Le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques devrait enregistrer des gains lucratifs de 7 milliards USD d’ici 2022-2027 | BRUSA Elektronik AG, Current Ways Inc., Delphi Technologies

Faits saillants du marché

La taille du marché mondial des chargeurs embarqués pour véhicules électriques devrait atteindre 7 milliards USD d’ici 2027, contre 7 milliards USD estimés en 2020, avec un TCAC de 20 % . Un chargeur embarqué (OBC) est utilisé dans un véhicule électrique (EV), un véhicule électrique hybride (HEV) ou dans des véhicules hybrides rechargeables pour charger la batterie de traction. Le système de chargeur embarqué équipé d’un véhicule électrique qui convertit l’entrée CA du réseau en une entrée CC, qui charge davantage la batterie. Les composants électroniques utilisés dans le chargeur embarqué (OBC) permettent de recharger la batterie à partir du secteur, soit à la maison, soit à partir de prises trouvées dans des bornes de recharge privées ou publiques.

Le chargeur embarqué dans les véhicules électriques se compose de l’unité qui comprend une variété de solutions de conditionnement de signal, des convertisseurs AC-DC à isolation haute tension intégrés, des redresseurs AC, une double correction du facteur de puissance sans pont (PFC), des pilotes de grille, des amplificateurs d’erreur et bien d’autres composants électroniques de puissance.

Une borne de recharge fait partie de l’infrastructure de réseau installée le long d’une rue, d’un parking ou dans un garage résidentiel ; son objectif principal est d’alimenter les différents types de véhicules électriques (PHEV, BEV et HEV) pour charger la batterie. Le système de charge CA est généralement un chargeur embarqué monté à l’intérieur du véhicule, et il est connecté au réseau lorsque le véhicule est branché. Un chargeur embarqué est responsable de l’étape finale de charge de la batterie. Il prend la source d’alimentation CA de l’EVSE et transforme la puissance en profil de charge de batterie requis.

L’Asie-Pacifique a contribué de manière significative au marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques en termes de part:

En fonction de la région, le marché mondial des chargeurs embarqués pour véhicules électriques a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Asie-Pacifique domine le marché, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. La Chine a dominé le marché mondial en 2019, tandis que l’Inde devrait croître à un rythme significatif en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Environ 55% de la croissance du marché proviendra de l’APAC au cours de la période de prévision. La Chine et le Japon sont les principaux marchés du chargeur embarqué pour véhicules hybrides et électriques en Asie-Pacifique. La croissance du marché dans cette région sera plus lente que la croissance du marché dans d’autres régions. L’adoption de technologies innovantes est l’un des principaux facteurs qui faciliteront la croissance du marché des chargeurs embarqués pour véhicules hybrides et électriques en APAC au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des chargeurs embarqués pour véhicules électriques a été segmenté par type de courant, type de propulsion, type de véhicule et région. Sur la base du type de courant, le marché mondial des chargeurs embarqués pour véhicules électriques peut être divisé en courant alternatif et courant continu. Le segment AC devrait croître à un TCAC important dans les années à venir. Par type de propulsion, le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques a été divisé en BEV, HEV et PHEV. Le segment BEV détenait une part importante et devrait croître à un TCAC important dans les années à venir. Par type de véhicule, le marché des chargeurs embarqués pour véhicules électriques a été divisé en voitures particulières, VUL et VHC. Le segment des voitures particulières détenait une part importante et devrait croître à un TCAC important dans les années à venir.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des chargeurs embarqués pour véhicules électriques sont Bel Power solution, BRUSA Elektronik AG, Current Ways Inc., Delphi Technologies, Eaton Corporation, Infineon Technologies AG, Innoelectric GmbH, Stercom Power Solutions GmbH, Toyota Industries Corporation et Xepics. Italie SRL.

Portée du rapport

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché mondial des chargeurs embarqués pour véhicules électriques, en suivant trois segments de marché dans quatre régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs, fournissant une analyse annuelle des tendances sur six ans qui met en évidence la taille et les parts de marché pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. Le rapport présente également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les six prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial des chargeurs embarqués pour véhicules électriques par type de courant, type de propulsion, type de véhicule et région.

Type actuel

CA

CC

Type de propulsion

VEB

VHE

PRÉC

Type de véhicule

Voitures particulières

VU

VHC

Par région

Amérique du Nord

Asie-Pacifique

L’Europe 

Reste du monde

