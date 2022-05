Le marché mondial des ingrédients protéiques devrait se développer à un TCAC de plus de 6% d’ici 2027

Chaque cellule du corps humain et animal contient des protéines. La protéine est une macromolécule composée de différents acides aminés. Les acides aminés sont utiles pour la production d’hormones et d’enzymes ainsi que pour réparer les muscles et les os. Les protéines sont l’une des sources d’énergie. Les protéines sont également essentielles pour les processus qui fournissent de l’énergie et transportent l’oxygène dans tout votre corps. Il aide également à la production d’anticorps qui combattent les infections et les troubles, ainsi qu’au maintien et à la régénération des cellules. Ils aident également à réduire le risque de maladies chroniques, à gérer le poids et à améliorer l’endurance musculaire, etc.

Selon le titre du rapport «Global Protein Ingredients Market Outlook, 2027», publié par Bonafide Research, la taille du marché mondial des ingrédients protéiques était évaluée à 53,5 milliards USD en 2021 et devrait se développer à un TCAC de plus de 6% de 2021 à 2027.

Le marché mondial des ingrédients protéiques est principalement divisé en deux types selon la source, à savoir les protéines animales et les protéines végétales. Les protéines animales sont la somme des protéines d’œuf, des protéines de lactosérum, des protéines de lait, de la caséine/des caséinates, des protéines de gélatine et des protéines de poisson. Le marché des protéines de lactosérum augmentera au TCAC le plus élevé de plus de 8 % d’ici 2027. Les produits laitiers sont une excellente source de protéines, mais ils contiennent également divers types de vitamines comme le calcium et la vitamine D. Il existe 9 acides aminés essentiels qui ne peuvent pas être produits. par le corps humain et doivent provenir de l’alimentation. Ceux-ci sont présents dans les protéines du lait. La caséine contient du phosphore mais pas le lactosérum (bien que dans certaines protéines de lactosérum, le phosphore soit ajouté de l’extérieur). Les études ont révélé que 80 % de la caséine et 20 % des protéines de lactosérum (sérum) sont présentes dans le lait de vache.

Les types de marché des protéines végétales sont les protéines de soja, les protéines de pois, les protéines de blé et de riz, les protéines de canola, etc. Certaines protéines végétales ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels, mais elles sont plus insaturées, ce qui abaisse le cholestérol LDL, un facteur de risque de maladie cardiaque. Ils gèrent également la glycémie, aident à perdre du poids et fournissent une nutrition et des antioxydants qui peuvent améliorer votre santé globale. Pour ces raisons, le marché des ingrédients à base de protéines végétales se développe avec le TCAC le plus élevé du segment des types de sources. Le véganisme et la population végétarienne poussent également la demande de produits à base de plantes. Le marché des protéines de soja détient la plus grande part de marché parmi les ingrédients protéiques végétaux. Cela est dû à son coût inférieur par rapport aux autres protéines et à la demande croissante de l’industrie de l’alimentation animale.

Le marché mondial des ingrédients protéiques est classé en quatre applications principales. Il s’agit de l’alimentation et des boissons, de l’industrie de l’alimentation animale, des cosmétiques et des soins personnels et des produits pharmaceutiques et nutraceutiques. L’industrie de l’alimentation animale détient la plus grande part de marché des ingrédients protéiques d’origine végétale. Le segment pharmaceutique se développe avec le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2027. En outre, une augmentation de la taille des clubs de sport et de fitness a amélioré la sensibilisation aux avantages des ingrédients protéiques, et la demande accrue de barres et de boissons énergétiques a conduit à de nouvelles innovations et au développement de produits par de grandes entreprises. Ces raisons devraient stimuler la croissance du marché mondial des ingrédients protéiques dans un proche avenir.

L’Europe est leader sur le marché mondial des ingrédients protéiques. Bien que les États-Unis soient le pays leader sur ce marché, car les principaux acteurs comme Archer Daniels Midland (ADM) Company, Cargill, Incorporated, Ingredion Incorporated et E.I. Dupont De Nemours And Company, etc. L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide parmi toutes les ingrédients protéiques mondiaux. , représentant 3,2 % en 2020. De nombreux consommateurs chinois apprécient les boissons protéinées à base de haricots noirs et rouges et d’avoine. Les pays en développement comme l’Inde, la Chine et le Japon sont les principaux paramètres de la croissance en Asie-Pacifique.

Incidence de la COVID-19 :

La fermeture du marché et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une baisse de la demande de consommation d’ingrédients protéiques mondiaux. D’autre part, l’urbanisation croissante et le véganisme poussent la demande sur le marché mondial des ingrédients protéiques. La consommation de viande et de volaille a diminué avec les problèmes de santé croissants pendant la pandémie. Ainsi, l’immunité fournissant la demande alimentaire et nutritionnelle conduit à la fabrication d’ingrédients protéiques.

Principales entreprises présentes sur le marché :

Cargill, Inc., DuPont de Nemours, Inc. (NUTRITION & BIOSCIENCES), Archer Daniels Midland (ADM) Company, Kerry Group plc., Bunge Limited, Fonterra Co-operative Group, Arla Foods Ingredients Group P/S, CHS Inc. , Mead Johnson Nutrition Company, Agridient Inc., Ingredion Incorporated, Agropur MSI, LLC, AMCO Société de protéines, CropEnergies AG, Omega Protein Corporation

