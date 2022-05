Part de marché de l’achèvement de puits , croissance , stratégies et opportunités clés | 2030

Le marché de l’achèvement des puits se développera à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision 2020-2027, selon la dernière analyse Market Research Future (MRFR). L’achèvement du puits, en termes simples, est le processus permettant de rendre le pétrole et le gaz capables de production après l’achèvement du forage à une profondeur signifiée. Cela comprend l’ensemble du processus de complétion qui implique l’exécution du tubage de production, la mise en place des outils de fond de trou et diverses autres opérations qui sont effectuées pour préparer le puits à la production. Le processus de stimulation pour augmenter la productivité d’un puits est également inclus dans l’opération de complétion du puits.

Divers facteurs alimentent la croissance du marché mondial de l’achèvement de puits. Selon les récentes estimations du marché du MRFR, ces facteurs comprennent l’augmentation des activités de forage et d’exploration, la reprise des prix du pétrole, le besoin croissant de services pétroliers, l’augmentation constante de la découverte de nouveaux champs pétrolifères, le taux de développement accéléré de l’industrie pétrolière en amont, augmentation constante des activités de forage, refracturation des puits de pétrole et de gaz matures, reprise des opérations de schiste, demande mondiale d’énergie, nouvelles découvertes de ressources non conventionnelles, augmentation des activités d’exploration et de production dans le monde, augmentation du nombre d’appareils de forage, réduction des coûts de maintenance et augmentation de la production à partir de ressources non conventionnelles et les ressources conventionnelles.

Obtenez un échantillon PDF GRATUIT @

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/992

Au contraire, la volatilité des prix du pétrole brut et des produits naturels, l’impact de la pandémie de COVID-19 et la réduction des forages exploratoires pourraient limiter la croissance du marché mondial de l’achèvement des puits au cours de la période de prévision.

Joueurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché de l’achèvement de puits sont SGS (Suisse), CGG (France), Wireline Engineering Ltd. (Royaume-Uni), Wild Well Control Inc. (États-Unis), Basic Energy Services, Inc. (États-Unis), Halliburton ( États-Unis), National Oilwell Varco, Inc. (États-Unis), C&J Energy Services Ltd. (États-Unis), Pioneer Energy Services Corp. (États-Unis), Superior Energy Services (États-Unis), Schlumberger (États-Unis), Weatherford International (États-Unis) et GE Oil and Gas (États-Unis), entre autres.

Le marché mondial de la complétion de puits est très fragmenté et de nature concurrentielle avec la présence de plusieurs acteurs nationaux et internationaux bien établis. Ces acteurs de l’industrie ont utilisé plusieurs stratégies pour rester en tête, telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les collaborations, les expansions géographiques et autres. En outre, ils investissent également dans des activités de recherche et développement pour répondre aux besoins croissants des clients.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en lumière une analyse segmentaire inclusive du marché mondial de l’achèvement de puits en fonction du type de puits, du type et des opérations.

Rapport Acheter maintenant avec Analyse@

https://www.marketresearchfuture.com/checkout?currency=one_user-USD&report_id=992

Par opérations, le marché mondial de la complétion de puits est segmenté en vannes, obturateurs, puits intelligents, systèmes de suspension de revêtement, contrôle du sable, fracturation et autres. Parmi ceux-ci, le segment de la fracturation dirigera le marché au cours de la période de prévision.

Par type, le marché mondial de la complétion de puits est segmenté en services et équipements. Parmi ceux-ci, le segment des services dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par type de puits, le marché mondial de la complétion de puits est segmenté en onshore et offshore. Parmi ceux-ci, le segment offshore sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial de la complétion de puits couvre les tendances récentes et les opportunités de croissance en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Nord et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord dominera le marché au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de nouveaux champs pétrolifères, la révolution croissante du schiste, les nouvelles découvertes, les puits forés inachevés, la présence de grands puits forés mais non achevés, en particulier aux États-Unis, et les États-Unis étant le plus grand producteur de pétrole et le plus grand utilisateur de techniques intelligentes de complétion de puits sont ajoutant à la croissance du marché mondial de l’achèvement de puits dans la région.

Dans la région APAC, le marché mondial de l’achèvement des puits devrait connaître une croissance favorable au cours de la période de prévision. L’augmentation des activités maritimes, l’amélioration des communications sous-marines, la croissance de la production de gaz et des activités pétrolières offshore, l’augmentation de la demande du secteur industriel et national, les secteurs de transport florissants dans les pays en développement et l’augmentation de la capacité de production s’ajoutent à la croissance du marché mondial de l’achèvement des puits dans la région. .

Renseignez-vous pour une remise @

https://www.marketresearchfuture.com/check-discount/992

En Europe, le marché mondial de l’achèvement des puits devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision.

Dans la région MEA, le marché mondial de l’achèvement des puits devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision en raison des énormes gisements de pétrole brut et de la création.