Projection mondiale du marché de l’analyse de données, état des développements, analyse, tendance et prévisions

Faits saillants du marché

Le dernier rapport de Market Research Future (MRFR) sur le marché mondial de l’analyse de données indique un TCAC impressionnant de 30,08% sur le marché au cours de la période de prévision 2017-2023. le rapport affirme en outre que le marché devrait atteindre une valorisation de 77,64 milliards de dollars d’ici la fin de 2023.

** Plus d’articles **

Marché de l’IA mobile



Marché de l’IA mobile

L’analyse des données a gagné une acceptation massive parmi les entreprises car elle aide à identifier la probabilité de résultats futurs à l’aide de techniques d’apprentissage automatique et d’algorithmes statistiques. L’analyse de données aide les entreprises à prendre des décisions plus productives, à améliorer leur efficacité opérationnelle, à augmenter leurs revenus, à optimiser leurs campagnes marketing et à répondre aux tendances commerciales émergentes.

Une quantité croissante de données générées quotidiennement par les entreprises induit la nécessité de les analyser afin d’en tirer des informations sur le marché. De plus, les organisations réalisent de plus en plus l’importance de l’analyse de données, ce qui a stimulé la demande sur le marché. En outre, la croissance du nombre de PME qui exploitent de plus en plus l’analyse de données pour obtenir un avantage commercial encourage également la croissance du marché. Cependant, la croissance du marché pourrait être entravée par un manque d’expertise technique et des problèmes de confidentialité et de sécurité des données.

Obtenez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/1689

Paysage concurrentiel

Oracle Corporation (États-Unis), Alteryx, Inc. (États-Unis), SAS Institute Inc. (États-Unis), Datameer Inc. (États-Unis), SAP SE (États-Unis), IBM Corporation (États-Unis), Amazon Web Services Inc. (États-Unis), Microsoft Corporation (États-Unis), Looker Data Sciences, Inc. (États-Unis), Dell Inc. (États-Unis) et d’autres sont les principaux acteurs du marché de l’analyse de données.

Segmentation:

Le marché mondial de l’analyse de données a été segmenté en fonction du type, de l’application, de l’industrie, de la solution, du déploiement et de la taille de l’organisation.

Par type, le marché de l’analyse de données a été segmenté en analyse prédictive, analyse prescriptive, analyse descriptive et analyse client. En termes de type, le segment de l’analyse prédictive a dominé le marché en 2016.

Par solution, le marché de l’analyse de données a été segmenté en gestion de données, renseignement sur la fraude et la sécurité, exploration de données, visualisation de données et surveillance des données. Le segment de la gestion des données devrait être le segment le plus important et le plus dynamique au cours de la période de prévision.

Par application, le marché de l’analyse de données a été segmenté en planification des ressources d’entreprise, gestion de la chaîne d’approvisionnement, gestion des ressources humaines, gestion des bases de données, etc. Le segment de la planification des ressources d’entreprise détient la plus grande part du marché et devrait également capturer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Par industrie, le marché de l’analyse de données a été segmenté en BFSI, Énergie et énergie, Informatique et télécommunications, Fabrication, Vente au détail et commerce électronique, Soins de santé, Transport et logistique, Médias et divertissement, etc.

Par déploiement, le marché de l’analyse de données a été segmenté en on-premise et cloud.

Par taille d’organisation, le marché de l’analyse de données a été segmenté en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.

** Plus d’articles **



Marché de l’IA mobile



Marché de l’IA mobile



Marché de l’IA mobile

Analyse régionale:

Le marché de l’analyse de données a été segmenté en quatre régions clés, à savoir l’Amérique du Nord, le reste du monde (RoW), l’Europe et l’Asie-Pacifique (APAC).

L’Amérique du Nord représente la plus grande part du marché mondial de l’analyse de données. Un secteur informatique robuste combiné à la présence d’acteurs majeurs du marché dans la région donne à l’Amérique du Nord un effet de levier sans précédent sur les autres régions. En outre, l’adoption de l’analyse de données a été considérablement élevée dans la région par rapport à d’autres, ce qui constitue également un facteur de soutien. Les États-Unis et le Canada ont connu une forte demande de services d’analyse de données au cours des dernières années, ce qui a favorisé la croissance du marché. En outre, l’adoption de l’analyse prédictive par le secteur du commerce électronique dans la région a également contribué considérablement à la croissance du marché.

L’Europe et le marché de l’APAC représentent collectivement plus d’un tiers du marché et sont susceptibles de capturer une part avantageuse du marché au cours de la période de prévision. Le marché de l’APAC devrait afficher un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. des facteurs tels que la reprise économique, la croissance du secteur informatique et BFSI ont propulsé la croissance du marché. D’autres facteurs justifiant la croissance du marché comprennent l’augmentation des dépenses technologiques dans les pays en développement de la Chine et de l’Inde, et la demande accrue de solutions analytiques avancées efficaces parmi les PME de la région.

Mises à jour de l’industrie

Juin 2019 – Boston Consulting Group (BCG), une société mondiale de conseil en gestion, a annoncé l’acquisition de Kernel Analytics, un cabinet de conseil en science des données et en analyse. Kernel Analytics et ses quelque 100 employés seront intégrés à BCG Gamma, la centrale de science et d’analyse des données du BCG dédiée aux informations basées sur les données.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/data-analytics-market-1689

Liste of Tableaux

TABLEAU 1 SYNOPSIS DU MARCHÉ

TABLEAU 2 LISTE DES HYPOTHÈSES

TABLEAU 3 MARCHÉ MONDIAL DE L’ANALYSE DE DONNÉES, PAR TYPE, 2016-2023 (MILLIONS USD)

TABLEAU 4 MARCHÉ MONDIAL DE L’ANALYSE DE DONNÉES, PAR SOLUTION, 2016-2023 (MILLIONS USD)

TABLEAU 5 MARCHÉ MONDIAL DE L’ANALYSE DE DONNÉES, PAR APPLICATION, 2016-2023 (MILLIONS USD)

TABLEAU 7 MARCHÉ MONDIAL DE L’ANALYSE DE DONNÉES, PAR INDUSTRIE, 2016-2023 (MILLIONS USD)

TABLEAU 9 MARCHÉ MONDIAL DE L’ANALYSE DE DONNÉES, PAR DÉPLOIEMENT, 2016-2023 (MILLIONS USD)

TABLEAU 10 MARCHÉ MONDIAL DE L’ANALYSE DE DONNÉES, PAR TAILLE D’ORGANISATION, 2016-2023 (MILLIONS USD)

Continué……..

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.