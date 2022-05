Le marché de l’analyse de localisation atteindra 31,13 milliards de dollars d’ici 2030 | Analyse de la croissance et stratégies des concurrents

Vue d’ensemble

Le marché mondial de l’analyse de localisation est en croissance continue. La croissance du marché est attribué à la hausse stimulante du marché de détail et à l’accent croissant mis sur les besoins de satisfaction de la clientèle et l’adoption de technologies. En outre, la prolifération des smartphones, des appareils IoT et de l’Internet stimule la croissance du marché. De plus, les progrès des capacités analytiques en matière de détection de localisation, de données transactionnelles et de systèmes d’information géographique intensifient la croissance du marché.

Selon Market Research Future (MRFR), l’étude de marché mondiale sur l’analyse de localisation atteindrait plus de 31,13 milliards d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 16,5% tout au long de la période de prévision (2021-2030). L’expansion des technologies de connectivité 3G/4G et 5G existantes sont quelques-uns des facteurs qui alimentent le marché des services géodésiques. De même, les mises à niveau de l’intelligence de localisation, de l’analyse de localisation mobile et de la technologie de gestion des interventions d’urgence favorisent la croissance de l’industrie de l’analyse de localisation.

De plus, l’adoption croissante de l’analyse de localisation mobile augmente la taille du marché de l’analyse de localisation. La pénétration de la plate-forme IoT qui aide les organisations à améliorer leurs opérations commerciales en fournissant une interaction client améliore le chiffre de la valorisation du marché. L’adoption de la cartographie thématique, de l’intégration des données et de l’analyse spatiale se développe considérablement, accélérant à son tour la croissance du marché.

Avec l’adoption croissante de l’analyse de localisation dans un nombre croissant de sociétés BFSI et IT & telecom, le marché a une perspective positive dans les années à venir. D’autre part, les problèmes liés aux problèmes de sécurité, à la confidentialité et aux erreurs de base de données sont des facteurs majeurs qui devraient entraver la croissance du marché.

Néanmoins, l’augmentation rapide des plateformes de médias sociaux a accéléré la demande d’analyses de localisation pour suivre les interactions des utilisateurs sur ces sites. L’importance croissante de l’analyse Web et de l’analyse de données, ainsi que les progrès de l’analyse prédictive, stimulent la demande du marché.

Marché mondial de l’analyse de localisation – Segmentation

Le rapport est segmenté en quatre dynamiques;

Par composant : Logiciels (géocodage, géocodage inverse, cartographie thématique, création de rapports, intégration de données, analyse spatiale, autres) et services.

Par déploiement : local et hébergé.

Par utilisateurs finaux: BFSI, INFORMATIQUE et télécommunications, vente au détail, soins de santé, gouvernement, transport, énergie et services publics, gouvernement et autres.

Par régions : Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe et reste du monde.

Marché mondial de l’analyse de localisation – Analyse concurrentielle

De nombreux acteurs forment un paysage concurrentiel sur le marché de l’analyse de localisation. Ces acteurs adoptent des initiatives stratégiques agressives telles que l’innovation, les fusions et acquisitions et le renforcement de la marque. Ils lancent continuellement des analyses et des services dans les économies en développement pour tirer parti de la croissance économique dans ces régions.

Marché de l’analyse de localisation – Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial de l’analyse de localisation. La plus grande part de marché est attribué à l’adoption croissante de l’analyse de localisation Wi-Fi et des technologies émergentes. En outre, des investissements élevés dans le développement de solutions basées sur le cloud et d’autres technologies connexes augmentent la taille du marché de l’analyse de localisation.

La région abrite des fournisseurs de technologies de communication de pointe avec de solides services de cartographie et d’intégration des données, ce qui a un impact sur la croissance du marché régional. Le marché nord-américain de l’analyse de localisation devrait conserver sa domination tout au long de la période estimée.

Le marché de l’analyse de localisation dans la région Asie-Pacifique émerge progressivement comme un marché prometteur à l’échelle mondiale. Des facteurs tels que la demande de solutions à domicile et les avantages technologiques stimulent la croissance du marché régional. De plus, l’adoption croissante du géocodage et du géocodage inverse, ainsi que les déploiements croissants de services basés sur le cloud, influencent la croissance du marché de la région.

La prolifération des smartphones offre d’énormes opportunités dans toutes les entreprises. L’utilisation croissante des services de navigation et de la publicité basée sur la localisation dans la région offre aux pays de l’APAC une meilleure marge de manœuvre pour progresser dans les services basés sur la localisation.

Le Japon, la Chine et l’Inde connaissent une croissance rapide Dans la région APAC, les pays de l’APAC devraient connaître un taux de croissance rapide tout au long de la période de prévision. Le marché de l’analyse de localisation APAC devrait créer une poche de revenus substantielle au cours de la période de prévision.

Rapport d’étude de marché sur l’analyse de localisation: Information par technologie (effet Hall, résistif magnéto, réluctance variable), par application (automobile, industriel, aérospatiale et défense, électronique grand public) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2030

