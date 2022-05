Opportunités commerciales du marché de la réalité étendue, aperçu, composant, revenus du marché et prévisions

Rapport d’étude de marché sur la réalité étendue (XR):: Par composant (matériel [capteurs, caméras, transducteurs et haut-parleurs], logiciels et services [services gérés de services professionnels]), type (XR mobile et XR connecté au PC), modèle de livraison (grand public et professionnel), utilisateur final (soins de santé, médias et divertissement, fabrication et industrie, vente au détail et commerce électronique, transport et autres) – Prévisions jusqu’en 2027

Faits saillants du marché

Dans son rapport de recherche, Market Research Future (MRFR), indique qu’au cours de la période d’examen, le marché mondial 2020 devrait croître de manière exponentielle, assurant une valorisation substantielle du marché de 27 milliards USD en 2018 à 393 milliards USD d’ici 2025 et un TCAC sain au cours de la période d’examen.

Conducteurs et contraintes

L’augmentation des investissements dans la technologie AR et VR, la demande accrue pour une expérience client améliorée, les progrès technologiques dans l’affichage, le suivi de mouvement et l’émergence de la technologie 5 G sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché.

Le manque d’infrastructures connectées très intensives, les problèmes d’interopérabilité des graphiques 3D interactifs et la puissance et les performances thermiques des casques autonomes sont, cependant, quelques-uns des obstacles à la croissance du marché de la réalité augmentée au cours de la période de prévision.

Segmentation:

Le marché mondial de la réalité étendue a été segmenté en fonction du type, du composant, du modèle de livraison, de l’utilisateur final et de la région.

Le marché mondial de la réalité étendue a été divisé en matériel, solutions et services par composant. En outre, le marché a été subdivisé par matériel en capteurs, caméras, transducteurs et haut-parleurs. Le marché est sous-segmenté par services en services professionnels et services gérés. Le segment du matériel représentait la plus grande part de marché en 2018 et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de la baisse des prix des capteurs et des progrès de la technologie de suivi de mouvement. D’autre part, le segment des services devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Sur la base du tri, le marché XR est classé en XR mobile et XR connecté à un PC. En raison de la disponibilité de solutions transparentes basées sur le cloud qui peuvent être facilement intégrées à d’autres modules matériels, le segment XR connecté à un PC représentait la plus grande taille du marché. Le segment XR mobile, cependant, devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du marché est attribuée à la demande accrue de technologies portables.

Le marché a été segmenté en consommateurs et en entreprises, par le modèle de distribution. L’implication des entreprises a représenté la plus grande taille du marché en raison d’une augmentation de la demande de technologie numérique qui les aidera à améliorer la rentabilité des travailleurs et la performance des employés.

En outre, le marché mondial de la XR, basé sur les utilisateurs finaux, a été classé comme soins de santé, médias et divertissement, fabrication et industrie, vente au détail et commerce électronique, transport et autres. En raison de l’adoption précoce des casques AR et VR, le segment des médias et du divertissement représentait la plus grande part de marché en 2018. Cependant, au cours de la période de prévision, le segment des soins de santé est présumé enregistrer le TCAC le plus élevé en raison d’un besoin accru de technologies d’imagerie avancées pour les chirurgies délicates.

Évaluation régionale

La vue d’ensemble géographique du marché mondial a été réalisée dans quatre grandes régions, dont l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe et le reste du monde.

En 2018, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché et devrait dominer le marché mondial de la XR au cours de la période de prévision. La croissance du marché peut être attribuée à l’augmentation des investissements dans la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) par des géants de la technologie tels que Qualcomm Incorporated, Microsoft Corporation et Google

Au cours de la période d’évaluation, l’Asie-Pacifique devrait être la zone géographique à la croissance la plus rapide sur le marché de la réalité existante (XR). La croissance du marché peut être attribuée à une augmentation du nombre de fournisseurs offrant des services de formation liés à la RA et à la RV et à l’adoption accrue de la technologie de RA et de RV dans les secteurs des médias et du divertissement.

Analyse concurrentielle

Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial identifiés par MRFR sont HP Reveal (États-Unis), Qualcomm Incorporated (États-Unis), Gofind Inc. (États-Unis), Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (France), Accenture (Irlande), Agile Lens (États-Unis), Semcon (Suède), Medtronic (États-Unis), Tata Exlsi (Inde), Northern Digital Inc. (Canada), AugRay (États-Unis), Softserve (États-Unis), Mirari LLC (États-Unis), SphereGen (États-Unis), Talespin (États-Unis) et VRee (Pays-Bas).

