Segmentation du marché des logiciels de suivi du temps, applications, dynamique, état de développement et perspectives 2027

Faits saillants du marché

Le marché mondial des logiciels de suivi du temps recueille une traction substantielle. La croissance du marché est attribuée à l’augmentation des investissements des entreprises pour déployer des outils sophistiqués de suivi du temps qui aident à éliminer les risques liés au vol de temps et au coup de poing des copains, à augmenter la productivité des employés et à améliorer l’engagement et les performances des employés. En outre, la demande croissante de logiciels de suivi du temps pouvant permettre aux chefs d’équipe et aux membres de gérer et de suivre le temps et les dépenses du projet stimule la croissance du marché.

De plus, la demande croissante de gestion de la paie et d’autres opérations d’entreprise augmente efficacement la croissance du marché. Selon Market Research Future (MRFR), l’évaluation du marché mondial des logiciels de suivi du temps est sur le point de croître à un TCAC de 20,69% tout au long de la période considérée (2019-2025). L’émergence de logiciels de suivi du temps basés sur le cloud, les politiques de travail à domicile et les opérations à distance en vigueur, ainsi que l’utilisation des téléphones mobiles à des fins officielles créent une demande substantielle du marché.

En outre, le rapport coût-bénéfice que le logiciel de suivi du temps et l’avantage supplémentaire des services basés sur le cloud accélèrent les ventes sur le marché, permettant une infrastructure partagée. En outre, les progrès technologiques croissants et l’intégration de logiciels de gestion du temps avec les services cloud stimulent la croissance du marché, entraînant des options de personnalisation. La tendance croissante aux politiques BYOD (Apportez votre propre appareil) et les appareils connectés tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes influencent la croissance du marché.

Les entreprises adoptent de plus en plus de solutions de cloud et de mobilité pour aider les employés à travailler où et quand ils le souhaitent sans restrictions et réduire le temps et le coût des dépenses informatiques consacrées au support et au dépannage de l’appareil utilisateur. Les applications mobiles de suivi du temps et de gestion des dépenses augmentent la productivité de la main-d’œuvre. En outre, la demande croissante de logiciels de suivi mobile pour suivre et gérer le travail et améliorer la productivité a un impact positif sur la croissance du marché.

D’un autre côté, la disponibilité de logiciels de suivi du temps gratuits et open source est un facteur majeur qui devrait entraver la croissance du marché. En outre, les préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données limitent le développement du marché. Néanmoins, la demande croissante de logiciels de suivi du temps basés sur le cloud soutiendrait la croissance du marché tout au long de la période d’évaluation.

Segmentation:

Le rapport est segmenté en quatre dynamiques;

Par déploiement : sur site et dans le cloud.

Par application: suivi et rapports, gestion de projet, paie et autres.

Par taille d’organisation : Petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.

Par régions : Amérique du Nord, Europe, APAC et reste du monde.

Marché des logiciels de suivi du temps – Analyse géographique

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des logiciels de suivi du temps. En 2018, le marché régional était évalué à 610,65 millions de dollars. La plus grande part de marché est attribuée à l’augmentation de la main-d’œuvre, ce qui entraîne l’adoption généralisée de logiciels de suivi du temps dans les entreprises. En outre, l’adoption précoce de technologies avancées et d’innovations dans les solutions de GRH augmente la taille du marché des logiciels de suivi du temps.

En outre, les investissements élevés en R&D dans les développements de la technologie cloud et la forte croissance économique favorisent la croissance du marché régional. Le marché nord-américain des logiciels de suivi du temps est sur le point de conserver sa domination, avec un TCAC de 21,03% tout au long de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique se classe au deuxième rang mondial des logiciels de suivi du temps, principalement en raison de la croissance rapide de l’économie et des affaires indiennes. En outre, la croissance du marché est tirée par la sensibilisation croissante au vol de données cybernétiques et aux avantages offerts par le logiciel, tels que la gestion de la paie, la surveillance des employés, la gestion de projet et autres.

En outre, les initiatives gouvernementales croissantes visant à favoriser la numérisation et à accroître l’adoption de services basés sur le cloud stimulent la croissance du marché régional. Les économies émergentes comme l’Inde, la Chine et la Corée du Sud sont en tête sur le marché régional. Le marché des logiciels de suivi du temps APAC devrait croître considérablement, enregistrant un TCAC de 22,21% tout au long de la période considérée.

L’Europe détient également une part importante du marché mondial des logiciels de suivi du temps. Des facteurs tels que l’adoption croissante de ce logiciel et l’augmentation des affaires dans la région créent une demande substantielle du marché. Le marché européen des logiciels de suivi du temps devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché mondial des logiciels de suivi du temps — paysage concurrentiel

Très concurrentiel, le marché des logiciels de suivi du temps semble fragmenté en raison de la présence de plusieurs acteurs notables. Les acteurs de l’industrie adoptent des stratégies telles que la collaboration, les fusions et acquisitions, l’expansion et le lancement de technologies pour gagner une plus grande part concurrentielle.

Ces acteurs font également des investissements substantiels en R & D dans le développement d’une technologie avec un design et des fonctionnalités inégalés à un niveau entièrement différent. Des investissements considérables sont consacrés à des plans d’expansion visant à accroître la portée mondiale et à acquérir une expertise diversifiée.

Principaux acteurs

Les acteurs en tête du marché des logiciels de suivi du temps sont Kronos Incorporated (États-Unis), SAP SE (Allemagne), Wrike, Inc. (États-Unis), Zoho Corporation (États-Unis), Clarizen (États-Unis), ProActive Software Ltd. (Pays-Bas), Mavenlink (États-Unis), Basecamp (États-Unis), ClickTime (États-Unis), Workfront, Inc. (États-Unis), ConnectWise, LLC (États-Unis) et Time Doctor (États-Unis), entre autres.

Industrie/Innovation/Nouvelles connexes :

16 septembre 2020 —- Immediate (Canada), une entreprise de mieux-être financier, a annoncé une nouvelle intégration avec Visa qui permettrait aux travailleurs et aux utilisateurs de ses services d’accès au salaire gagné de recevoir les fonds demandés directement sur une carte de débit admissible en temps réel par l’entremise de Visa Direct, une plateforme de paiements push en temps réel.

Toute carte de débit Visa existante peut être liée dans l’application ImmediatePay et permettre aux utilisateurs de transférer et d’utiliser de l’argent en temps réel. La plate-forme logicielle d’Immediate s’intègre directement au logiciel de suivi du temps et de paie des employeurs, et des frais d’accès anticipé nominaux sont mis en place, tels que des frais de commodité aux guichets automatiques, que les employeurs peuvent choisir de couvrir.

