Rapport d’étude de marché sur les modules d’alimentation intelligents – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Analyse du marché des modules de puissance intelligents

Le marché mondial des modules de puissance intelligents (IPM) devrait toucher 3 102,5 millions USD à un TCAC de 9,28 % entre 2017 et 2023, selon la récente analyse Market Research Future (MRFR). Le module d’alimentation intelligent, en termes simples, est un module haute performance intégré doté d’un circuit d’entraînement et d’une unité de contrôle pour offrir de meilleures performances à partir d’une puce IGBT. Il a de nombreuses applications dans les énergies renouvelables, l’automobile, l’électronique grand public et autres.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial des modules de puissance intelligents incluent Sanken Electric Co. Ltd (Japon), Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (Taïwan), Fuji Electric Co. Ltd (Japon), ON Semiconductor (États-Unis), Mitsubishi Electric Corporation (Japon), Texas Instruments Incorporated (États-Unis), Infineon Technologies (Allemagne), ROHM Semiconductors (Japon) et STMicroelectronics NV (Suisse).

Faits saillants de l’industrie

L’utilisation de modules d’alimentation intelligents permet de créer des conceptions de produits plus compactes. L’introduction de modules de puissance intelligents renforce la fiabilité des systèmes. Parce que de nombreux gouvernements ont tenté de protéger l’environnement et de minimiser les émissions de CO2, les modules de puissance intelligents dans le secteur automobile ont considérablement augmenté. Ces modules permettent des niveaux élevés d’efficacité et de performances opérationnelles. Les voitures électriques ont un fort potentiel de croissance, qui tire le marché des modules de puissance intelligents.

L’épidémie de COVID-19 a limité la capacité des acteurs de l’industrie des modules d’alimentation intelligents à fabriquer de nouveaux produits en raison des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et d’autres restrictions commerciales dans le monde. L’épidémie pandémique a également forcé la fermeture de nombreuses usines de fabrication d’automobiles et de biens de consommation. Les entreprises des secteurs utilisateurs finaux ont prévu de réduire leurs capacités de fabrication en raison de la baisse de la demande des clients, ce qui limite le potentiel de croissance du marché. Cependant, la situation post-COVID-19 stimulera les investissements dans l’automobile et les énergies renouvelables.

Divers facteurs propulsent la part de marché mondiale des modules de puissance intelligents. Selon le rapport actuel du MRFR, ces facteurs comprennent l’amélioration de l’infrastructure électrique, l’accent accru sur l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, le potentiel croissant de croissance des voitures électriques, l’utilisation croissante dans l’industrie électronique, l’adoption croissante des ressources énergétiques renouvelables et de l’automobile hybride, changement de niveau de tension élevé et demande de gadgets électroniques, besoin croissant de biens de consommation et besoins énergétiques accrus, et marché des semi-conducteurs en plein essor comme GAN et SIC.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR propose une analyse segmentaire inclusive du marché mondial des modules d’alimentation intelligents basée sur la tension nominale, le courant nominal, la configuration du circuit, le dispositif d’alimentation et l’application.

Par tension nominale, le marché mondial des modules d’alimentation intelligents est segmenté en plus de 1200 V, 601-1200 V et jusqu’à 600 V. Parmi ceux-ci, le segment jusqu’à 600 V dominera le marché au cours de la période de prévision.

Selon le courant nominal, le marché mondial des modules de puissance intelligents est segmenté en plus de 600 A, 101-600 A et jusqu’à 100 A. Parmi ceux-ci, le segment jusqu’au 100A dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par configuration de circuit, le marché mondial des modules de puissance intelligents est segmenté en double, pont de phase, pack de 7 et pack de 6. Parmi ceux-ci, le segment des packs de 6 aura une part importante du marché au cours de la période de prévision.

Par dispositif de puissance, le marché mondial des modules de puissance intelligents est segmenté en MOSFET et IGBT. Parmi ceux-ci, le segment IGBT sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision.

Par application, le marché mondial des modules de puissance intelligents est segmenté en énergies renouvelables, automobile, électronique grand public et autres. Parmi ceux-ci, l’électronique grand public occupera la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Basé sur la région, le rapport sur le marché mondial des modules d’alimentation intelligents couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, la région APAC dirigera le marché au cours de la période de prévision. Les besoins énergétiques croissants en Chine et en Inde, la demande croissante de biens de consommation, l’augmentation des activités de fabrication, les initiatives favorables et les avantages de coût pour stimuler la fabrication nationale, et la présence de fournisseurs et d’industries de fabrication de composants électroniques s’ajoutent à la croissance du marché mondial des modules de puissance intelligents dans le Région.

Le marché mondial des modules de puissance intelligents en Amérique du Nord connaîtra une croissance favorable au cours de la période de prévision. La demande de ressources énergétiques renouvelables et de transmission haute tension, ainsi que la présence des principaux fabricants de niveau 1, contribuent à la croissance du marché mondial des modules de puissance intelligents dans la région.

Le marché mondial des modules de puissance intelligents en Europe devrait connaître une croissance admirable au cours de la période de prévision. La demande croissante de véhicules hybrides et électriques s’ajoute à la croissance du marché mondial des modules d’alimentation intelligents dans la région.

Le marché mondial des modules de puissance intelligents dans l’emprise devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision.

