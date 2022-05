L’industrie de la sécurité BYOD devrait recueillir 69 milliards usd d’ici 2030 | Analyse et prévisions de la croissance de l’industrie de la sécurité BYOD

Aperçu de l’industrie

Le marché mondial de la sécurité BYOD est estimé avec une valorisation de 69 milliards de dollars d’ici 2030, selon le rapport de Market Research Future. Le rapport indique également que le marché devrait croître à un taux de 37% au cours de la période d’évaluation [2021-2030].

Principaux facteurs ayant une incidence

BYOD est connu par « Apportez votre propre appareil ». À l’heure actuelle, les employés acceptent les gadgets mobiles personnels tels que les smartphones, les tablettes, les PC sur le lieu de travail pour effectuer le travail efficacement. Dans l’environnement de travail existant, chaque entreprise veut que ses employés soient plus productifs ainsi que des réseaux plus sains avec la sécurité des données d’entreprise. L’utilisation d’appareils personnels sur le lieu de travail peut augmenter simultanément la productivité des employés augmente le risque de fuite de données. Tous ces facteurs ont rendu le marché de la sécurité BYOD plus précieux que les années précédentes, ce qui pourrait rendre les possibilités de croissance plus élevées au cours de la période de prévision.

La mise en œuvre de systèmes de sécurité BYOD a aidé à préserver la propriété intellectuelle d’une organisation en évitant les cyberattaques. Il aide également les employés à tirer le meilleur parti du travail à partir d’endroits pratiques. Ce facteur motive également la croissance du marché pour la période d’évaluation. En fait, un nombre plus important d’entreprises commerciales, à travers le monde, font également la promotion de l’application de ces systèmes, facilitant ainsi les employés à transporter leurs propres appareils. Il encourage également les employés à prendre des décisions rapides et à accéder facilement aux données en temps réel. En outre, il facilite également l’accès aux données pertinentes par le déploiement de solutions de sécurité efficaces. Tous ces facteurs ont profondément contribué à la croissance de l’industrie mondiale de la sécurité BYOD.

Au cours de ces facteurs, d’autres facteurs tels que l’augmentation de la demande de smartphones devraient propulser la croissance du marché de la sécurité BYOD. Un grand nombre d’employés sont susceptibles de préférer et d’effectuer des tâches liées au travail telles que l’accès et l’envoi de courriels. Cela est prévu pour assurer la productivité des employés indépendamment du lieu de travail. Les risques de sécurité sont également élevés en cas de vol ou de perte de l’appareil. Certains attributs tels que les tablettes légères et compactes sont susceptibles de mener le marché sur la voie du remplacement des ordinateurs portables par des tablettes pour effectuer des tâches commerciales.

Segmentation du marché: Sécurité BYOD

Le marché de la sécurité BYOD, selon l’analyse segmentaire, a inclus les segments de l’appareil, de la solution de sécurité, des logiciels et de l’utilisateur final.

Parmi le segment des types d’appareils, le marché mondial de la sécurité BYOD comprend les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Parmi lesquels, les smartphones et les tablettes sont susceptibles d’être de plus en plus critiques pour le marché mondial de la sécurité BYOD au cours de la période d’évaluation en raison de son utilisation croissante par les employés travaillant à distance.

Parmi le segment des logiciels, le marché mondial de la sécurité BYOD a inclus la sécurité des appareils mobiles, la sécurité des données mobiles et la sécurité du réseau.

Parmi le segment des solutions de sécurité, le marché mondial de la sécurité BYOD a inclus la gestion des applications mobiles, la gestion des appareils mobiles, la gestion des identités mobiles et la gestion de contenu mobile.

Parmi le segment des utilisateurs finaux, le marché mondial de la sécurité BYOD a inclus les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises.

Perspectives régionales

On s’attend à ce que l’Amérique du Nord soit en tête du marché régional de la sécurité BYOD au cours de la période d’évaluation en raison de la demande croissante de politiques BYOD dans la région. Les employeurs de la région adoptent de plus en plus des politiques BYOD afin d’économiser des frais sur l’équipement et l’entretien du lieu de travail. Le développement croissant de systèmes de télécommunications avancés en Amérique du Nord devrait également être un moteur clé pour le marché de la sécurité BYOD dans la région, car cela facilite l’adoption facile des politiques BYOD dans plusieurs pays. Plusieurs acteurs de premier plan du marché de la sécurité Internet sont également basés en Amérique du Nord, ce qui a conduit à la croissance en douceur du marché de la sécurité BYOD en Amérique du Nord au cours de la période d’évaluation.

En fait, la région Europe est également susceptible de conserver une part de leader sur le marché mondial de la sécurité BYOD au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de politiques de travail BYOD dans la région.

Le secteur croissant des entreprises dans la région Asie-Pacifique et la disponibilité croissante de solutions de télécommunications avancées pour activer les opérations BYOD en douceur sont de stimuler le marché asie-pacifique pour les solutions de sécurité BYOD au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait également afficher la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la sécurité BYOD au cours de la période d’évaluation.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché mondial de la sécurité BYOD sont IBM, Hewlett Packard Enterprise, Symantec Corporation, Avaya Inc., Cisco Systems, Good Technology Corporation, Fortinet Inc., VMware Inc., Mobileiron Inc. et Citrix Systems Inc.

Rapport d’étude de marché BYOD Sécurité: Information par technologie (effet Hall, magnéto résistif, répuce variable), par application (automobile, industriel, aérospatiale et défense, électronique grand public) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2030

