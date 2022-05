Tendances du marché des équipements de construction lourde en Asie-Pacifique et prévisions de croissance jusqu’en 2030

Marché des équipements de construction lourds en Asie-Pacifique – Aperçu

L’équipement de construction lourd s’est avéré être une colonne vertébrale pour l’industrie de la construction afin d’économiser beaucoup de temps et de coûts de main-d’œuvre. Il existe plusieurs équipements qui servent à diverses fins sur les chantiers de construction. Diverses activités telles que le terrassement, la manutention, le transport de matériaux, etc. sont prises en charge par des équipements de construction lourds. Les investissements élevés de l’industrie de la construction dans les pays BRIC stimulent la croissance du marché des équipements de construction lourds . De plus, la nécessité de satisfaire la demande croissante d’infrastructures par une population croissante améliorera les perspectives de croissance du marché des équipements de construction lourds.

Joueurs clés:

Volvo Construction Equipment, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Caterpillar Inc., JC Bamford Excavators Limited (JCB), Doosan Heavy Industries & Construction, Komatsu Ltd., Liebherr group, Kobe Steel, Ltd. (Kobelco), CNH Industrial, Atlas Copco et d’autres font partie des acteurs de premier plan présentés dans l’analyse MRFR et sont à l’avant-garde de la concurrence sur le marché des équipements de construction lourds en Asie-Pacifique.

Les domaines d’investissement lucratifs et élevés de l’industrie de la construction dans les économies émergentes et l’organisation de sports mondiaux à venir tels que la Coupe du monde de la FIFA et les Jeux olympiques stimuleront la demande de machines de construction lourdes. La croissance mondiale de l’industrie des équipements de construction lourdsest directement lié aux activités mondiales de développement des infrastructures. L’ajout de nouvelles technologies aux systèmes existants est une tendance constante sur le marché. L’adoption de ces équipements a augmenté au fil du temps. Le coût élevé de l’équipement de construction lourd est l’un des principaux facteurs justifiant la modernisation de l’équipement. Volvo Construction Equipment, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Caterpillar Inc., JC Bamford Excavators Limited (JCB), Doosan Heavy Industries & Construction, Komatsu Ltd., et autres.

D’énormes investissements dans des projets d’infrastructure dans les pays BRIC ont stimulé la demande d’équipements de construction lourds à des fins commerciales et résidentielles. La région Asie-Pacifique a donné une rude concurrence aux marchés européens et américains bien établis en matière de machinerie lourde. L’augmentation de la demande au Brésil est l’un des facteurs clés de la croissance du marché. Cela est dû à la croissance économique continue et à la stabilité politique du pays. Les entreprises de construction concentrent désormais leur attention sur l’Inde pour les affaires.

Ceci est réalisé soit par la formation d’alliances avec les acteurs locaux, soit par l’intermédiaire de filiales. Le comportement d’achat en Inde est en train de passer du « prix basé » au « rapport qualité-prix ». De plus, le secteur de la construction au Brésil a connu une bonne croissance avec le développement de l’économie brésilienne. Les projets d’infrastructure dans la région n’ont cessé d’augmenter. Par conséquent, il existe une forte demande d’équipements de construction, ce qui incite les grands acteurs du marché à entrer dans la région pour développer leurs activités. Récemment, Hyundai Heavy Industries a ouvert sa première usine d’équipements de construction au Brésil. On estime que l’usine a une capacité de production annuelle d’environ 3 000 unités. La société prévoit d’augmenter encore la capacité de 1 000 unités au cours de l’année prochaine. Les équipements développés comprennent des chargeuses sur pneus, des tractopelles, et excavatrices. Hyundai avait investi 175 millions de dollars pour le développement d’une usine de plus de 6 millions de pieds carrés. La société a déjà reçu des commandes pour 8 projets au Brésil pour 500 équipements de construction. Deux de ces projets comprennent un projet ferroviaire dans le nord-est du Brésil et une centrale hydroélectrique dans l’État de Para. L’entrée de ces grands acteurs au Brésil indique une demande importante pour les équipements de construction lourds.

Industrie/ Innovation/ Actualités liées :

Les stratégies clés suivies par la plupart des entreprises du marché Asie-Pacifique des équipements de construction lourds sont celles du développement de nouveaux produits.

En mai 2017, Volvo CE a dévoilé un prototype de pelle compacte électrique qui offre une efficacité zéro émission 10 fois supérieure, des niveaux de bruit 10 fois inférieurs et un coût total de possession réduit.

En septembre 2016, Hitachi Construction Machinery développe une technologie d’assistance à la détection d’objets pour les camions à benne minière qui détectera l’obstacle lorsque l’opérateur conduit, arrête ou démarre des camions à benne minière.

En 2017, Aregger AG s’est associé à Liebherr Machines Bulle SA (Suisse) pour fournir une pelle de démolition sur mesure. Cela élargira leur portefeuille de produits.

En décembre 2016, JCB India a lancé sept nouveaux produits à Bauma ConExpo. Avec le lancement de ces produits, l’entreprise s’est positionnée comme un partenaire complet d’équipements d’infrastructure. De plus, la croissance de l’industrie de la construction a été la principale raison de ce lancement de produit. La croissance de l’industrie de la construction a entraîné la croissance du marché des équipements de construction lourds.

Marché des équipements de construction lourds – Segmentation

Le marché Asie-Pacifique des équipements de construction lourds est segmenté en 3 dynamiques clés pour la commodité du rapport et une meilleure compréhension;

Segmentation par technologie : comprend le découpage, le gaufrage, le bordage, le pliage, la frappe et autres)

Segmentation par application : Comprend les voitures de tourisme, les véhicules utilitaires, les véhicules récréatifs et autres

Segmentation par régions : Comprend les régions géographiques – Amérique du Nord, Europe, APAC et Reste du monde.

Marché des équipements de construction lourds: analyse régionale

La région Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché d’équipements de construction lourds en raison de la croissance potentielle de la Chine, suivie par l’Inde, le Japon, Singapour et d’autres pays. Ces dernières années, la demande d’équipements de construction a augmenté à une vitesse croissante à mesure que le niveau de vie des personnes augmente, que le revenu disponible augmente, que les infrastructures se développent et que les personnes les plus importantes veulent leur propre maison forcent le marché des équipements de construction lourds. Divers facteurs économiques qui ont conduit à la croissance du marché sont la demande d’équipements de construction lourds. Le gouvernement prend des initiatives pour divers services tels que l’éducation, les soins de santé, les transports publics, les infrastructures et d’autres installations qui contribuent également à la croissance du marché.

