Taille du marché de la mobilité en tant que service en 2022: données des principaux pays avec valeur CAGR, analyse succincte de l’industrie mondiale et examen par des experts – 2030

Le marché de la mobilité en tant que service devrait atteindre plus de 510,22 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 27,74%. L’opération Mobility as a Service s’effectue en intégrant différents modes de transport sur une seule plateforme à l’aide d’une application mobile. La mobilité en tant que service ou MaaS est l’incorporation de différents modes de services de transport dans une plate-forme unique fournie dans une application mobile accessible à la demande. L’opérateur MaaS propose une gamme d’options, telles que les transports en commun, le covoiturage, le covoiturage ou le vélo, le taxi ou la location de voitures, ou toute combinaison de ceux-ci. L’opérateur MaaS travaille avec des fournisseurs de services de données pour collecter des informations météorologiques ou routières en temps réel. Le rapport de recherche est une source importante de tendances de l’industrie, de taille de l’industrie MaaS, de part, d’analyse SWOT, d’enquête de développement, de vue d’ensemble du marché.

La technologie aide le client à planifier le voyage, y compris les différents modes de transport et les détails de paiement.

Lyft (États-Unis), Car2Go (États-Unis), Uber (États-Unis), Hailo (Royaume-Uni), Bridj (États-Unis), Ridepal (États-Unis), Ola (Inde), Make my trip (Inde), Wiwigo (Inde), Grabtaxi (Singapour), Didi Dache (Chine), Lecabs (France), Cabify (États-Unis) sont quelques-uns des principaux acteurs présentés dans l’analyse MRFR et sont à l’avant-garde de la concurrence sur le marché mondial de la mobilité en tant que service.

Le marché de la mobilité en tant que service connaît une croissance rapide, principalement en raison de la forte adoption des services de mobilité en ligne. Selon un récent rapport d’étude publié par Market Research Future, à l’échelle mondiale, le marché de la mobilité en tant que service a augmenté sa croissance du marché au cours des dernières années et devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. Le marché mondial du MaaS devrait connaître une croissance florissante d’ici 2023, dépassant ses précédents records de croissance en termes de valeur avec un TCAC frappant au cours de la période prévue.

L’augmentation des services de mobilité en ligne est un moteur clé du marché de la mobilité en tant que service. L’innovation et les progrès dans les services de mobilité en ligne sont un facteur primordial qui stimule la croissance du marché de la mobilité en tant que service. Le marché de la mobilité en tant que service évolue dans le monde entier. L’étude montre une tendance récente à l’adoption du service de mobilité en ligne. La forte adoption se traduit par un système de transport à la demande pour le marché de la mobilité en tant que service. Une tendance récente dans les technologies intelligentes stimule le marché de la mobilité en tant que service.

Alors que la densité urbaine continue de croître, le MaaS offre un moyen alternatif de déplacer plus de personnes et de biens d’une manière plus rapide, plus propre et moins coûteuse que les options actuelles. En ajoutant plus de variabilité du côté de l’offre de transport, le MaaS pourrait transformer un système de transport relativement rigide en un système beaucoup plus souple.

L’avenir du marché MaaS :

Les futures itérations de MaaS devraient créer un système intégré de mobilité plus flexible que le réseau de transport existant, où l’offre est alignée sur la demande réelle et où plus de choix sont offerts pour permettre aux navetteurs de trouver des moyens plus faciles, plus rapides, moins chers, plus propres et plus sûrs que ceux actuellement disponibles. La mobilité deviendra de plus en plus un service dans lequel la mobilité physique et les services numériques fusionneront en un service porte-à-porte de haute qualité qui répond aux besoins des utilisateurs. À l’avenir, les différentes chaînes de services de transport devraient fonctionner ensemble de manière transparente. Cela signifie un changement global dans l’ensemble du système de transport et dans les rôles des opérateurs de transport.

Vue d’ensemble du segment

Par type de service

VTC

Autopartage

Micro mobilité

Partage de bus

Services ferroviaires

Par type de solution

Plateformes technologiques

Moteurs de paiement

Navigation Solutions

Fournisseurs de connectivité télécom

Solutions de billetterie

Services d’assurance

Par type de transport

Public

Privé

Par type de véhicule

Micro mobilité

Quatre roues

Autobus

Trains

Par type d’application

Services applicatifs personnalisés

Gestion du parcours

Planification du voyage

Paiements et transactions flexibles

Par système d’exploitation

Androïde

Ios

Autres (Linux, Symbian OS, Blackberry OS, Windows et KaiOS)

Par modèle d’affaires

Business-to-Business

De l’entreprise au consommateur

Peer-to-Peer

Par région

Asie Océanie

Europe

Amérique du Nord

Reste de l’

Analyse régionale

Le marché de la mobilité en tant que service devrait connaître une croissance en plein essor dans des pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique. Parmi ces pays, l’Europe se concentre de manière significative sur le développement de solutions et de services respectueux de l’environnement. Ils s’efforcent de réduire les émissions de carbone et d’introduire des véhicules électriques partout au pays. Les conditions économiques de ces pays et l’évolution des préférences des consommateurs et des usagers ont eu un impact positif sur le marché de la mobilité en tant que service ces dernières années.

Table des matières

1 SOMMAIRE

1.1 ANALYSE DE L’ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ 15

2 INTRODUCTION AU MARCHÉ

2.1 DÉFINITION 16

2.2 PORTÉE DE L’ÉTUDE 16

2.3 OBJECTIF DE RECHERCHE 16

2.4 STRUCTURE DU MARCHÉ 16

3 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3.1 PROCESSUS DE RECHERCHE 17

3.2 RECHERCHE PRIMAIRE 18

3.3 RECHERCHE SECONDAIRE 19

3.4 ESTIMATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ 19

3.5 MODÈLE DE PRÉVISION 21

3.6 LISTE DES HYPOTHÈSES 22

4 DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Continué…

