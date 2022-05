Croissance du marché des condensateurs synchrones 2022, tendances futures, demandes et prévisions jusqu’en 2030

Acteurs clés du marché des condensateurs synchrones

Les acteurs établis du marché mondial des condensateurs synchrones sont Eaton (Irlande), Siemens (Allemagne), ABB (Suisse), Voith Group (Allemagne), General Electric (États-Unis), Sustainable Power Systems, Inc. (États-Unis), Toshiba Corporation (Japon), Electro Mechanical Engineering Associates, Inc. (États-Unis), WEG (Brésil), Power Systems & Controls, Inc. (États-Unis), Ideal Electric Company (États-Unis), Ansaldo Energia (Italie), Andritz (Autriche), et quelques autres.

Synthèse du marché

Selon l’analyse de Market Research Future Reports (MRFR), le marché mondial des condenseurs synchrones est principalement tiré par la demande croissante d’applications et de services publics dans le domaine des énergies renouvelables. Les condensateurs synchrones remboursent la puissance réactive et équilibrent l’instabilité de la production d’électricité, la sécurité, l’assurance de la fiabilité du réseau et l’équilibrage de la qualité de l’énergie dans le réseau. En outre, l’utilisation croissante des énergies renouvelables a entraîné une demande accrue de condenseurs synchrones. La production croissante d’énergie renouvelable entraîne une augmentation des applications des condensateurs synchrones à l’échelle mondiale. Il existe plusieurs obstacles auxquels sont confrontés les services publics d’électricité au sein du système de réseau, ce qui a soulevé la nécessité de résoudre ces problèmes. Ici, les condensateurs synchrones jouent un rôle crucial. Aussi, l’utilisation croissante de la production d’énergie renouvelable a augmenté la complexité et manque de résilience, et la fluctuation de l’électricité a entraîné une augmentation de la demande de condensateurs synchrones. Les condenseurs synchrones sont déployés dans plusieurs projets renouvelables en raison d’avantages techniques.

Segmentation du marché

Sur la base de l’utilisation finale, l’application mondiale du condenseur synchrone peut être classée en industries et services publics d’électricité.

Sur la base de la méthode de démarrage, le marché mondial des condensateurs synchrones peut être classé en moteur poney, convertisseur de fréquence statique et autres.

Sur la base du type de refroidissement, le marché mondial des condenseurs synchrones peut être classé en hydrogène, eau et air,

Sur la base de la puissance nominale réactive, le marché mondial des condensateurs synchrones peut être classé jusqu’à 100 MVAr, entre 100 MVAr et 200 MVAr et au-dessus de 200 MVAr.

Sur la base du type, le marché mondial des condensateurs synchrones peut être classé en reconditionné et neuf.

Sur la base de la région, le rapport sur le marché des condensateurs synchrones peut être classé en Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique, Asie-Pacifique et Amérique du Sud.

Analyse régionale

L’analyse géographique de l’Europe, de l’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique du Sud a été effectuée. Selon l’analyse, la région Asie-Pacifique devrait acquérir la plus grande part de marché au cours de la période considérée. On estime que la complexité croissante du réseau et les dépenses croissantes de T&D sont le facteur le plus important qui anime le marché régional. Parmi tous, la Chine a acquis la première position, suivie de l’Inde, du Japon et de l’Australie. De plus, la présence d’acteurs établis comme Toshiba Corporation et Fuji Electric Co. Ltd dans la région APAC est une autre raison qui alimente le marché dans la région.

Cependant, l’épidémie de coronavirus pandémique a touché plusieurs marchés régionaux. Le confinement constant observé dans plusieurs régions a modifié la dynamique du marché.

