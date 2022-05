Küresel Paketleme Makineleri Pazarı, 2027 yılına kadar %4,9’un üzerinde bir CAGR’ye ulaşmak için güçlü bir büyüme gösterecek

Paketleme, gıdaların işlenmesi ve tüketiciye ulaşması arasında kontamine olma potansiyelini azalttığından, güvenli ve besleyici gıdanın elde edilmesi için esastır. Bir gıdayı paketlemek için endüstride kullanılan çeşitli paketleme makineleri vardır. Paketleme makineleri, birincil paketlerden dağıtım paketlerine kadar tüm paketleme faaliyetlerinde kullanılır. Bu, doldurma, etiketleme, form doldurma ve mühürleme, sarma ve paletleme gibi birçok paketleme sürecini içerir. Ambalaj, mevsimlik ürünlerin raf ömrünü tüketici güvenle yemeden önce uzatarak bozulmayı ve gıda israfını azaltır.

Ücretsiz bir örnek rapor alın: https://www.bonafideresearch.com/samplereport/220369921/global-packaging-machinery-market

Paketleme bölümü, dünya çapında çok sayıda tüketici ve endüstriyel ürün için kullanılan malzemeleri, araçları, hizmetleri ve tam teşekküllü çözümleri sağlar. Bonafide araştırması tarafından yayınlanan “Global Packaging Machinery Market Outlook, 2027” rapor başlığına göre, paketleme makineleri pazarının tahmin döneminde değer bazında %4,9’luk bir CAGR’de büyümesi bekleniyor. Paketleme makineleri malzemeleri rulosundan çözer, bir kap şekline getirir, ürünle doldurur ve kabı mühürler. Rapora göre, makine tipine göre pazar, dolum, etiketleme, form-dolgu-mühür, kartonlama, paletleme, ambalajlama, şişeleme hattı ve muayene makineleri vb. %42’den fazla değer pazar payı ile pazar lideridir. Dolum makinesi tarafından takip edin.

Paketleme makineleri pazarının öngörüleri sağlam olmaya devam ediyor. Paketleme makineleri pazarı, ilaç, yiyecek ve içecek gibi büyük pazar segmentlerinde büyüme öngörüyor. Nüfus artışı, otomasyon ve makine optimizasyonu için artan şartlar ve e-ticaretteki artış gibi faktörler bu gelişmeleri körüklüyor. Rapora göre, nihai kullanıma göre pazar içecek, gıda, kimyasallar, kişisel bakım, ilaç ve diğer bölümlere ayrılmıştır. Gıda segmenti, değer pazar payının %33’ünden fazlası ile pazarın lideridir. İçecekler segmentini takip edin.

Rapora göre, bölgeye göre paketleme makineleri pazarı, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika olmak üzere beş ana bölgeye ayrılmıştır. Asya-Pasifik bölgesi, %40’tan fazla değer pazar payı ile pazara hakimdir. Avrupa bölgesi tarafından takip edin. Ülke bazında Çin, %13’ten fazla pazar payıyla paketleme makineleri pazarına liderlik ediyor. Paketleme makineleri pazarında pazar lideri olan birçok önemli firma bulunmaktadır. Şirketler KHS Group, Tetra Laval International S.A., Krones AG, Coesia S.P.A. ve Syntegon Technology GmbH.

Ambalaj makineleri endüstrisindeki en yaygın ve kalıcı trendlerden biri olan üretim hattında yukarı ve aşağı sürdürülebilirlik. COVID 19 pandemisi, ülkelerdeki karantina önlemleri ve çeşitli ambalaj endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan paketleme makinelerinin üretim ve imalatındaki gecikme nedeniyle paketleme makineleri sektörünün büyümesini etkiledi.

Piyasada Bulunan Başlıca Firmalar:

KHS Group, Tetra Laval International S.A., Krones AG, Coesia S.P.A., Syntegon Technology GmbH, Herma GmbH, GEA Group Aktiengesellschaft, SIG Combibloc Group Limited, CKD Corporation, Fuji Machinery Co., Limited, The Adelphi Group of Companies, ProMach, Inc. , Marchesini Group S.p.A., Viking Masek Global Packaging Technologies, Sacmi Group, Bradman Lake Limited, Omori Machinery Co. Limited, I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.P.A, Premier Tech Chronos Limited, Sidel S.A., Aetnagroup Spa, Berhalter AG

Bu raporda ele alınan

– Coğrafya: Küresel

– Baz yıl: 2021

– Tahmini yıl: 2022

– Tahmin yılı: 2027

–

Bu raporda ele alınan hususlar

– Segmentleri ile birlikte değeri ve tahmini ile küresel paketleme makineleri pazarı

