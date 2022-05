Le marché des carreaux de ciment montre les perspectives et l’analyse par les fabricants avec les régions comprend également le type et l’application, les prévisions et l’analyse industrielle jusqu’en 2030

L’escalade des taux de construction de propriétés résidentielles et non résidentielles à l’échelle mondiale stimule la croissance du marché des carreaux de ciment. Les rapports de marché associés à l’industrie de la construction ont été présentés par Market Research Future qui fait des rapports sur d’autres secteurs verticaux de l’industrie qui vise à mieux analyser les scénarios de marché actuels. Le marché devrait se développer à un TCAC de 4,12% au cours de la période de prévision.

L’utilisation de carreaux de ciment dans diverses structures et leur popularité stimulent le développement du marché au cours de la période de prévision. Leur utilisation dans les hôpitaux, les hôtels et les industries pharmaceutiques devrait augmenter la traction de croissance du marché des carreaux de ciment. Les progrès dans la production de carreaux de ciment dus à l’incorporation de la technologie moderne devraient motiver le marché des carreaux de ciment dans les années à venir.

Analyse segmentaire

La segmentation du marché des carreaux de ciment est effectuée sur la base du type, de l’application et de la région. Sur la base du type, le marché des carreaux de ciment est segmenté en carreaux ondulés S, carreaux et carreaux plats. Sur la base de l’application, le marché des carreaux de ciment est segmenté en commercial, résidentiel, industriel. Les régions incluses dans le marché des carreaux de ciment sont l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe et le reste du monde.

Analyse régionale détaillée

L’analyse régionale du marché des carreaux de ciment devrait croître favorablement d’ici la fin de l’année 2023. En termes de croissance, la région Asie-Pacifique devrait contrôler une part de marché majeure et continuer à contrôler le marché des carreaux de ciment au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à la croissance de l’industrie de la construction et à l’augmentation rapide de la population urbaine. En outre, l’accent mis par les gouvernements sur le développement du logement et des infrastructures, avec des initiatives telles que la garantie de l’emploi rural et le logement bon marché dans les zones urbaines et rurales dans le cadre de programmes, devrait alimenter la demande du marché du ciment dans les années à venir.

Analyse concurrentielle

L’expansion d’une chaîne de valeur forte motive également le développement du marché. Les suppléments verticaux et les tactiques de produits du marché font progresser le potentiel des acteurs du marché. La croissance du marché évolue dans une direction prometteuse en raison de l’introduction de nouveaux produits ou de l’intensification des revenus bruts des acteurs du marché. La conformité accrue des acteurs du marché aux nouveaux clients et les tendances du marché stimulent la courbe de croissance du marché et persisteront au cours de la période de prévision. Les objectifs tactiques destinés au marché sont soutenus en raison de la différenciation avantageuse des produits réalisée par les concurrents du marché. Des réductions substantielles des coûts administratifs entraînent une nouvelle expansion du marché. La mise en œuvre efficace des stratégies est susceptible de stimuler le marché dans les années à venir.

Les entreprises importantes sur le marché des tuiles de ciment sont Harmouch (Égypte), GranitiFiandre S.p.A. (Italie), Ultra Tile (Inde), Villa Lagoon Tile (États-Unis), Ross Roof Group (Nouvelle-Zélande), Lafarge (France), Avente Tile (États-Unis), Vande Hey Raleigh Mfg., Inc. (États-Unis), Boral (États-Unis) et Uni-Group (États-Unis).

Mises à jour de l’industrie :

Oct 2018 Mosaico, qui fabrique des carreaux décoratifs, a annoncé son lancement officiel aux Émirats arabes unis. Ils ont une gamme de produits composée de carreaux de ciment décoratifs de haute qualité. L’usine de Mosaico à Ras Al-Khaimah fabrique des carreaux de ciment sur mesure fabriqués à la main qui visent à réintroduire et à insuffler une nouvelle vie à la méthode centenaire respectueuse de l’environnement.

Sep 2018 Sino Zimbabwe Cement Company a mis en service son usine de fabrication de briques et de tuiles, qui est actuellement achevée à 80%. Sino Zimbabwe Cement augmente également ses effectifs une fois l’usine mise en service. Sino Cement Zimbabwe travaille à 90% et augmentera sa production à l’avenir. L’entreprise emploie près de 400 personnes et produit 300 000 tonnes de ciment par an contre une demande nationale de près de 1,1 million de tonnes.

