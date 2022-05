Tendances à la hausse du marché mondial des faisceaux de câbles automobiles prévisions mondiales jusqu’en 2030 

Aperçu du marché

Selon les recherches de Market Research Future Reports (MRFR), le marché mondial des faisceaux de câbles automobiles devrait atteindre 93 074,4 millions USD, avec un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision. La demande croissante d’automobiles devrait stimuler le marché mondial des faisceaux de câbles automobiles en 2020. On estime que l’augmentation du pouvoir d’achat des particuliers augmentera le marché.

En outre, la demande croissante pour les derniers systèmes est susceptible d’affecter la croissance du marché. En outre, la demande d’automobiles électriques devrait représenter de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Obtenez un exemple gratuit de brochure PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/2408

Analyse régionale

Le marché Faisceau de câblage automobile étend sa croissance dans les différentes régions du monde. La croissance remarquable du marché a été observée en Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance phénoménale dans les années à venir, et sa croissance devrait se poursuivre de manière significative dans les différentes parties de la région. L’augmentation de la demande de voitures de luxe dynamise le marché de la région. Les rapports indiquent que l’Inde et la Chine sont les plus grands fabricants de voitures de luxe. La plupart des constructeurs automobiles avaient étendu leurs activités dans la région du Japon et de la Chine.

De plus, plusieurs gouvernements ont pris l’initiative de surveiller les émissions de gaz à effet de serre, ce qui devrait jouer un rôle important dans l’expansion du marché. En outre, on estime que le coût instable du carburant fait augmenter la demande de faisceaux de câbles automobiles. Cependant, l’épidémie de COVID-19 a entraîné l’arrêt des opérations commerciales quotidiennes. Plusieurs marchés sont arrivés à la stagnation en raison de l’observation du confinement dans plusieurs pays.

Segmentation du marché

Chaque marché est segmenté en fonction de différents segments, et le marché des faisceaux de câbles automobiles est segmenté en fonction du type de matériau, du type de composant, des véhicules et de l’application. Le segment des matériaux est divisé en fonction des métaux tels que le cuivre, l’aluminium et autres.

En fonction du type de composant, il est segmenté en fils, connecteurs et bornes. Et en fonction des types de véhicules, il est divisé en véhicules de tourisme, électriques et utilitaires.

Le segment d’application comprend les moteurs, le châssis, le chauffage, les capteurs, la carrosserie, la ventilation, la climatisation et d’autres fonctionnalités d’application. Parmi tous les segments, le segment du cuivre du type de matériau devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période d’évaluation. La préférence du client pour ses besoins dans les différents segments détermine la taille du marché des faisceaux de câbles automobiles.



Nouvelles de l’industrie

Selon les rapports, l’augmentation de la demande de véhicules électriques favorise la période d’évaluation des tendances du marché des faisceaux de câbles automobiles . On estime que le marché mondial des faisceaux de câbles automobiles représentera 108229,2 millions de dollars américains d’ici 2027.

Les principaux acteurs du marché sont : –

Lear Corporation (États-Unis)

Fujikura Ltd. (Japon)

Groupe THB (Chine)

Sumitomo Electric Industries Ltd. (Japon)

Furukawa Electric Co., Ltd. (Japon)

YAZAKI Corporation (Japon)

Delphi Automotive Plc. (la Grande-Bretagne)

Groupe PKC (Finlande)

LEONI AG (Allemagne)

MOTHERSON SUMI Systems (Inde),



Parcourez le rapport d’étude de marché approfondi @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/automotive-wiring-harness-market-2408

Parcourir plus de rapport

Rapport d’étude de marché sur le système de contrôle de suspension avancé

Rapport d’étude de marché sur les pneus avancés

Rapport d’étude de marché sur les pneus tout temps

Rapport d’étude de marché sur les VTT amphibies

Rapport d’étude de marché sur les produits d’entretien automobile

À propos de l’avenir de l’étude de marché :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et Services d’études de marché et de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par composants, applications, logistique et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contacter

Avenir de l’étude de marché

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les états-unis d’Amérique

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com