Aperçu du marché des petites annonces en ligne, opportunités de croissance, analyse de l’industrie, taille, stratégies et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché des petites annonces en ligne devrait atteindre 380,92 milliards USD à un TCAC de 24,8% entre 2020 et 2030, révèle le dernier rapport de prévision de marché classé en ligne de Market Research Future (MRFR). L’étude donne aux lecteurs du rapport une compréhension précise de la force, de la faiblesse, des menaces et des opportunités du marché des petites annonces en ligne, ce qui implique des informations approfondies évaluant les opportunités existantes et prévisibles. Les petites annonces en ligne sont une forme de petites annonces moins chères qu’une publicité grand écran. Il est utilisé par les entreprises et les particuliers pour sensibiliser la population à leurs produits et améliorer leurs ventes.

Divers facteurs alimentent la demande du marché des petites annonces en ligne. Selon les estimations récentes du marché MRFR, ces facteurs comprennent la pénétration croissante d’Internet et des smartphones, la pénétration croissante des appareils et des médias électroniques, la croissance de l’industrie du commerce électronique de détail, l’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones, l’augmentation de la pénétration d’Internet, l’augmentation de la population de jeunes dans le monde entier, l’augmentation du nombre de fournisseurs de services à large bande, une plate-forme pratique et rentable plus large par rapport aux supports publicitaires traditionnels utilisant la télévision et les médias imprimés, et la dépendance croissante aux appareils intelligents tels que les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes et autres. Les facteurs supplémentaires qui ajoutent la croissance du marché comprennent l’augmentation de la publicité mobile via les appareils mobiles, l’adoption croissante des plateformes sociales et l’utilisation croissante des petites annonces en ligne pendant la pandémie de COVID-19.

Au contraire, l’augmentation des activités frauduleuses dans les secteurs du recrutement et de l’immobilier, de l’automobile, des sites Web de mariage et des sites de rencontres, des pop-ups aléatoires et des redirections qui agitent les téléspectateurs, le manque de fidélité des clients et les obstacles technologiques peuvent limiter la croissance du marché mondial des petites annonces en ligne au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché des petites annonces en ligne

Le marché mondial des petites annonces en ligne a été segmenté en fonction du type, du modèle commercial et de la source de revenus.

Par source de revenus

Bannière classée

Marketing par moteur de recherche (SEM)

Médias sociaux classés

Mobile Classifié

Site Web classé

Par modèle d’affaires

Modèle vertical

Modèle horizontal

Par type

Santé classée

Service classifié

Produit classé

Acteurs clés du marché des petites annonces en ligne

Les principaux acteurs du marché présentés dans le rapport mondial sur le marché des petites annonces en ligne comprennent –

Masig (Singapour)

Singapore Press Holdings Ltd. Co. (Singapour)

C’est un choc (Malaisie)

Sello (Malaisie)

Craigslist (États-Unis)

my (États-Unis)

Mitula Group (Espagne)

Claseek Pte. Ltd. (Singapour)

Facebook (États-Unis) et Microsoft Corporation (États-Unis)

Analyse régionale du marché classé en ligne

Géographiquement, le marché mondial des petites annonces en ligne est divisé en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique (MEA). Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord aura la part du lion sur le marché au cours de la période de prévision. L’augmentation du nombre d’internautes, l’industrie naissante des vidéastes, des gestionnaires de médias sociaux et des analystes en ligne, l’adoption rapide de technologies innovantes pour effectuer des activités quotidiennes et améliorer l’efficacité, la présence de plusieurs entreprises de commerce électronique, les énormes investissements pour adopter de nouvelles technologies telles que le big data et l’IA pour les petites annonces en ligne, les États-Unis étant la plaque tournante des activités centrées sur la canalisation en ligne, La sensibilisation croissante aux petites annonces en ligne, le nombre croissant d’internautes et l’adoption élevée de technologies novatrices par les particuliers et les entreprises au Canada et aux États-Unis contribuent à la croissance du marché mondial des petites annonces en ligne au cours de la période de prévision.

En Europe, le marché mondial des petites annonces en ligne devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. L’augmentation du nombre d’internautes, l’adoption croissante de technologies innovantes pour améliorer l’efficacité et les tâches quotidiennes, la dépendance technologique massive, l’essor des plateformes de médias de marketing en ligne, la popularité croissante des modèles de petites annonces horizontales en France et en Norvège, l’utilisation croissante de plates-formes de petites annonces par les consommateurs pour la recherche de marchandises d’occasion dans diverses catégories et la popularité croissante des petites annonces en ligne avec des modèles commerciaux verticaux au Royaume-Uni et en Allemagne ajoutent à la croissance du marché des petites annonces en ligne dans la région.

Dans la région APAC, le marché mondial des petites annonces en ligne devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d’entreprises, associé à d’énormes investissements dans la publicité numérique, contribue à la croissance du marché mondial des petites annonces en ligne dans la région.

Points clés abordés dans le rapport :

La recherche classifiée en ligne évalue la part de l’industrie en termes de demande et d’offre, ainsi que de volume.

L’étude mentionne la part de marché acquise par chaque catégorie de produits en termes de valeur et de volume de consommation.

Le rapport examine méticuleusement les dossiers financiers des ventes cumulées et des revenus globaux recueillis par chaque catégorie de produits.

L’étude comprend des informations sur les ventes des principales organisations, les méthodes de tarification des produits, les parts de revenus et les marges brutes.

La base opérationnelle des entreprises cotées sur de nombreux sites, ainsi que leurs méthodes de distribution, sont prises en compte.

Il existe également des informations sur le ratio de concentration du marché, les partenariats, les alliances, les acquisitions, les nouveaux rivaux et d’autres changements importants.

