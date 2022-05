Le marché de l’intelligence de contenu va bondir en raison del’importance croissante du contenu en ligne

Faits saillants du marché

On estime que le besoin de services de contenu personnalisés a une influence considérable sur le marché de l’intelligence de contenu en 2020. Les rapports de l’industrie des technologies de l’information et de la communication sont mis en avant par Market Research Future, qui se concentre sur les options de marché pour la croissance. Un TCAC de 33,2% devrait porter les bénéfices à 2 653,2 millions USD d’ici la fin de 2025.

L’intégration de l’intelligence artificielle devrait créer des perspectives favorables pour le marché de l’intelligence de contenu dans la période à venir. L’importance d’un contenu approprié est extrêmement importante dans la stratégie actuelle des médias sociaux, qui devrait renforcer le marché de l’intelligence de contenu. La demande croissante de systèmes de gestion de contenu d’entreprise (ECM) devrait diversifier le développement du marché au cours de la période à venir.

Segmentation:

L’étude segmentaire du marché de l’intelligence de contenu a été menée sur la base du mode de déploiement, de la taille de l’organisation, du composant, de l’utilisateur final et de la région. Sur la base de ce composant, le marché de l’intelligence de contenu a été divisé en solutions et services. Sur la base du mode de déploiement, le marché de l’intelligence de contenu a été segmenté en hybride, cloud et sur site. Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de l’intelligence de contenu a été divisé en moyennes entreprises et grandes entreprises et petites entreprises. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’intelligence de contenu a été segmenté en soins de santé, gouvernement, BFSI, informatique et télécommunications, éducation, fabrication, médias et divertissement, etc. Sur la base des régions, le marché de l’intelligence de contenu a été segmenté en Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Afrique, Moyen-Orient et Amérique du Sud.

Analyse régionale détaillée

L’examen régional du marché de l’intelligence de contenu comprend des régions telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud. Le marché régional nord-américain est responsable de la part de marché majeure en 2018 et devrait contrôler le marché de l’intelligence de contenu au cours de la période de prévision. L’expansion du marché de l’intelligence de contenu peut être attribuée à la mise en œuvre initiale de solutions basées sur l’IA et le ML pour la gestion de contenu et à l’incidence d’un grand nombre de détaillants sur le marché. On estime que la région APAC est la zone géographique qui monte le plus rapidement sur le marché de l’intelligence de contenu au cours de la période de prévision. Le développement du marché de l’intelligence de contenu peut être accrédité au nombre croissant de start-ups et de partenariats industriels pour offrir des solutions de marketing de contenu d’intelligence artificielle pour plusieurs secteurs verticaux de l’industrie.

Analyse concurrentielle

Le renforcement positif des politiques gouvernementales devrait ouvrir de nouvelles voies de progrès au cours de la période à venir. On estime que l’accès aux marchés cibles notables permet aux concurrents du marché de prendre l’élan nécessaire au succès au cours de la période de prévision. Les modèles d’achat sur le marché devraient favoriser le développement du marché dans la période à venir. Ledéveloppement des actifs devrait créer une marge de manœuvre positive pour le développement du marché au cours de la période à venir. L’accent mis sur l’expansion par les concurrents du marché devrait créer une dynamique favorable sur le marché mondial au cours de la période de prévision. L’inclusionde la durabilité dans les plans d’affaires devrait créer des opportunités optimistes de développement au cours de la période à venir. L’accent mis sur l’innovation devrait aider le marché à établir sa pertinence en fonction des préférences estimées des clients. L’amélioration du potentiel de fabrication devrait créer une offre de produits améliorée sur le marché mondial.

Les principaux concurrents sur le marché de l’intelligence de contenu sont Conductor (États-Unis), Vennli (États-Unis), Persado (États-Unis), BuzzSumo (Royaume-Uni), Concured (Royaume-Uni), Acrolinx GmbH (Allemagne), Knotch (États-Unis), Content Insights (États-Unis), M-Files (Finlande), OpenText (Canada), Atomic Reach (Canada), OneSpot (États-Unis), Socialbakers (Prague), Abbyy (Russie) et Smartlogic (États-Unis), pour n’en nommer que quelques-uns.

Rapport d’étude de marché mondial de l’intelligence de contenu: par composant [Solution, services [service professionnel (services d’ingénierie de contenu, services de stratégie de contenu et autres services de support), services gérés], mode de déploiement (cloud, sur site, hybride), taille de l’organisation (PME, grandes entreprises), industrie (BFSI, éducation, soins de santé, gouvernement, fabrication, informatique et télécommunications, médias et divertissement et autres) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2025

