Une étude approfondie explore d’énormes possibilités de revenus à l’avenir | Principaux acteurs clés | Impact de la COVID-19

Aperçus du marché de l’équipement pour zones dangereuses

Les changements rapides dans le secteur manufacturier devraient motiver le marché des équipements pour zones dangereuses en 2020. Les rapports sur les semi-conducteurs et l’électronique sont réalisés par Market Research Future, qui comprend des options de marché pour progresser. Un revenu de 8,48 milliards USD devrait être atteint à un TCAC de 7,2% d’ici 2023.

L’accent mis sur le montage des processus de sécurité dans les industries devrait transformer le marché des équipements pour zones dangereuses dans la période à venir. La restructuration de plusieurs processus et équipements devrait renforcer le marché des équipements pour zones dangereuses au cours de la période à venir. En outre, l’exigence d’équipement antidéflagrant et antidéflagrant pour les zones dangereuses devrait inspirer le marché des équipements pour zones dangereuses.

Analyse concurrentielle

L’accent mis sur l’accélération de la croissance devrait occuper une place prépondérante au cours de la période de prévision. On estime que la nécessité d’engager efficacement les clients sur tous leurs marchés géographiques aidera le marché à surmonter les obstacles auxquels ils sont actuellement confrontés. En outre, la nécessité de veiller à ce que les objectifs de croissance durable à long terme ne soient pas compris en raison des difficultés actuelles devrait être extrêmement importante pour les acteurs du marché. La condition nécessaire pour établir un avantage unique sur le marché est examinée pour avoir une influence substantielle sur le marché mondial. Le marché devrait guider sa croissance future avec l’inclusion d’un équilibre entre l’innovation et l’amélioration continue des produits. Les tendances qui prévalent sur le marché contribuent de manière substantielle au progrès du marché. On estime que les concurrents du marché soutiennent les facteurs favorables à la croissance et devraient donc sortir le marché de la dépression due à la pandémie mondiale en cours.

Les acteurs bien connus sur le marché des systèmes d’équipement pour zones dangereuses sont NHP Electric Engineering Products (Australie), PATLITE Corporation (États-Unis), Honeywell International Inc. (États-Unis), Eaton Corporation Plc (États-Unis), Rockwell Automation (États-Unis), ABB Ltd. (Suisse), Siemens AG (Allemagne), R.STAHL AG (Allemagne), E2S Warning Signals (États-Unis) et Emerson Electric Co. (États-Unis), entre autres.

Analyse segmentaire

L’enquête segmentaire sur le marché des équipements pour zones dangereuses est menée sur la base du produit, des services de connectivité, des utilisateurs finaux et de la région. Sur la base des services de connectivité, le marché des équipements pour zones dangereuses est divisé en sans fil et câblé. Sur la base du produit, le marché des équipements pour zones dangereuses est segmenté en contrôles industriels, moteurs, produits d’éclairage, balise stroboscopique, instruments de processus et capteurs, entre autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements de zones dangereuses est segmenté en énergie et énergie, gouvernement et défense, acier et métal, pétrole et gaz, automobile et aérospatiale, chimie et pharmaceutique, alimentation et boissons, mines et autres. Sur la base des régions, le marché des équipements pour zones dangereuses est segmenté en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et sur l’autre marché régional.

Analyse régionale détaillée

L’examen régional du marché des équipements de zones dangereuses comprend des régions telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’autre marché régional. Un nombre notable d’industries pétrolières et gazières et minières importantes sont extrêmement sensibles aux environnements volatils, sont centrées dans la région amérique du Nord et APAC. Le marché régional de l’APAC et de l’Amérique du Nord sont les principaux marchés pour les équipements de zones dangereuses. Le marché européen des équipements de zones dangereuses en 2016, en raison des entreprises de production d’équipements de zones dangereuses critiques situées ici. Cette région devrait également croître dans les années à venir sur le marché des équipements de zones dangereuses en raison de l’équipement utilisé dans les zones dangereuses qui sont continuellement menacées de produire une explosion, même à l’incidence d’une étincelle mineure. L’application de la législation régissant les exigences en matière d’équipements de zones dangereuses dans la région européenne devrait soutenir la croissance du marché des équipements de zones dangereuses dans la région.

