Marché des terrasses en bois 2022: étude approfondie par les principaux acteurs clés de la croissance, prévisions d’ici 2030

Le rapport d’étude de marché (MRFR) indique dans son nouveau rapport que le marché des terrasses en bois s’efforce de croître à un TCAC de 1,37% au cours de la période de prévision. Le pont fait référence à une surface plane, capable de supporter et de supporter le poids. Les terrasses en bois sont largement utilisées pour la construction de patios, d’espaces de vie étendus, d’aménagement paysager de jardins, de balustrades et bien plus encore. Différents types de bois sont utilisés pour fabriquer une terrasse en bois.

Moteurs du marché

Une grande partie de la population mondiale préfère actuellement les planchers de terrasse, les balustrades et les murs en bois pour l’attrait esthétique qu’ils offrent au bâtiment fini, associé à la sensation que le bois naturel apporte avec lui. De plus, les terrasses en bois sont devenues très populaires parmi les consommateurs à la recherche de terrasses qui ont une longévité. En outre, l’urbanisation rapide associée à des investissements massifs dans les activités d’infrastructure, en particulier dans les économies émergentes de la région Asie-Pacifique, devrait jouer en faveur du marché des terrasses en bois. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs aux terrasses en bois devrait créer un certain nombre d’opportunités lucratives pour le marché des terrasses en bois dans les années à venir.

Tendances de l’industrie

Le bois modifié devient rapidement courant, les clients optant pour une terrasse plus écologique et plus classique. Le bois modifié est plus durable, plus dense et ne nécessite aucun entretien supplémentaire autre qu’un nettoyage normal. De plus, le bois modifié peut être utilisé sur tous les enfants de terrasse, tels que les terrasses de piscine. Par conséquent, le bois modifié est une tendance émergente sur le marché des terrasses en bois, soutenue par de nouvelles idées de design plus modernes.

Segmentation du marché

Le marché mondial des terrasses en bois est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final.

Les segments basés sur le type sur le marché comprennent le bois dur tropical, le séquoia, le bois de cèdre, le bois traité sous pression et autres. Parmi ceux-ci, le bois traité sous pression détient la plus grande part de marché, car il s’agit d’un bois traité sous pression qui est très durable et durable. Ce bois est capable de résister à des conditions extrêmement humides et glacées. Lorsqu’ils sont traités avec des conservateurs à base d’eau, les produits en bois traités sous pression deviennent très résistants à la pourriture interne, aux insectes et aux pourritures, augmentant ainsi sa préférence parmi les clients. En outre, le produit est largement adopté dans les bâtiments résidentiels et d’infrastructure.

En ce qui concerne les applications, le marché s’adresse aux sols, aux murs, aux balustrades et autres. Pour l’amélioration esthétique, un grand pourcentage de la population opte pour une terrasse en bois sur les planchers, les balustrades et les murs, assurant la sécurité personnelle soutenue par de solides terrasses au niveau du sol.

Selon l’application, le marché des terrasses en bois est segmenté en résidentiel et non résidentiel. Le segment résidentiel est en tête du segment des applications sur le marché mondial, avec un TCAC le plus élevé au cours de la période considérée. La demande accrue de terrasses en bois dans l’ensemble du segment résidentiel est le résultat de l’évolution du mode de vie des consommateurs et de l’augmentation du revenu disponible des consommateurs. En outre, la demande croissante dans l’industrie de la construction, en plus de l’augmentation des projets de rénovation domiciliaire, a réussi à accélérer la demande du marché dans les applications résidentielles. Attendu que l’application non résidentielle est réputée contribuer de manière substantielle à la croissance du marché au cours de la période conjecturée, en grande partie en raison de l’augmentation de l’hôtellerie, des bureaux d’entreprise, de l’éducation et du secteur de la vente au détail.

Perspectives régionales

En ce qui concerne les régions, le marché mondial des terrasses en bois a été séparé en régions clés d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique et du reste du monde.

La région de l’Amérique du Nord s’est taillé la part du lion avec la plus grande part de marché en 2016, suivie par l’Europe et l’Asie-Pacifique. La demande accrue de produits de construction nécessitant peu d’entretien a été la principale force derrière la forte croissance du marché dans la région. Les États-Unis sont le plus grand contributeur sur le marché mondial et nord-américain des terrasses en bois. Les développements commerciaux ainsi que les structures résidentielles dans le pays sont présumés augmenter la demande pour le marché des terrasses en bois dans la région. De plus, le fait que les consommateurs optent pour des bâtiments écologiques associés à des investissements soutenus dans l’immobilier commercial ont eu un impact considérable sur la croissance du marché. À l’avenir, le rapport reconnaît l’Europe comme le deuxième plus grand marché pour les terrasses en bois. La région a réussi à assurer cette position sur le marché mondial en raison de l’augmentation des activités de réparation et de rénovation des infrastructures existantes, ce qui crée un potentiel énorme pour le marché dans les années à venir.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait se développer au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la croissance rapide des activités de construction dans la région. Des pays comme le Japon, la Chine, l’Inde et Singapour sont les principaux marchés de la région. Les activités florissantes de construction résidentielle et non résidentielle dans la région ont joué un rôle déterminant dans la croissance du marché. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs aux terrasses en bois vise à offrir des possibilités de croissance du marché. Dans le reste du monde, la région du Moyen-Orient est appelée à contribuer largement au marché mondial au cours de la période de prévision, principalement en raison de l’évolution du mode de vie et de la forte croissance du secteur de la construction.

Acteurs clés

Les principaux fournisseurs sur le marché des terrasses en bois comprennent UPM-Kymmene Corporation (Finlande), Mohawk Industries, Inc. (États-Unis), Universal Forest Products, Inc. (États-Unis), Shaw Industries Group, Inc. (États-Unis), Metsa Group (Finlande), Setra Group (Suède), Weyerhaeuser Company (États-Unis), West Fraser Timber Co. Ltd. (Canada), Cox Industries Inc. (États-Unis), James Latham plc (Royaume-Uni), Vetedy Group (États-Unis), Humboldt Redwood Company et Mendocino Redwood Company (États-Unis), Danzer (Autriche), Trex Company, Inc. (États-Unis), entre autres.

Mise à jour de l’industrie

Décembre 2018 – CanWel Building Materials Group Ltd. a annoncé que sa filiale CanWel Building Materials Ltd. a acquis l’usine de traitement sous pression du bois d’œuvre ainsi que l’équipement et les activités connexes, qui appartenaient auparavant à Western Wood Treating Inc.

