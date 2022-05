Analyse du marché des jeux de course, perspectives d’avenir, tendances régionales et potentiel du marché 2027

Rapport d’étude de marché mondial des jeux de course: par type (type de client, type de jeu Web), par application (simulateurs de course, PC, mobile, consoles) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Prévisions jusqu’en 2027

Faits saillants du marché

Le marché des jeux de course devrait atteindre 13,64 milliards USD, enregistrant un TCAC de 11,6% au cours de la période de prévision.

Le jeu vidéo de course sert de plate-forme pour les joueurs à concourir. Il est possible de participer à des courses aériennes, nautiques et sur route. Sur le marché, il existe des jeux de course à la fois réalistes et magiques. Ces jeux peuvent être joués sur des smartphones, des tablettes et des PC. Pour de nombreux utilisateurs, jouer à des jeux de course sur consoles est un passe-temps favori. La disponibilité généralisée de l’accès à Internet a entraîné un niveau élevé d’exposition au marché des jeux. Les joueurs de jeux de course en ligne sont les plus courants dans les économies émergentes. Le secteur des jeux de course connaît une augmentation des dépenses de ces marchés. Dans de nombreuses régions, l’augmentation du revenu par habitant contribue à l’augmentation des dépenses de divertissement. Le marché est stimulé par une sensibilisation accrue des consommateurs aux consoles de jeu et à des expériences utilisateur exceptionnelles. Le principal utilisateur final du marché des jeux de course est le groupe démographique adolescent.

La COVID-19 continue d’avoir un impact sur les opérations du marché mondial. La pandémie, d’autre part, fait augmenter la demande de jeux de course. Des confinements et des limitations ont été imposés à la suite de l’épidémie virale. Beaucoup de gens restent à la maison pour éviter de propager l’infection. Beaucoup de gens aiment les jeux de course comme une sorte de plaisir. Ces jeux sont facilement disponibles sur les smartphones et autres appareils mobiles. C’est un énorme pas en avant pour l’industrie du jeu de course. Les activités de loisirs pour adultes et enfants sont en hausse pendant cette période. De nombreux clients sont attirés par le lancement de nouveaux jeux. Les jeux de course sont simples à jouer et uniques en leur genre. Ils gardent les gens intéressés par ce qu’ils font.

Segmentation:

Basé sur le type de jeu, le marché est segmenté en console, ordinateur portable, smartphone, PC de téléchargement et tablette.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en PC, mobile, simulateurs de course, console.

Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord.

Classification régionale

L’Amérique du Nord est un participant régional de premier plan avec des parts de marché plus importantes. Les jeux de course sont plus demandés. Les hommes sont plus susceptibles de participer à de tels jeux. Le coût élevé de l’investissement dans le divertissement conduit à une expansion énorme. Il existe plusieurs développeurs de jeux au Canada et aux États-Unis. Au cours de la période de projection, ce sera une région avec une croissance du marché plus élevée. Un autre marché en pleine expansion en Asie-Pacifique. Le secteur des jeux d’argent a explosé dans cette région ces dernières années. L’achat de consoles de jeux et de périphériques est en hausse. La présence d’acteurs importants dans l’industrie du jeu de course se traduira par une expansion rapide. L’Europe est un autre acteur régional important. Dans cet endroit, la course et les automobiles sont en forte demande. Cette tendance a un impact sur la communauté des joueurs. Les jeux de course sont plus facilement disponibles. De plus, les utilisateurs sont plus susceptibles d’adopter ces jeux. Tous ces acteurs importants aideront le marché mondial à générer plus de revenus.

Nouvelles de l’industrie

Les principaux acteurs clés du marché sont Guillemot Corporation S.A, Logitech, The Code masters Software Company Limited, Nintendo, RaceRoom Entertainment AG, Sparco, Electronic Arts Inc., OpenWheeler, Microsoft et SIMTECHPRO. La situation concurrentielle favorise l’expansion du marché, les acquisitions et les partenariats. Pour lancer leurs applications de jeu, les principaux acteurs coopèrent avec les fabricants de smartphones.

