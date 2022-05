Marché de l’interphone de porte 2018 par tendances, part de marché, taille, croissance, opportunités Prévisions 2027

Aperçu du marché

La taille du marché des interphones de porte a été évaluée à 2 1554,4 millions USD au cours de la période de prévision historique et devrait croître à un TCAC plus élevé de 5,30% avec une valeur de part de marché d’environ 3 663,6 millions USD d’ici la fin de la période de prévision.

Un système d’interphone de porte est un système de communication vocale autonome qui est principalement utilisé dans un petit groupe de bâtiments privés. Le téléphone de porte est un autre nom pour cet arrangement. Une caméra, qui est généralement montée à l’extérieur de la porte, est le composant essentiel utilisé pour installer ce système. Il est mis en œuvre dans les bâtiments commerciaux, les sociétés et les points d’accès et de départ des bureaux. Une caméra et un haut-parleur sont utilisés dans ce système pour permettre la communication entre l’utilisateur et le visiteur.

La COVID-19 est une épidémie mondiale qui a touché une grande partie de la population. En raison de la pandémie mondiale, la majorité des individus ont perdu leur emploi. Il a eu un impact sur la croissance et la dynamique d’une variété de secteurs. En raison d’une pénurie de vaccins, tout le monde s’inquiète de son immunité et pratique la distanciation sociale. De nombreux bureaux ont suspendu la construction en raison des confinements, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d’affaires. En outre, les unités industrielles ont été fermées, ce qui a retardé la production. La fermeture de bureaux, d’écoles et d’autres installations commerciales a entraîné une réduction des marges bénéficiaires. Cependant, le marché des interphones de porte devrait se remettre de cette pandémie mondiale en planifiant efficacement en fonction des besoins du marché.

Paysage concurrentiel :

Le rapport sur le marché mondial étudiant divers aspects du marché des interphones de porte révèle une bonne compréhension des entreprises qui agissent comme influentes pour faire avancer le marché. Ces sociétés sont Guangdong Anjubao Digital Technology Co., Ltd (Chine), Panasonic Corporation (Japon), Aiphone Corporation (Japon), COMMAX (Corée du Sud), Fujian Aurine Technology Co., Ltd (Chine), Legrand SA (France), Samsung Electronics Co., Ltd (Corée du Sud), Honeywell International, Inc. (États-Unis), Shenzhen Soben (Chine), Schneider Electric SE (France), Dahua Technology Co., Ltd (Chine), Kocom Co., Ltd (Corée du Sud), Fermax (Espagne), ABB Group (Suisse), TCS AG (Allemagne) et d’autres.

Segmentation du marché

Le secteur des systèmes de sécurité a connu une croissance dans tous les segments de produits et d’applications en raison de l’inclination croissante des consommateurs pour la commodité et de l’utilisation croissante dans différents secteurs. Pour étudier le marché, les analystes ont segmenté davantage les produits et les applications en produits sur la base du système d’interphone ordinal et du système d’interphone wi-fi. Le marché est en outre segmenté en sous-segment d’applications qui est divisé en appartements, maisons, hôtels, bureaux et autres.

L’analyse segmentaire présentée dans le rapport fournit aux organisations de terrain des systèmes de sécurité des informations sur les facteurs de croissance clés tels que la présence d’opportunités de marché inexploitées ainsi que des défis tels que la pénurie de solutions de services professionnels auxquelles le marché sera confronté de 2018 à 2025. Les investissements croissants dans différents secteurs et l’introduction de nouveaux produits sont quelques-uns des facteurs clés ayant une influence sur les entreprises de l’industrie des systèmes de sécurité , suggèrent les analystes selon le rapport sur le marché des interphones de porte. Mais le rapport identifie également la demande croissante de professionnels hautement qualifiés et le coût élevé des produits et de la maintenance comme des menaces majeures auxquelles les entreprises de systèmes de sécurité seront confrontées jusqu’en 2025.

Classification régionale

Le marché de l’interphone de porte a été isolé dans le monde entier à la lumière du district dans la région nord-américaine, la région Asie-Pacifique, la région européenne, la région latino-américaine et le district du Moyen-Orient et de l’Afrique. Étant le district qui se développe le plus rapidement, la plus grande partie de l’ensemble de l’industrie sur le marché des interphones de porte est détenue par la région Asie-Pacifique et submerge le marché mondial. En outre, la zone Asie-Pacifique a été estimée à 938,9 millions USD en 2018 et en outre, il est antici5 de se développer à un rythme de développement plus rapide de 9,63% CAGR sur le marché mondial.

La deuxième plus grande partie de l’ensemble de l’industrie sur le marché des interphones de porte est détenue par le district nord-américain, inférable de la présence de différents participants vitaux importants qui ouvrent plus de portes ouvertes au développement ici. En outre, l’évolution des modèles vers la radio à distance ouvre également la voie à d’autres portes ouvertes pour le développement.

Le quartier européen détient la troisième plus grande part du gâteau sur le marché des interphones de porte. Cela est dû à la présence d’un cadre de fondation à distance profondément enraciné qui permet aux acheteurs de passer à un cadre général de correspondance avec les médias. Une augmentation de l’argent privé supplémentaire est un élément contributif supplémentaire qui stimule l’intérêt du marché ici.

La plus petite partie de l’ensemble de l’industrie sur le marché mondial des interphones de porte est détenue par la région latino-américaine et le district du Moyen-Orient et de l’Afrique, inférable de la présence de fondations basses dans ces deux endroits. Un faible excédent de trésorerie par habitant est une autre variable qui limite le développement du marché dans ces régions.

Rapport d’étude de marché Interphone de porte: par produit (système d’interphone ordinal et système d’interphone Wi-Fi), par application (appartements, maisons, hôtel, bureaux et autres) par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique centrale et du Sud) – Prévisions jusqu’en 2027

