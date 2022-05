Küresel Otomotiv Turboşarj Pazarının 2027 yılına kadar %10.56’lık bir CAGR’de büyümesi bekleniyor

Bir otomotiv turbo şarjı, bir motorun zorunlu indüksiyon yoluyla daha fazla güç ve tork üretmesine yardımcı olan bir sistemdir. Otomotiv turboşarj pazarı, temel olarak emisyon düzenlemeleri, küresel olarak artan yakıt maliyetleri, çeşitli ülkelerdeki otomotiv satışları ve otomotiv üretimi tarafından yönlendirilmektedir. Turboşarj pazarı, yeni binek ve ticari araçlar için turboşarjların yanı sıra küresel satış sonrası pazarında yedek kullanım için turboşarjları içerir. Ayrıca dünya genelinde elektrikli araç kullanımı her geçen gün artıyor, bu nedenle; Birçok büyük firma, elektrikli araç için e-turboşarj üretimine yönelik girişimlerde bulunuyor ve bu da aracın verimliliğini artırmaya yardımcı olacak.

Bonafide araştırmasının yayınladığı “Küresel Otomotiv Turboşarj Pazarı, 2027” rapor başlığına göre, otomotiv turboşarj pazarının tahmin döneminde değer bazında %10,56’lık bir CAGR’de büyümesi bekleniyor. Bir aracın motorunun genel performansını ve verimliliğini artırmak için araçlarda farklı türde turboşarjlar kullanılır. Rapora göre, turboşarj pazarı, değişken geometrili turboşarj (VGT), atık kapılı turboşarj ve elektrikli turboşarj olmak üzere üç ana teknoloji türüne ayrılmıştır. Değişken geometrili turboşarj, %65’ten fazla değer payı ile pazara liderlik ediyor ve tahmin döneminde daha yüksek bir pazar payı yakalaması bekleniyor. Atık kapısı turboşarj teknolojisini takip edin. Turbo gecikmesini ortadan kaldırmak ve geleneksel bir turboşarjın daha verimli olmadığı düşük motor hızlarında normal bir turboşarja yardımcı olmak için bir elektrikli turboşarj kullanılır. Bu nedenle, elektrikli turboşarjların araçlardaki nüfuzunun gelecekte artması muhtemeldir. Araç tipine göre pazar, binek ve ticari araçlar olarak bölümlere ayrılmıştır. Binek araç, %75’in üzerinde değer payı ile pazarın lideridir. Binek, hafif ticari ve ticari araç üretimindeki artış nedeniyle gelecekte turboşarj pazarının daha hızlı büyümesini sağlayacaktır.

Ücretsiz örnek rapor alın: https://www.bonafideresearch.com/samplereport/220359921/global-automotive-turbocharger-market

Turboşarjlar, belirli bir motor hacmi için daha fazla güç veya tork çıkışı elde etmek için çeşitli yakıt motorlarında uzun yıllardır kullanılmaktadır. Rapora göre pazar, benzin ve dizel yakıtlar olmak üzere iki yakıt tipine bölünmüştür. Dizel yakıt segmenti, %68’den fazla değer pazar payı ile pazarın lideridir. Otomotiv turboşarjları, orijinal ekipman üreticilerinin araç performansından ödün vermeden motor boyutunu küçültmesine, böylece yakıt verimliliğini artırmasına ve zararlı emisyonları azaltmasına olanak tanır. Rapora göre pazar, orijinal ekipman üreticileri ve satış sonrası olmak üzere iki satış kanalı tipine bölünmüştür. Orijinal ekipman üreticileri segmenti, %95’in üzerinde pazar payı ile pazar lideridir. Turboşarj satış sonrası segmenti, birçok firma turboşarj yenileme pazarında yer aldığı için gelecekte büyüyecektir.

Artan düzenlemelerin küresel makroları ve artan tüketici performansı beklentileri, turboşarjların altın çağını yönlendirmeye yardımcı olurken, tüm bölgeler büyüme göstermeye devam ediyor. Rapora göre, bölge bazında otomotiv turboşarj pazarı, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika olmak üzere beş ana bölgeye ayrılmıştır. Asya Pasifik bölgesi, %63’ün üzerinde değer pazar payı ile pazara hakimdir. Kuzey Amerika bölgesini takip edin. Ülke bazında Çin, %35’ten fazla pazar payıyla otomotiv turboşarjı pazarına liderlik ediyor. Otomotiv turboşarj pazarında pazar lideri olan birçok önemli firma bulunmaktadır. Şirketler Garrett Motion Inc., Cummins Inc., Borgwarner Inc., Continental AG ve Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Limited’dir.

