Marché des appareillages de commutation isolés au gaz – Produit détaillé de la croissance potentielle et des prévisions de l’industrie d’ici 2030

Dynamique du marché

Une augmentation substantielle de la consommation d’électricité a été observée ces dernières années, et la demande d’électricité devrait encore augmenter en raison de nombreux projets d’électrification dans plusieurs pays en développement. En outre, le taux croissant de consommation d’énergie ou de consommation d’énergie par habitant dans les pays en développement est également un moteur important de la croissance du marché mondial des appareillages de commutation isolés au gaz.

Le secteur de l’électricité connaît un important investissement en capital dans son infrastructure T&D de 3,2 billions de dollars au cours de la prochaine décennie. Des investissements accrus dans le T&D sont nécessaires en raison de la demande croissante d’électricité, du vieillissement des infrastructures et des projets potentiels de production d’électricité, y compris l’accent mis sur le secteur des énergies renouvelables. Poussés par la demande croissante d’équipements électriques, les acteurs mondiaux investissent massivement dans les équipements T&D, y compris les appareillages de commutation isolés au gaz. Ces deux facteurs sont susceptibles de générer positivement la demande d’appareillage de commutation isolé au gaz.

Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial des appareillages de commutation isolés au gaz devrait croître de 8,77% TCAC de 2022 à 2030 (période de prévision). Le rapport fournit une analyse informative et approfondie de l’effet de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial de l’appareillage de commutation isolé au gaz.

L’appareillage de commutation isolé au gaz (GIS) est un équipement essentiel dans une sous-station électrique. Il s’agit d’un appareillage sous enveloppe métallique composé de composants tels que des disjoncteurs et des sectionneurs. Il est généralement utilisé dans des endroits où l’espace est limité. Par exemple, le SIG est installé sur des extensions dans des zones telles que les toits, les plates-formes offshore, les installations industrielles et les centrales hydroélectriques, entre autres. L’augmentation de la consommation d’énergie à l’échelle mondiale dans les pays développés est également un moteur clé de la croissance du marché mondial des appareillages de commutation isolés au gaz. En outre, l’adoption croissante d’équipements, d’appareils électroménagers, de véhicules et autres à base d’électricité devrait augmenter la demande d’électricité et stimuler le réseau de distribution d’électricité.

Joueurs clés

Les géants de l’industrie sur le marché mondial de l’appareillage isolé au gaz sont-

Siemens (Allemagne)

CG Power (Inde)

ABB (Suisse)

Toshiba (Japon)

Hyoung (Chine)

Larsen & Toubro (Inde)

General Electric (États-Unis)

Fuji Electric (Japon)

Nisin Electric (Japon)

Mitsubishi Electric (Japon)

Segmentation du marché

Le marché mondial des appareillages de commutation isolés au gaz a été segmenté en fonction de la tension, de l’installation et de l’utilisateur final.

Sur la base de la tension, le marché mondial des appareillages de commutation isolés au gaz a été segmenté jusqu’à 36 kV et> 36 kV.

Sur la base de l’installation, le marché mondial de l’appareillage isolé au gaz a été segmenté en intérieur et extérieur.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des appareillages de commutation isolés au gaz a été classé en transmission et distribution, fabrication et traitement, infrastructure et transport, etc. Le réseau T&D est en constante augmentation et est principalement alimenté par l’ajout de lignes de transmission, ce qui entraîne l’ajout de sous-stations à haute tension, où l’appareillage de commutation à isolation gazeuse joue un rôle crucial dans la protection du réseau et le flux efficace de l’énergie, ainsi que la protection et le relayage du circuit de transmission. De même, selon l’AIE, entre 2014 et 2035, environ 3,180 milliards USD seraient investis dans le monde sur un ajout net de 3,2 millions de kilomètres de lignes de transmission. Ceci, à son tour, augmentera la demande mondiale et l’installation de SIG à l’échelle mondiale.

Analyse régionale

Sur le plan régional, le marché mondial des appareillages de commutation isolés au gaz a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché mondial des appareillages de commutation isolés au gaz devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision en raison de la croissance de la production d’énergie renouvelable et de l’augmentation des investissements dans les infrastructures de transmission et de distribution. Par exemple, selon l’OCDE, l’infrastructure mondiale de transport et de distribution d’électricité (T&D) passera de 282 milliards USD en 2016 à 351 milliards USD en 2026, avec un taux de croissance accru de 2,2 %. Cet investissement est motivé par la demande croissante d’électricité et de capacités électriques supplémentaires, en particulier dans les économies émergentes qui ont besoin de production d’électricité. Des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde investissent dans leurs projets d’expansion du réseau pour améliorer la fiabilité du réseau. La Chine est une économie tournée vers l’exportation et a connu une croissance substantielle de la demande d’électricité au cours des dernières décennies, alimentée par l’industrialisation et le développement des infrastructures. De plus, l’Inde, la Chine et l’Indonésie investissent massivement dans leurs projets hydroélectriques. Cela a conduit à une augmentation des investissements dans le secteur de la transmission et de la distribution en reliant la production d’énergie renouvelable au réseau et devrait alimenter la croissance du marché des appareillages de commutation isolés au gaz dans la région Asie-Pacifique.