Le marché mondial de la production d’hydrogène devrait croître avec un TCAC d’environ 5.8 % d’ici 2027.

L’hydrogène est une substance gazeuse combustible incolore, inodore et insipide. L’hydrogène est l’élément chimique le plus abondant dans l’univers. Il se produit naturellement sur Terre, mais pas en quantités suffisantes (0,00005 % en atm) pour être produites de manière compétitive. L’hydrogène a la capacité de stocker et de distribuer de l’énergie utilisable ; par conséquent, il doit être séparé des autres éléments (hydrocarbures et eau). Afin d’obtenir de l’hydrogène pur pour des applications industrielles, les trois procédés par lesquels l’hydrogène est produit, à savoir le reformage du méthane à la vapeur, la gazéification du charbon et l’électrolyse. En tant que matières premières, le gaz naturel et les combustibles fossiles de type charbon sont utilisés pour obtenir de l’hydrogène. Mais par ce processus, le gaz nocif pour l’environnement, c’est-à-dire le CO2, est produit en grande quantité. Récemment, il est atteint autour de 850 à 900 millions de tonnes métriques. La gazéification du charbon pour produire de l’hydrogène est une méthode bien établie qui est utilisée depuis des décennies dans les industries chimiques et des engrais pour produire de l’ammoniac.

La production d’hydrogène à partir de charbon produit des émissions de CO2 d’environ 19 tCO2/tH2, soit deux fois plus que le gaz naturel. L’hydrogène produit à partir du SMR et de la gazéification du charbon est connu sous le nom d’hydrogène gris, mais l’hydrogène et le carbone produits qui sont capturés, stockés et utilisés sont connus sous le nom d’hydrogène bleu. L’une des techniques avancées pour générer de l’hydrogène se fait par « électrolyse » (se réfère à l’électrolyse de l’eau) sans émission de CO2 dans l’atmosphère. La quantité d’hydrogène vert produit est ignorable par rapport aux autres. Mais il est généré à partir de sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne et d’autres ressources nucléaires. L’équipement utilisé est appelé électrolyseur.

Les électrolyseurs sont disponibles dans une variété de tailles, des petits appareils idéaux pour la production d’hydrogène distribuée à petite échelle aux électrolyseurs industriels à grande échelle. Dans un avenir radieux, le coût de l’hydrogène vert diminuera grâce aux sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne, c’est-à-dire que le coût de l’électricité serait en baisse. Les pays en développement du monde entier sont déjà entrés et ont publié leur stratégie pour générer de l’hydrogène via l’électrolyse de l’eau. Par conséquent, la génération d’hydrogène a une croissance exponentielle à l’avenir. Les gouvernements investissent également des fonds pour les usines.

Selon le titre du rapport Global Hydrogen Generation Market Outlook, 2027, publié par Bonafide Research, la taille du marché du marché mondial de la production d’hydrogène devrait croître avec un TCAC d’environ 5,8 % au cours de l’année prévue de 2027.

L’hydrogène est demandé dans une variété d’applications industrielles, les raffineries de pétrole, la production d’électricité, le DRI et le transport. Le segment des transports a une demande future remarquable alors que les véhicules électriques et les véhicules à pile à combustible à hydrogène entrent sur les routes. Bien que le scénario actuel soit différent et que les raffineries de pétrole consomment la plus grande quantité d’hydrogène, suivies de la production d’ammoniac.

L’Asie-Pacifique est le leader du marché de la génération d’hydrogène. Comme les pays en développement comme la Chine, le Japon et la Corée travaillent fortement dans ce domaine. La Corée du Sud est le leader du marché des piles à combustible automobiles avec une part de marché de 25 %. L’Europe possède plus de 40 % de la capacité installée d’électrolyseurs dans le monde, suivie du Canada et de la Chine. Les Amériques et le Moyen-Orient ont également entamé l’approche pour prendre la tête de l’avenir.

Incidence de la COVID-19 :

La pandémie de Covid-19 fait des ravages sur le système énergétique mondial. Bien que le taux mondial d’émission de carbone ait diminué en raison du verrouillage, les transports et les industries ont été fermés. La croissance annuelle n’a pas été atteinte en 2020 en raison du manque de chaîne d’approvisionnement en matières premières et de main-d’œuvre. En raison d’une baisse de l’activité commerciale, la demande d’hydrogène a chuté de façon spectaculaire dans plusieurs domaines. Divers gouvernements, d’autre part, ont choisi une variété de mesures pour améliorer l’économie mondiale, y compris les collaborations internationales, la diversité des fournisseurs, les nouvelles innovations pour réduire le besoin de ressources particulières et les techniques d’économie circulaire.

Principales entreprises présentes sur le marché :

Hydrogenics Corp (HYGS), Messer Group GmbH, LNI Swissgas SA, McPhy Energy S.A., Linde Plc, Air Products and Chemicals, Inc., Air Liquide, Ally Hi-Tech Co., Limited, INOX-Air Products Inc., Weldstar, Inc.