Küresel COVID-19 salgını, kısa vadede otomobil endüstrisi için benzersiz zorluklar yarattı. COVID-19 pandemi durumu, otomotiv turboşarj pazarındaki düşüşle doğru orantılı olarak otomotiv üretiminde düşüşe neden oldu. Öte yandan, pandemi durumu, turboşarj pazarındaki çeşitli firmaları, operasyon sırasında turboşarj pazarının büyümesi için daha iyi bir şans yaratacak yeni teknolojileri benimsemeye zorladı.

Piyasada Bulunan Başlıca Firmalar:

Garrett Motion Inc., Cummins Inc., Borgwarner Inc., Continental AG, Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Limited, Mitsubishi Heavy Industries Limited, Turbo Energy Private Limited, Hunan Tyen Machinery Co., Ltd., Rotomaster International, BMTS Technology GmbH & Co. KG, Fengcheng Xindongli Turbocharger Co., Limited, Bullseye Power Turbo Chargers LLC., The Turbo Engineers Gmbh, Kompressorenbau Bannewitz GmbH, Magnum Performance Turbos, Inc.

Bu raporda ele alınan

• Coğrafya: Küresel

• Baz yıl: 2021

• Tahmini yıl: 2022

• Tahmin yılı: 2027

Bu raporda ele alınan hususlar

• Segmentleri ile birlikte değeri ve tahmini ile Global Otomotiv Turboşarj pazarı

• Bölge bazında otomotiv turboşarj pazar analizi

• Çeşitli sürücüler ve zorluklar

• Devam eden trendler ve gelişmeler

• En iyi profildeki şirketler

• Stratejik tavsiye

Raporda yer alan bölgeler

• Kuzey Amerika

• Avrupa

• Asya Pasifik

• Latin Amerika

• Orta Doğu ve Afrika

Rapordaki Teknoloji Türleri:

• Değişken Geometrili Turboşarj

• Wastegate Turbo Şarjı

• Elektrikli Turboşarj

Raporda Araç Türüne Göre:

• Yolcu aracı

• Ticari Araç

Rapordaki Yakıt Türü:

• Benzin

• Dizel

Rapordaki Satış Kanalı Türü:

• Orijinal Ekipman Üreticisi

• Satış Sonrası

Raporun yaklaşımı:

Bu rapor, birincil ve ikincil araştırmaların birleşik bir yaklaşımını içermektedir. Başlangıçta, piyasayı anlamak ve piyasada bulunan şirketleri listelemek için ikincil araştırma kullanıldı. İkincil araştırma, basın bültenleri, şirketlerin yıllık raporları, hükümet tarafından oluşturulan raporların ve veri tabanlarının analizi gibi üçüncü taraf kaynaklardan oluşmaktadır. İkincil kaynaklardan veriler toplandıktan sonra, piyasanın nasıl işlediğine dair önde gelen oyuncularla telefon görüşmeleri yapılarak birincil araştırma yapıldı ve ardından piyasanın bayileri ve distribütörleri ile ticaret görüşmeleri yapıldı. Bunu yayınlayın, tüketicileri bölgesel yönler, katman yönleri, yaş grubu ve cinsiyet açısından eşit olarak bölümlere ayırarak tüketicilere birincil çağrılar yapmaya başladık. Birincil verilere sahip olduğumuzda, ikincil kaynaklardan elde edilen ayrıntıları doğrulamaya başladık.

Hedef kitlesi

Bu rapor, sektör danışmanları, üreticiler, tedarikçiler, dernekler ve otomotiv turboşarj endüstrisi ile ilgili kuruluşlar, devlet kurumları ve diğer paydaşlar için pazar odaklı stratejilerini uyumlu hale getirmeleri için faydalı olabilir. Pazarlama ve sunumlara ek olarak, sektörle ilgili rekabet bilgisini de artıracaktır.

Bu rapor aşağıdaki soruları yanıtlamanıza yardımcı olacaktır:

1. Tahmin döneminde küresel otomotiv turboşarj pazarı ne oranda büyüyecek?

2. Otomotiv turboşarjlarının türleri nelerdir?

3. Hangi otomotiv turboşarjı pazarın lideridir?

4. Pazarda lider olan araç türü hangisidir?

5. Hangi yakıt türü pazara öncülük ediyor?

6. Otomotiv turboşarj pazarında en yüksek pazar payına sahip satış kanalı hangisidir?

7. COVID-19’un küresel otomotiv turboşarj pazarı üzerindeki etkisi nedir?

Rapora tam erişim elde edin: https://www.bonafideresearch.com/product/220359921/global-automotive-turbocharger-market

