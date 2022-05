Tendances de développement du marché de l’intelligence augmentée, revenus et analyse approfondie avec spécifications

Rapport d’étude de marché mondial de l’intelligence augmentée: par offre (matériel, logiciels et services), technologie (apprentissage automatique, traitement du langage naturel et vision par ordinateur), industrie d’utilisation finale (soins de santé, fabrication, automobile, agriculture et autres) et région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2027

Faits saillants du marché

Le marché mondial de l’intelligence augmentée devrait enregistrer un TCAC de 35,8% au cours de la période de prévision de 2019 à 2025.

Les éléments d’influence importants affectant l’expansion du marché de l’intelligence augmentée 2020 sont l’établissement croissant d’une demande croissante d’assistants virtuels intelligents, l’utilisation croissante de l’analyse de données volumineuses et de produits et services basés sur le cloud. Cependant, l’existence d’un nombre limité de professionnels qualifiés avec la technologie est l’un des plus grands obstacles à l’expansion du marché. Sur la base de la région, le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance à grande vitesse en raison de l’intégration croissante de l’apprentissage profond ainsi que des technologies NLP dans des secteurs particuliers tels que le marketing, l’agriculture, la finance et les applications juridiques.

L’intelligence augmentée joue un rôle crucial dans les institutions financières, car cette paire hommes-machines leur permettra de prendre des décisions commerciales efficaces assurant un meilleur flux de conversation de leurs employés avec les clients. De même, l’industrie de la santé demande également l’efficacité opérationnelle tout en traitant avec les patients, par conséquent, l’intelligence augmentée leur permettra d’augmenter leurs paramètres traditionnels. Le marché mondial de l’intelligence augmentée devrait se développer à un rythme considérable au cours de la période considérée en raison de la demande croissante d’étude et d’analyse de grands volumes de données non structurées parmi les entreprises. On estime également que l’expansion du marché mondial de l’intelligence augmentée est affectée par l’augmentation des investissements en R&D des acteurs établis pour adopter des solutions d’intelligence augmentée. En outre, on estime que les entreprises participent à des fusions et acquisitions afin d’utiliser au maximum la technologie en faveur de leur organisation.

Obtenez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/8712

Segmentation:

Le marché mondial de l’intelligence augmentée a été classé en fonction de l’industrie de l’utilisation finale, de l’offre, de la région et de la technologie.

Sur la base de l’industrie de l’utilisation finale, le marché a été classé en fintech, agriculture, ressources humaines, fabrication, automobile, soins de santé, vente au détail et autres. La verticale des soins de santé devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision, suivie de la verticale BFSI.

Sur la base de l’offre, le marché a été classé en logiciels, matériel et services. Le segment matériel a été classé en réseau, processeurs et mémoire. Le segment des logiciels se compose de solutions d’IA et de plates-formes d’IA. Le secteur vertical des services a été classé en support et maintenance et déploiement et intégration.

Sur la base de la géographie, le marché a été classé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Europe et Amérique du Sud.

Sur la base de la technologie, le marché a été classé en informatique contextuelle, traitement du langage naturel, vision par ordinateur et apprentissage automatique. On estime que le traitement du langage naturel atteindra la part de marché maximale au cours de la période d’évaluation en raison de sa capacité à traiter les interactions en langage naturel. En outre, le segment de la technologie de traitement du langage naturel devrait être suivi par les segments de vision industrielle et d’apprentissage automatique.

Analyse du marché régional

Sur la base de la région, le marché mondial de l’intelligence augmentée a été divisé en quatre régions, à savoir l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

On estime que l’Amérique du Nord acquerra la part maximale du marché mondial de l’intelligence augmentée au cours de la période de prévision en raison de l’existence de diverses petites, moyennes et grandes organisations dans la région.

Des facteurs cruciaux tels que l’adoption rapide de la mise en place de nouveaux modèles commerciaux et la plate-forme cloud intégrée affectant l’expansion du marché. On estime que l’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la mise en place d’un secteur manufacturier et d’une infrastructure informatique.

Acteurs clés

Le marché mondial de l’intelligence augmentée est réglementé par l’existence de divers fournisseurs locaux et régionaux. Des acteurs cruciaux du marché mondial de l’intelligence augmentée proposent des produits complets qui apportent l’analyse de la périphérie à l’entreprise, l’Internet industriel des objets (IIoT) et la réalité augmentée (AR), l’apprentissage automatique, aux opérations industrielles.

Certaines des principales entreprises du marché de l’intelligence augmentée sur le marché sont Intel, Nvidia, Samsung Electronics, Xilinx, Micron Technology, IBM, Google, Facebook, Microsoft, Baidu, Salesforce, Oracle, SAS, SAP, MondoBrain Inc., Cisco, Amazon Web Services (AWS), Siemens ET Mellanox Technologies, Rockwell, Sisense, Cosmo Tech, General Electric, Qlik et Quartic.ai.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/augmented-intelligence-market-8712

Rapport d’étude de marché mondial de l’intelligence augmentée: par offre (matériel, logiciels et services), technologie (apprentissage automatique, traitement du langage naturel et vision par ordinateur), industrie d’utilisation finale (soins de santé, fabrication, automobile, agriculture et autres) et région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2027

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com