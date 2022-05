Rapport d’étude de marché sur le frein de stationnement électrique 2021 | Croissance du marché à venir, profil des entreprises clés, offre, demande et analyse SWOT 2027

Les progrès dans le secteur automobile devaient faire progresser le marché du système de frein de stationnement électrique en 2020. Les rapports de l’industrie automobile sont produits par Market Research Future, qui ont mis en évidence les options d’expansion du marché. Un TCAC de 7 % apparaît pour soutenir le marché dans la période à venir.

Les préoccupations croissantes en matière de sécurité et de confort dans les véhicules devraient faire augmenter la part de marché du système de frein de stationnement électrique . La disponibilité de l’espace intérieur de la cabine devrait ouvrir de nouvelles possibilités d’expansion sur le marché des systèmes de frein de stationnement électriques sur le marché mondial. En outre, la nécessité de réduire les émissions de CO2 devrait transformer le marché du système de frein de stationnement électrique au cours de la prochaine période de prévision.

Les principaux acteurs du marché des systèmes de frein de stationnement électriques sont Continental AG (Allemagne), TBK Co., Ltd. (Tokyo), DURA Automotive Systems (États-Unis), Svenska Kullagerfabriken AB (Suède), ZF Friedrichshafen AG (Allemagne ), Hyundai Mobis Co. ., Ltd. (Corée du Sud), Wuhu Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd (Chine), Mando-Hella Electronics Corp. (Corée du Sud), Aisin Seiki Co., Ltd. (Japon ), Küster Holding GmbH (Allemagne) , Zhejiang Wanchao Electric Appliance Co., Ltd. (Chine) sont entre autres.

Analyse segmentaire

L’évaluation segmentaire du marché Système de frein de stationnement électrique est réalisée en fonction des canaux de vente, des composants, du type, de la région et du type de véhicule.. Sur la base des types, le marché du système de frein de stationnement électrique a été segmenté en système de traction par câble et système d’étrier électro-hydraulique. Sur la base du canal de vente, le marché du système de frein de stationnement électrique a été divisé en OEM et marché secondaire. Sur la base du composant, le marché du système de frein de stationnement électrique a été segmenté en actionneur, unité de commande électronique (ECU) et interrupteur. Sur la base des types de véhicules, le marché des systèmes de frein de stationnement électriques a été segmenté en véhicules utilitaires légers, voitures particulières et véhicules utilitaires lourds. En fonction des régions, le marché du système de frein de stationnement électrique comprend l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le reste des régions.

Analyse régionale détaillée

L’enquête régionale sur le marché du système de frein de stationnement électrique englobe l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe et le reste des régions . Le marché régional en Amérique du Nord devrait régir le marché du système de frein de stationnement électrique à l’avenir en raison de l’augmentation de la mise en œuvre des freins de stationnement électriques dans les véhicules. De plus, au Mexique, il existe un nombre croissant d’entreprises de production d’accessoires automobiles qui approvisionnent le marché des freins de stationnement électriques automobiles. L’amplification des ventes de véhicules aux États-Unis a entraîné le développement du marché du frein de stationnement électrique au cours de la période de prévision.

Analyseur de concurrence

La mise en place de canaux de distribution robustes devrait définir le développement du marché à l’avenir. On estime que l’investissement dans des éléments robotiques dans la chaîne d’approvisionnement sera vu à l’avenir pour réduire l’impact du capital humain sur l’expansion à long terme du marché. L’état du marché est extrêmement indécis en raison de l’effet des facteurs macro opérant dans l’économie mondiale. La route vers la résurgence du marché est estimée longue et ardue en raison de l’ampleur des revers qu’il a subis. Les perspectives de croissance du marché doivent être soigneusement recherchées et examinées pour s’assurer qu’elles assureront le développement favorable du marché dans la période à venir.

