

NEC Corporation (Japon)

Hewlett Packard Enterprises Company (États-Unis)

Mitsubishi Electric Corporation (Japon)

Dell Technologies (États-Unis)

Toshiba Corporation (Japon)

Lantronix Inc. (États-Unis)

Robert Bosch GmbH (Allemagne).

Segmentation du marché des passerelles de l’Internet des objets (IoT)

Le marché mondial des passerelles IoT peut être séparé en fonction de la connectivité, du type, du composant, du nœud, de l’application et de la région.

Sur la base de la connectivité, le marché mondial des passerelles IoT peut être séparé en Wi-Fi, cellulaire, Bluetooth, ZigBee, Ethernet et autres.

Sur la base des composants, le marché mondial des passerelles IoT peut être séparé en carte mémoire, microcontrôleur, capteur, FPGA et autres.

Sur la base du nœud, le marché mondial des passerelles IoT peut être séparé en thermostat, smartwatch, RADAR, caméra, actionneur et smart tv

Sur la base de l’application, le marché mondial des passerelles IoT peut être séparé en électronique grand public, appareils portables, industriels, soins de santé, automatisation des bâtiments, automobile et transport, etc.

Sur la base de la région, le marché mondial des passerelles IoT peut être séparé en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et dans le reste du monde.

Analyse régionale du marché des passerelles de l’Internet des objets (IoT)

Sur la base d’une analyse géographique, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Nord et le reste du monde (RoW) ont été étudiés. Selon l’analyse, le marché nord-américain devrait dominer le marché des passerelles IoT en raison de la recherche et du développement sur les niveaux industriel et universitaire élargit les domaines d’application de l’IoT dans plusieurs secteurs tels que les soins de santé, les produits de consommation, la fabrication, l’automobile et les transports, l’énergie et l’énergie. Les États-Unis jouent un rôle important dans l’expansion du marché. D’autre part, la région Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide pour le marché des passerelles IoT en raison d’une augmentation des investissements dans l’IoT par les organisations établies dans la région. La présence des économies qui évoluent le plus rapidement comme l’Inde et la Chine a joué un rôle considérable dans la croissance du marché. La mise en œuvre croissante de la technologie IoT dans le secteur de la santé est susceptible d’offrir plusieurs opportunités au marché APAC pour les établissements de santé développés.