– Bölge bazında paketleme makineleri pazar analizi

– Çeşitli sürücüler ve zorluklar

– Devam eden trendler ve gelişmeler

– En iyi profilli şirketler

– Stratejik tavsiye

–

Raporda yer alan bölgeler

– Kuzey Amerika

– Avrupa

– Asya Pasifik

– Latin Amerika

– Orta Doğu ve Afrika

Rapordaki makine türleri:

– Dolum Makinesi

– Etiketleme makinesi

– Form-Doldur-Mühür Makinesi

– Kartonlama Makinesi

– Paletleme Makinası

– Sarma Makinesi

– Şişeleme Hattı Makinası

– Diğerleri

Raporda Son Kullanıma Göre:

– İçecekler

– Besin

– Kimyasallar

– Kişisel Bakım

– İlaç

– Diğerleri

Raporun yaklaşımı:

Bu rapor, birincil ve ikincil araştırmaların birleşik bir yaklaşımını içermektedir. Başlangıçta, piyasayı anlamak ve piyasada bulunan şirketleri listelemek için ikincil araştırma kullanıldı. İkincil araştırma, üçüncü basın bültenleri, şirketlerin yıllık raporları, hükümet tarafından oluşturulan raporların ve veri tabanlarının analizi gibi taraf kaynakları. İkincil kaynaklardan veriler toplandıktan sonra, piyasanın nasıl işlediğine dair önde gelen oyuncularla telefon görüşmeleri yapılarak birincil araştırma yapıldı ve ardından piyasanın bayileri ve distribütörleri ile ticaret görüşmeleri yapıldı. Bunu yayınlayın, tüketicileri bölgesel yönler, katman yönleri, yaş grubu ve cinsiyet açısından eşit olarak bölümlere ayırarak tüketicilere birincil çağrılar yapmaya başladık. Birincil verilere sahip olduğumuzda, ikincil kaynaklardan elde edilen ayrıntıları doğrulamaya başladık.

Hedef kitlesi

Bu rapor, endüstri danışmanları, üreticiler, tedarikçiler, birlikler ve paketleme makineleri endüstrisi ile ilgili kuruluşlar, devlet kurumları ve diğer paydaşlar için pazar odaklı stratejilerini uyumlu hale getirmeleri için faydalı olabilir. Pazarlama ve sunumlara ek olarak, sektörle ilgili rekabet bilgisini de artıracaktır.

Bu rapor aşağıdaki soruları yanıtlamanıza yardımcı olacaktır:

1. Tahmin döneminde küresel paketleme makineleri pazarı ne oranda büyüyecek?

2. Farklı paketleme makinesi türleri nelerdir?

3. Hangi makine tipi pazara öncülük ediyor?

4. Hangi son kullanım türü pazara öncülük ediyor?

5. COVID-19’un küresel paketleme makineleri pazarına etkisi nedir?

Rapora tam erişim sağlayın: https://www.bonafideresearch.com/product/220369921/global-packaging-machinery-market

BİZE ULAŞIN:

Steven Thomas – Satış ve Pazarlama Müdürü

E-posta: sales@bonafideresearch.com

Asya-Pasifik: +91 7878231309

Avrupa: +44 20 8089 0049

Kuzey Amerika: +1 201 793 8545

https://www.bonafideresearch.com/

HAKKIMIZDA:

Bonafide Research, çeşitli sektörlere ortak araştırma raporları, özelleştirilmiş araştırma raporları ve danışmanlık hizmetleri sunan en hızlı büyüyen küresel pazar araştırma ve danışmanlık şirketidir. Sürekli değişen piyasa senaryosunu takip etmelerine yardımcı olarak Fortune 1000 şirketlerinden küçük ve orta ölçekli işletmelere kadar geniş bir müşteri tabanı ile yakın bir şekilde çalışmaktadırlar.

Bonafide, rapor kalitesini her geçen gün geliştirmek ve geliştirmek için sürekli çaba sarf etmiştir. Bonafide Research, küresel olarak en son ekonomik, demografik, ticaret ve piyasa verilerini izleyen ve müşterilerin bilinçli iş kararları vermelerine yardımcı olan çeşitli uzmanlık alanlarından güçlü bir analist ve danışman tabanına sahiptir. Müşterilerinin strateji geliştirme için en güncel, ilgili, eyleme dönüştürülebilir ve değerli bilgileri almalarını sağlamak ve somut sonuçlar çıkarmak için pazar araştırması çalışmalarını periyodik olarak güncellerler.